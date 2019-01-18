Три версии столкновения истребителей Су-34 над Японским морем

Итак, что удалось узнать из официальных и неофициальных источников об авиационном инциденте с участием двух истребителей-бомбардировщиков Су-34?

Утром 18 января отрабатывая маневры во время учебно-тренировочного полета два самолета Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО задели друг друга в воздухе. Один из самолетов получил серьезное повреждение крыла и экипаж вынужден был катапультироваться (оба самолета были без боекомплекта). Сигнал об этом в те же минуты был передан на землю (на командный пункт того же аэродрома, с которого взлетали «сухари»).

Схема происшествия с самолетами Су-34 в Хабаровском крае.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

На поиск летчиков тут же вылетели спасатели - сначала Ан-12 из Хабаровска, затем вертолет Ми-8 с Сахалина, и еще одна такая же вертушка ушла с аэродрома Хурба в Комсомольске-на-Амуре.

В «ружье» поднят и авиаотряд Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра. По некоторым данным, экипаж уцелевшего самолета (он сумел дотянуть до аэродрома) передал на командный пункт, что видел два оранжевых парашюта, опускавшихся в море.

Как сообщил источник "КП-Хабаровск", поиск катапультировавшихся пилотов облегчил спасательный буй, который сработал и позволил точно определить место приводнения пилотов. Сначала с вертолета был замечен один надувной плот (он имеет яркую оранжевую окраску).

Спасшийся летчик упавшего в море Су-34 «подавал световые сигналы» - стрелял из ракетницы. Кстати «обмундирование» пилотов, оказавшихся в такой ситуации, позволяет находиться в воде даже при -8 градусах от 10 до 12 часов. На специальной лебедке пилота подняли на борт вертолета. Военные врачи оценили его состояние как удовлетворительное. Поиски второго пилота продолжились. Вскоре и его обнаружили и «на всех парах» доставили в тот же военный госпиталь на берегу.

ПОЧЕМУ ОНИ СТОЛКНУЛИСЬ?

Специалисты-авиаторы называют несколько причин.

1. Плохая видимость в районе отработки самолетами маневрирования со сближением. Тогда возникает вопрос - а почему командование части не учло это обстоятельство?

2. «Человеческий фактор». Экипажи плохо следили за приборами, которые позволяют контролировать воздушную обстановку. Хотя не исключается и лихачество.

3. Должным образом не сработал командный пункт, который был обязан подсказать экипажам их положение в воздушном пространстве при сближении самолетов. Во всем этом и будет разбираться комиссия, которая уже вылетела на Дальний Восток по приказу министра обороны. Туда же вылетели и представители Главного штаба Воздушно-космических сил.

СПРАВКА

Су-34 - истребитель поколения 4++.

Экипаж - 2 человека. Машина может подниматься в небо на 17 км. Дальность полета - 11 тыс км.

Истребители Су-34 на авиабазе "Хмеймим", весна 2016 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Имеет 12 точек для подвески ракет и бомб и способен нести на своем борту 35 видов управляемого и неуправляемого оружия, поднимая в небо вес, равный собственному. За характерную форму носового обтекателя его называют «Утенок». Производят Су-34 на новосибирском авиазаводе. Несколько таких самолетов применялись во время операции в Сирии. В частности, там воевали летчики части, дислоцирующейся под Комсомольском-на-Амуре (аэродром Хурба).

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