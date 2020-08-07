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Три версии: Химик объяснил, как пожар на складе в Бейруте мог перерасти в смертоносный взрыв

07 августа 2020, 12:20  •  71 • В мире
Химик объяснил, как пожар на складе в Бейруте мог закончиться смертоносным взрывом. Профессор РАН Александр Мажуга заметил, что есть три версии произошедшего: тушение селитры водой, попадание искр при сварке или пожар в полузакрытых помещениях.
Пока не ясно, из-за чего произошёл смертоносный взрыв в Ливане, разрушивший половину Бейрута. Из-за страшного происшествия погибли больше 130 человек, ранены около пяти тысяч человек. Профессор РАН, доктор химических наук, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга заметил, что есть три версии произошедшего.
"Для того чтобы горение селитры перешло во взрыв, необходимы определённые условия: наличие оболочки, горение в полузакрытых складских помещениях. Кроме того, мы знаем, что в Бейруте рядом с аммиачной селитрой находится морская вода, которая содержит в своём составе хлорид-ионы. Хлорид-ион известен как катализатор разложения аммиачной селитры - если он попал в селитру, произойдёт снижение температуры её разложения и увеличится скорость превращения - разложения и горения", - цитирует химика РИА Новости.
Ещё одна возможная причина: тушение селитры водой. Если на расплавленное вещество попадёт вода, произойдёт вспенивание и увеличение скорости горения. Чем выше скорость горения, тем легче оно перейдёт во взрыв, заметил профессор РАН.
Есть и ещё одна версия - попадание искр с близлежащего склада. Выяснилось, что рядом находился склад пиротехники.
"Искры от сварочного аппарата хватило, чтобы вызвать пожар и взрыв на складе пиротехники, который инициировал детонацию аммиачной селитры", - отметил эксперт.

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