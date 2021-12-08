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Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
08 декабря 2021, 01:55 • 109 • Политика
В интернете появилось сравнение трёх роликов о призыве в армию: из Китая, России и США. Зрители недоумевают от разницы в роликах.
Сравнение вербовочных роликов для армий Китая, России и США вызвало стыд и возмущение у американцев.
Ролик размещен на YouTube-канале Censored News Now, в ролике в версиях Китая и России воспеваются смелые и сильные военнослужащие, готовые встать на защиту страны.
В ролике США говорится о девушке, которая выросла в семье с двумя мамами, ходила на "марши равенства", а также вспоминает о свадьбе своих мам.
Многие комментаторы смеются над "политкорректной ахинеей" из США, а также признаются, что после такой рекламы согласны служить в армии России, сообщает ИноСМИ.
Китай: "У нас куча танков!", Россия: "У нас тоже полно!", США: "По сексуальной ориентации я сам танк!" - пишет jjviolator.
"Китай: дисциплина, Россия: сила, США: две мамы", - отметил The Icebreaker.
- написал Polkovnik.
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