Три века на страже дальневосточных рубежей

С 7 мая отряд боевых кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» отправился в дальний океанский поход. Отряд провел учения в Филиппинском море. Там был отработан комплекс противолодочных задач. За два месяца дальнего плавания отряд посетит ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он примет участие в совместном российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2018».

По итогам 2017 года ТОФ признан лучшим оперативно-стратегическим объединением Военно-Морского Флота по боевой подготовке. За полугодие проведен десяток зачетных тактических учений. Учебно-боевые задачи в море решали более 60 надводных кораблей и подлодок, более 70 экипажей морской авиации, соединения береговых войск и ПВО.

Прошли успешные стрельбы крылатыми и зенитными ракетами, пуски противолодочных ракет. Выполнено более двухсот артиллерийских стрельб.

В состав ТОФ вошли атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения «Александр Невский» и «Владимир Мономах», корвет «Совершенный», десантные и противодиверсионные катера, морские буксиры и несколько вспомогательных судов, в том числе спасатель проекта 21300 «Игорь Белоусов. А в 2019 году Минобороны заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота. По своим мореходным качествам, техническим параметрам и боевым возможностям они считаются сегодня одними из лучших в подобном классе.

В ближайшей перспективе подводные силы ТОФ будут оснащаться дизель-электрическими подлодками проекта 636.3. Они строятся на питерских "Адмиралтейских верфях". На их вооружении, в том числе, и крылатые ракеты морского базирования «Калибр».

Береговые части ТОФ получили мобильные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». А на смену комплекса ПВО С-300 пришла ракетная система С-400 «Триумф». Морская пехота ТОФ приняла на вооружение новые бронетранспортеры БТР-82А и танки Т-80БВ. А морская авиация в Приморье и на Камчатке пополнилась модернизированными корабельными вертолётами Ка-29.