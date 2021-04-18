Три военных сценария для Украины: Кедми показал, чем поплатится Киев

Военный эксперт из Израиля Яков Кедми назвал три сценария для Украины в случае эскалации боев ВСУ в Донбассе.

Украина, перебрасывая военную технику и личный состав ВСУ к зоне конфликта в Донбассе, может спровоцировать начало боевых действий, которые могут развиваться по трём сценариям. Об этом порталу Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Израиля, бывший руководитель секретной организации "Натив" Яков Кедми.

По его словам, в зоне гражданской войны на востоке Украины действуют националистические группировки, неподконтрольные Киеву. Отмечается, что речь идёт о целых батальонах, которые могут спровоцировать эскалацию боевых действий.

В первом сценарии, если войска Украины начнут наступление на Донбасс, в конфликт может вмешаться Россия, которая не позволит ВСУ захватить ЛДНР. Однако Кедми назвал такой вариант невероятным.

Во втором сценарии Кедми отмечает, что защитники Донбасса отбросят ВСУ за Одессу и Днепр в ходе специальной операции.

В третьем сценарии ВСУ в ходе операции против ЛДНР могут применить боевую авиацию и ракетные комплексы, что вызовет необратимую реакцию со стороны России, которая вынуждена будет защитить своих граждан в регионе.

Россия может организовать операцию по принуждению Украины к миру, что поставит под вопрос существование этого государства, уверен Яков Кедми.