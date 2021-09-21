Три вывода из речи Байдена в ООН: Следующая война США будет из-за гомосексуалистов

Байден призвал защищать права гомосексуалистов "от Чечни до Камеруна". "Следующая война будет из-за геев и их ущемлённых прав", - "перевела" его слова Юлия Витязева.

Президент США Джо Байден заявил о необходимости бороться за права гомосексуалистов от Чечни до Камеруна. Слова американского лидера с дипломатического языка на русский перевела журналистка и блогер Юлия Витязева.

Американский президент в ходе своей речи на Генассамблее ООН объявил, что с уходом США из Афганистана его страна закончила эпоху бесконечных войн. Теперь Белый дом займётся защитой прав гомосексуалистов и проблемой изменения климата.

Мы все должны встать на защиту прав представителей LGBTQI, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун, или другая точка мира,

- сказал Байден.

По мнению Юлии Витязевой, из этого заявления можно сделать три вывода. Во-первых, президенту США пересказали фейковую новость от "Новой газеты" про "охоту на гомосексуалистов" в Чечне. Во-вторых, налоги американских налогоплательщиков теперь будут уходить на борьбу за права извращенцев. И в-третьих, теперь США будут начинать войны и устраивать революции не ради "прав и свобод угнетённых народов", а под предлогом защиты секс-меньшинств.

Следующая война будет из-за геев и их ущемлённых прав,

- "переводит" слова Байдена в своём Telegram-канале Юлия Витязева.