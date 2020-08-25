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Три влиятельных человека: к кому прислушивается президент Лукашенко

25 августа 2020, 17:40  •  106 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
По словам политолога, глава государства давно существует в своей реальности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прислушивается лишь к трем людям: пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, старшему сыну Виктору, курирующему силовую часть в Совбезе, и младшему Коле. Режим главы государства переживает распад, заявил политолог Андрей Суздальцев.
По словам эксперта, глава Республики на протяжении длительного периода времени живет в своем закрытом мире, где властвует над всеми. Тем не менее ему пришлось "вынырнуть" из такого состояния в середине августа, во время выступления на митинге в поддержку действующей власти. Тогда он "неожиданно" стал политиком и произнес пламенную речь. Правда, затем снова ушел из реальности.
Суздальцев уверен: о цветных революциях и военных отрядах НАТО ему мог рассказать младший сын, который пользуется интернетом. Юноша понимает, что молодое поколение испытывает крайний негатив к президенту, и потому пытается найти этому объяснение.
Белорусский лидер все чаще и крепче опирается на силовой аппарат, чтобы удержать власть. Но все в итоге привело к тому, что руководители этих структур стали самостоятельными – Лукашенко приходится с ними согласовывать свои шаги.
"Этот процесс еще не завершен, но он завершится, и в Белоруссии сформируется полноценная хунта", – цитирует Суздальцева "MK".
Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила на заседании комитета Европарламента по международным делам, что фальсификация на выборах привела к "демократической революции".

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