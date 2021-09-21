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Три вывода из речи Байдена в ООН: Следующая война США будет из-за гомосексуалистов
21 сентября 2021, 19:50 • 178 • Политика
Байден призвал защищать права гомосексуалистов "от Чечни до Камеруна". "Следующая война будет из-за геев и их ущемлённых прав", - "перевела" его слова Юлия Витязева.
Президент США Джо Байден заявил о необходимости бороться за права гомосексуалистов от Чечни до Камеруна. Слова американского лидера с дипломатического языка на русский перевела журналистка и блогер Юлия Витязева.
Американский президент в ходе своей речи на Генассамблее ООН объявил, что с уходом США из Афганистана его страна закончила эпоху бесконечных войн. Теперь Белый дом займётся защитой прав гомосексуалистов и проблемой изменения климата.
- сказал Байден.
По мнению Юлии Витязевой, из этого заявления можно сделать три вывода. Во-первых, президенту США пересказали фейковую новость от "Новой газеты" про "охоту на гомосексуалистов" в Чечне. Во-вторых, налоги американских налогоплательщиков теперь будут уходить на борьбу за права извращенцев. И в-третьих, теперь США будут начинать войны и устраивать революции не ради "прав и свобод угнетённых народов", а под предлогом защиты секс-меньшинств.
- "переводит" слова Байдена в своём Telegram-канале Юлия Витязева.
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