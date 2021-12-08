Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Главная / Политика

Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"

08 декабря 2021, 01:55  •  109 • Политика
В интернете появилось сравнение трёх роликов о призыве в армию: из Китая, России и США. Зрители недоумевают от разницы в роликах.
Сравнение вербовочных роликов для армий Китая, России и США вызвало стыд и возмущение у американцев.
Ролик размещен на YouTube-канале Censored News Now, в ролике в версиях Китая и России воспеваются смелые и сильные военнослужащие, готовые встать на защиту страны.
В ролике США говорится о девушке, которая выросла в семье с двумя мамами, ходила на "марши равенства", а также вспоминает о свадьбе своих мам.
Многие комментаторы смеются над "политкорректной ахинеей" из США, а также признаются, что после такой рекламы согласны служить в армии России, сообщает ИноСМИ.
Китай: "У нас куча танков!", Россия: "У нас тоже полно!", США: "По сексуальной ориентации я сам танк!" - пишет jjviolator.
"Китай: дисциплина, Россия: сила, США: две мамы", - отметил The Icebreaker.
Я русский, и даже мне стало неловко. Вменяемые американцы, держитесь!
- написал Polkovnik.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



109
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 22:25
Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
07 декабря 2021, 22:25
Байден случайно оконфузился на переговорах с Путиным - СМИ
08 декабря 2021, 00:10
России грозит полная изоляция от мировой финансовой системы – Нуланд
08 декабря 2021, 00:10
Откровенно и по-деловому: Кремль подвёл итоги встречи Путина и Байдена
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
08 декабря 2021, 00:10
"Звонок Байдена" Путину изобразили в карикатуре
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2021, 01:05
Аналитик об угрозе новой санкционной меры против России: "Это было бы фатально"
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
02 декабря 2021, 12:55
Обещали тысячи долларов: Задержанные ФСБ украинцы рассказали детали подготовки теракта
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.