Три вещи, сделавшие 2019-й не таким ужасным

В этом году произошли три истории, которые впечатлили меня в положительном, а не в плохом смысле.

Во-первых, паспорта.

Когда получилась новость об их раздаче, я был счастлив просто до слез.

Намеки на это уже давно были, но верить им на всякий случай не хотелось, чтобы лишний раз не расстраиваться. И вдруг.

Конечно, их раздали пока всего сто тысяч штук или что-то около того, и желающие запросто могут к этому придраться, указать на то, что процесс будет долгим, но - мы-то знаем, что в отношениях с бюрократической машиной первый шаг - самый главный, и, как правило, почти нереальный, и если она вообще сдвинулась с места, то дальше она будет ехать и ехать, и еще очень долго ее будет не остановить.

Жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта по упрощенной схеме в июне 2019 г.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А главное, я бы сказал так: каждый новый паспорт гражданина России, день за днем получаемый где-то в ростовских степях, это кирпич, выбиваемый из самой ненавистной стены, которая только есть в этом мире, - из беловежской.

Во-вторых, обмен пленными.

Опять-таки, легко и приятно придираться к этому процессу.

Должно быть, не все биографии освобожденных идеальны.

Должно быть, не все они в дальнейшем будут жить долго и счастливо, пользуясь нужной поддержкой.

И, уж конечно, наше государство определенно не желало рекламировать освобождение обычных людей так, как это делало государство соседнее, оно не любит рядовых райанов, наше государство, да и другие есть у него неинтересные соображения на этот счет.

Но нам нужна конфета, а не красивый фантик.

В 2019 году состоялись несколько крупномасштабных обменов военнопленными на Донбассе.Фото: REUTERS

Кто прежде всего любит коллекционировать фантики, тому вообще бессмысленно жить в России, здесь с этим всегда проблемы, зато по сути дела иногда побеждает добро, а не только проигрывает, как мы привыкли.

А суть дела состоит в том, что этим летом и этой зимой больше ста пятидесяти русских людей - и мне абсолютно все равно, какое у них гражданство, - настоящее которых было крайне скверным, а будущее туманным, вышли на свободу.

И, наконец, Крымский мост.

Возможно, для кого-то крымская история - государственный официоз, пустая казенщина.

Но для меня - это любимое и родное.

Известный февральский день почти шесть лет назад стал для меня одним из самых счастливых в жизни, а если говорить об "общественном", то вообще главным. И после этого за каждым сдвигом в хорошую сторону в тех краях - я слежу так, словно бы это распускаются цветы в саду под окном.

Аэропорт, трасса, электростанции, где-то остановили варварскую стройку, что-то отремонтировали, сделали - все крымское меня волнует, потому что... тут можно было бы сказать, например, что хочется дожить до старости - и встретить ее там, в ялтинских дворах и на обрывах Ай-Петри.

Но это все романтизация, а настоящая любовь не нуждается в романтизации. А я просто люблю Крым.

И потому - вопреки всем прогнозам - когда сначала поехали машины, а теперь по мосту пошли поезда, - для меня это была не государственная победа, а моя собственная.

И я надеюсь, что на будущий год будут поводы написать снова про то, что не все так ужасно, что кое-что - хорошо.