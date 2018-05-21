Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вадим Трюхан. Лучшие выступления 2018. Часть 1. Вечер с Владимиром Соловьевым
Председательство Польши в СБ ООН начинается с нападок на право вето
Порошенко заявил, что Украина выйдет из некоторых договоров в рамках СНГ
«ЕС созрел для сопротивления»: во Франции пообещали защитить европейские компани...
Главная / В России

Три века на страже дальневосточных рубежей

21 мая 2018, 06:39  •  47 • В России

С 7 мая отряд боевых кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» отправился в дальний океанский поход. Отряд провел учения в Филиппинском море. Там был отработан комплекс противолодочных задач. За два месяца дальнего плавания отряд посетит ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он примет участие в совместном российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2018».

По итогам 2017 года ТОФ признан лучшим оперативно-стратегическим объединением Военно-Морского Флота по боевой подготовке. За полугодие проведен десяток зачетных тактических учений. Учебно-боевые задачи в море решали более 60 надводных кораблей и подлодок, более 70 экипажей морской авиации, соединения береговых войск и ПВО.

Прошли успешные стрельбы крылатыми и зенитными ракетами, пуски противолодочных ракет. Выполнено более двухсот артиллерийских стрельб.

В состав ТОФ вошли атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения «Александр Невский» и «Владимир Мономах», корвет «Совершенный», десантные и противодиверсионные катера, морские буксиры и несколько вспомогательных судов, в том числе спасатель проекта 21300 «Игорь Белоусов. А в 2019 году Минобороны заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота. По своим мореходным качествам, техническим параметрам и боевым возможностям они считаются сегодня одними из лучших в подобном классе.

В ближайшей перспективе подводные силы ТОФ будут оснащаться дизель-электрическими подлодками проекта 636.3. Они строятся на питерских "Адмиралтейских верфях". На их вооружении, в том числе, и крылатые ракеты морского базирования «Калибр».

Береговые части ТОФ получили мобильные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». А на смену комплекса ПВО С-300 пришла ракетная система С-400 «Триумф». Морская пехота ТОФ приняла на вооружение новые бронетранспортеры БТР-82А и танки Т-80БВ. А морская авиация в Приморье и на Камчатке пополнилась модернизированными корабельными вертолётами Ка-29.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

47
Источник
Похожие новости
18 мая 2018, 23:24
Крепче за баранку держись, сержант!
21 мая 2018, 03:24
Как Россия защитит Крымский мост
19 мая 2018, 20:24
«Полиция предотвратила более тяжкие последствия»: напавшие на церковь в Грозном ликвидированы, их личности установлены

18 мая 2018, 21:39
«Находясь на свободе, может скрыться»: суд арестовал экс-замминистра культуры Пирумова за хищение 450 млн рублей
19 мая 2018, 12:24
Что на самом деле Владимир Путин пообещал Ангеле Меркель по транзиту газа через Украину
19 мая 2018, 04:09
«Ставка на технологический рывок»: какие вопросы обсуждал Путин с военными и оружейниками в Сочи
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 мая 2018, 10:10
"Цусима 2.0" не за горами?
16 мая 2018, 00:12
Кaк скрывал cвои взгляды консул-шoвиниcт
17 мая 2018, 03:39
Новое правительство Армении - знакомьтесь и удивляйтесь (Руслан Осташко)
17 мая 2018, 10:09
«Собибор». Реакция на фильм в отдельно взятом кинозале
19 мая 2018, 07:39
Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты
15 мая 2018, 12:09
Против США взбунтовалась не только Россия
20 мая 2018, 22:24
«Из посмешища Трамп превратился в реальную угрозу»: актёр Рон Перлман о политике Вашингтона и своих новых проектах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.