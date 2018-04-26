Три в одном, или Почему зачинщиком ядерного Армагеддона может быть только Запад • 68 • Аналитика







Для того, чтобы начать третью мировую войну в современных условиях, нужны как минимум три обстоятельства.





Первое – наличие безвыходной ситуации, по крайней мере, для одной сторон потенциального столкновения, не оставляющей для неё иных возможностей удовлетворительного решения назревших проблем экзистенциального уровня.



Второе – наличие достаточных материальных, демографических и психофизических ресурсов для планирования, успешного ведения и победоносного завершения такой войны.



Третье — наличие casus belli, повода к войне. То есть такого события, которое сделает невозможным иное развитие событий, кроме военного.



Далее следует определиться с потенциальными инициаторами этого глобального столкновения. Очевидно, что таковым может быть только один из ныне существующих центров силы – совокупный Запад, Китай и Россия. Все остальные развязать войну мирового масштаба физически не в состоянии из-за отсутствия тех или иных необходимых ресурсов.



Рассмотрим потенциальных поджигателей Армагеддона по порядку.



Китай. Эта держава, хотя и добилась мирового лидерства по ряду существенных экономических показателей, в военно-стратегическом отношении все еще остается недостаточно мощной, в основном региональной державой. К тому же КНР, с одной стороны, великолепно вписывается в западную глобальную экономику в качестве главной фабрики ширпотреба, а с другой успешно сотрудничает с РФ в сырьевой сфере. Стало быть, у Китая нет существенных причин для доведения своих отношений с ними до уровня антагонистических противоречий, не разрешаемых иначе, как только путем большой войны.



Россия. Страна с наполовину урезанным после распада СССР потенциалом продолжает испытывать существенные внутренние и международные проблемы. Полностью утраченная система международных союзов, армия, которую необходимо создавать практически заново в условиях стяжательской рыночной экономики, не утихающие кризисные явления на постсоветских пространствах – все это в совокупности серьезно отягощает положение страны и лишает её достаточных возможностей для успешного геополитического маневра и тем более для тотального противостояния другим глобальным центрам силы. Россия в состоянии уничтожить любого из своих геополитических визави в «битве конца». Однако её мотивации для подобного выбора являются явно недостаточными. У страны есть большой потенциал внутреннего саморазвития и колоссальный запас прочности, определяемый возможностями её территории, земных недр и от природы одаренного народа. Что радикально снижает мотивацию к любым радикальным, одноразовым и рискованным действиям.



Совокупный Запад. Данная геополитическая группировка располагает в общей сложности самым мощным на планете арсеналом для силового решения любых интересующих её вопросов. Что уже само по себе является мощным стимулом для выбора в качестве оптимальных именно военно-политических способов достижения целей. Экономико-производственные и научно-технологические ресурсы позволяют Западу, особенно в случае военной мобилизации, существенно превзойти возможности любого другого геополитического кластера.



Угроза катастрофического ущерба в результате ответного удара противника, безусловно, оказывает определенное сдерживающее влияние на готовность Запада использовать свое численное военное превосходство. Но считать это влияние решающим можно далеко не всегда. Само по себе понимание Западом характера «неприемлемых потерь» может иметь существенные особенности. В частности, в силу бурного развития на Западе наднациональных и внегосударственных центров финансово-экономической силы традиционное восприятие проблем безопасности и самого понятия «приемлемых потерь» может претерпеть существенные изменения. Вплоть до того, что даже потеря целых государств может рассматриваться новой транснациональной мировой элитой как вполне терпимая потеря или даже как избавление от балласта. "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 2)



В целом общий уровень мотивированности Запада к глобальному военному столкновению является величиной неопределенной, поскольку является результирующей очень многих существенных факторов, ситуация с целым рядом которых остается перманентно непроясненной. Крайняя волатильность западной финансово-экономической модели, её зависимость от практически бесконечного множества разнородных рисков делают нереальной заблаговременную фиксацию того положения, при котором решение о переходе к глобальной военной конфронтации станет необратимым. При этом Запад, полагаясь на свой огромный потенциал мобилизационного развертывания, не будет спешить с упреждающими и настораживающими сигналами в этой области.



Таким образом, меру готовности совокупного Запада к инициации третьей мировой войны можно оценить как неопределенную и в то же время достаточно высокую, поскольку соответствующий ситуативный паззл может сложиться там практически в любой предстоящий отрезок времени.



Этому будет способствовать и общая склонность Запада к военно-силовым решениям, заложенная фактически в его культурно-историческом коде. Не следует забывать, что западная цивилизация на протяжении многих веков, еще со времен древних Греции и Рима, выступала в качестве главного мирового агрессора, военного завоевателя и покорителя целых континентов. Причем сопутствовавшая этой экспансии инерция успехов не могла не повлиять на его общее восприятие окружающего мира как пространства, созданного для его бесконечных сафари. Этой вольной охотой он собственно и занимается прямо на наших глазах.



Что же касается непосредственного повода для перехода военного Рубикона, то здесь все просто. Тот, кто имеет наибольший опыт организации глобальных военных экспансии, тот, по определению, лучше всех прочих умеет создавать для них наиболее подходящие условия. Потому что это именно то, что приходит благодаря опыту. Ялтинский экономический форум. Хотели как лучше, а получилась козья ферма



А поскольку основные геополитические визави Запада ныне явно не горят желанием давать ему существенные поводы для военной расправы над ними, этот специфический опыт может очень пригодиться. Речь идет о создании искусственных, постановочных ситуаций, которые могут стать заменителем недостающего для войны реального casus belli.



С этим особых проблем не предвидится, поскольку Запад в целом и США в особенности, исторически весьма преуспел в организации крупномасштабных военных провокаций. Только в двадцатом веке они множество раз становились поводами для военного вмешательства США в удобное для них время.



Здесь можно вспомнить и загадочное потопление американского броненосца «Мэн» в бухте Гаваны, ставшее прологом к испано-американской войне, и не менее странное потопление британского суперлайнера «Лузитания» в 1915 году, как будто специально приуроченное к вступлению США в первую мировую войну. В том же ряду и таинственная история с бомбардировкой Перл-Харбора в 1941-м, якобы заставшая Америку врасплох. При том, что эта «внезапность» каким-то волшебным образом не помешала американскому командованию удалить из обреченной гавани все новейшие авианосцы, оставив там в качестве ритуальных жертв только малоперспективные линкоры. Которые, что характерно, по боевым уставам того времени должны были выйти в море вместе с авианосцами, чтобы их охранять, но почему-то остались на приколе. Зато вскоре президент США Рузвельт получил возможность с полным на то моральным правом объявить злодейке Японии форменный «газават».



Потом было еще много чего. И Тонкинский инцидент, который дал США «законный» повод начать массированные бомбежки Демократической Республики Вьетнам, а заодно и всего Индокитая. Были и вполне мифические «зверства югославской армии в Косово», трупы для которых обеспечивались американским спецназом и американскими же же бомбежками. Это дало «законные основания» для военного вторжения НАТО в этот край и его отторжения от Союзной Республики Югославии. Были и поистине чудесные по своей наглости американские пробирки черт знает с чем, после которых Америка, не долго думая, обвинила Ирак во всех смертных грехах и напала на него, как бандит в темной подворотне. Их натравливают на Россию. Команда «фас» для террористов



Есть мнение, что и нынешняя военно-морская армада во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» направляется в Средиземное море с аналогичными целями:



«Если люди, подталкивающие Трампа, смогут заставить его нанести новый удар по Сирии, мы должны ожидать нового нападения под чужим флагом. И если массовое увеличение огневой мощи НАТО означает, что достаточное количество ракет достигнет достаточного количества целей, чтобы убить россиян, то Путин действительно не будет иметь другого выбора, кроме как потопить американский флот.

У Путина не будет выбора, потому что, какова бы ни была опасность ответного удара, неспособность ответить будет сигнализировать о российском поражении и отступлении в Сирии. Это, конечно же, приведет к быстрой эскалации военного давления против Сирии и Ирана. Это означает и то, что когда империя (США) перейдет к плану нанести удар по территории России, самые надежные союзники РФ будут уже вне игры, и ее «мягкое подбрюшье» будет сильно уязвимо.



Таким образом, Путин отдаст приказ на уничтожение американского флота, и через час все, что осталось, обломки и искалеченные трупы в нескольких нефтяных пятнах, все это появляется на фото и в видеоклипах, чтобы проиллюстрировать объявление Трампом войны из-за «смертельного удара России и нападения на гуманитарный конвой США».



Единственное, что в этом сценарии американского издания «Сакер» представляется мне маловероятным, так это приказ Путина об утоплении эскадры ВМС США. Но для профессионалов в такого рода делах, которых за океаном всегда хватало, это сущие мелочи. Поскольку они могут обойтись и вовсе без Путина. Конечно, технически это будет немного сложней. Придется имитировать российскую ракетную атаку на американский авианосец, или придумать историю с русскими подводными беспилотниками: «Ну, вы же слышали, сам Путин про них рассказал!» Для чего просто взорвать под его днищем мощный заряд, который, вполне возможно, прикрутили туда еще в Норфолке. Думаю, что креатива у них для этого хватит. Хватило же его в случае с башнями-близнецами в Нью-Йорке. Рухнувшими аккурат в тот момент, когда правителям США срочно понадобился солидный повод для очередного тура глобальной экспансии.



Так что это дело техники, которой у этих помешанных на всевозможных гаджетах парней всегда было в избытке. Что же касается возможностей и желания совокупного Запада устроить человечеству очередной глобальный пожар, то констатируем, что он на этой планете единственный, кто на такое способен хотя бы теоретически и может быть в этом заинтересован. Других кандидатов на роль мирового Герострата просто нет. Никто на нашей планете, кроме западного геополитического кластера, не обладает необходимым для этого потенциалом, уровнем синергетической мотивации и опытом провоцирования глобальных военных катаклизмов.Для того, чтобы начать третью мировую войну в современных условиях, нужны как минимум три обстоятельства.Первое – наличие безвыходной ситуации, по крайней мере, для одной сторон потенциального столкновения, не оставляющей для неё иных возможностей удовлетворительного решения назревших проблем экзистенциального уровня.Второе – наличие достаточных материальных, демографических и психофизических ресурсов для планирования, успешного ведения и победоносного завершения такой войны.Третье — наличие casus belli, повода к войне. То есть такого события, которое сделает невозможным иное развитие событий, кроме военного.Далее следует определиться с потенциальными инициаторами этого глобального столкновения. Очевидно, что таковым может быть только один из ныне существующих центров силы – совокупный Запад, Китай и Россия. Все остальные развязать войну мирового масштаба физически не в состоянии из-за отсутствия тех или иных необходимых ресурсов.Рассмотрим потенциальных поджигателей Армагеддона по порядку.Китай. Эта держава, хотя и добилась мирового лидерства по ряду существенных экономических показателей, в военно-стратегическом отношении все еще остается недостаточно мощной, в основном региональной державой. К тому же КНР, с одной стороны, великолепно вписывается в западную глобальную экономику в качестве главной фабрики ширпотреба, а с другой успешно сотрудничает с РФ в сырьевой сфере. Стало быть, у Китая нет существенных причин для доведения своих отношений с ними до уровня антагонистических противоречий, не разрешаемых иначе, как только путем большой войны.Россия. Страна с наполовину урезанным после распада СССР потенциалом продолжает испытывать существенные внутренние и международные проблемы. Полностью утраченная система международных союзов, армия, которую необходимо создавать практически заново в условиях стяжательской рыночной экономики, не утихающие кризисные явления на постсоветских пространствах – все это в совокупности серьезно отягощает положение страны и лишает её достаточных возможностей для успешного геополитического маневра и тем более для тотального противостояния другим глобальным центрам силы. Россия в состоянии уничтожить любого из своих геополитических визави в «битве конца». Однако её мотивации для подобного выбора являются явно недостаточными. У страны есть большой потенциал внутреннего саморазвития и колоссальный запас прочности, определяемый возможностями её территории, земных недр и от природы одаренного народа. Что радикально снижает мотивацию к любым радикальным, одноразовым и рискованным действиям.Совокупный Запад. Данная геополитическая группировка располагает в общей сложности самым мощным на планете арсеналом для силового решения любых интересующих её вопросов. Что уже само по себе является мощным стимулом для выбора в качестве оптимальных именно военно-политических способов достижения целей. Экономико-производственные и научно-технологические ресурсы позволяют Западу, особенно в случае военной мобилизации, существенно превзойти возможности любого другого геополитического кластера.Угроза катастрофического ущерба в результате ответного удара противника, безусловно, оказывает определенное сдерживающее влияние на готовность Запада использовать свое численное военное превосходство. Но считать это влияние решающим можно далеко не всегда. Само по себе понимание Западом характера «неприемлемых потерь» может иметь существенные особенности. В частности, в силу бурного развития на Западе наднациональных и внегосударственных центров финансово-экономической силы традиционное восприятие проблем безопасности и самого понятия «приемлемых потерь» может претерпеть существенные изменения. Вплоть до того, что даже потеря целых государств может рассматриваться новой транснациональной мировой элитой как вполне терпимая потеря или даже как избавление от балласта.В целом общий уровень мотивированности Запада к глобальному военному столкновению является величиной неопределенной, поскольку является результирующей очень многих существенных факторов, ситуация с целым рядом которых остается перманентно непроясненной. Крайняя волатильность западной финансово-экономической модели, её зависимость от практически бесконечного множества разнородных рисков делают нереальной заблаговременную фиксацию того положения, при котором решение о переходе к глобальной военной конфронтации станет необратимым. При этом Запад, полагаясь на свой огромный потенциал мобилизационного развертывания, не будет спешить с упреждающими и настораживающими сигналами в этой области.Таким образом, меру готовности совокупного Запада к инициации третьей мировой войны можно оценить как неопределенную и в то же время достаточно высокую, поскольку соответствующий ситуативный паззл может сложиться там практически в любой предстоящий отрезок времени.Этому будет способствовать и общая склонность Запада к военно-силовым решениям, заложенная фактически в его культурно-историческом коде. Не следует забывать, что западная цивилизация на протяжении многих веков, еще со времен древних Греции и Рима, выступала в качестве главного мирового агрессора, военного завоевателя и покорителя целых континентов. Причем сопутствовавшая этой экспансии инерция успехов не могла не повлиять на его общее восприятие окружающего мира как пространства, созданного для его бесконечных сафари. Этой вольной охотой он собственно и занимается прямо на наших глазах.Что же касается непосредственного повода для перехода военного Рубикона, то здесь все просто. Тот, кто имеет наибольший опыт организации глобальных военных экспансии, тот, по определению, лучше всех прочих умеет создавать для них наиболее подходящие условия. Потому что это именно то, что приходит благодаря опыту.А поскольку основные геополитические визави Запада ныне явно не горят желанием давать ему существенные поводы для военной расправы над ними, этот специфический опыт может очень пригодиться. Речь идет о создании искусственных, постановочных ситуаций, которые могут стать заменителем недостающего для войны реального casus belli.С этим особых проблем не предвидится, поскольку Запад в целом и США в особенности, исторически весьма преуспел в организации крупномасштабных военных провокаций. Только в двадцатом веке они множество раз становились поводами для военного вмешательства США в удобное для них время.Здесь можно вспомнить и загадочное потопление американского броненосца «Мэн» в бухте Гаваны, ставшее прологом к испано-американской войне, и не менее странное потопление британского суперлайнера «Лузитания» в 1915 году, как будто специально приуроченное к вступлению США в первую мировую войну. В том же ряду и таинственная история с бомбардировкой Перл-Харбора в 1941-м, якобы заставшая Америку врасплох. При том, что эта «внезапность» каким-то волшебным образом не помешала американскому командованию удалить из обреченной гавани все новейшие авианосцы, оставив там в качестве ритуальных жертв только малоперспективные линкоры. Которые, что характерно, по боевым уставам того времени должны были выйти в море вместе с авианосцами, чтобы их охранять, но почему-то остались на приколе. Зато вскоре президент США Рузвельт получил возможность с полным на то моральным правом объявить злодейке Японии форменный «газават».Потом было еще много чего. И Тонкинский инцидент, который дал США «законный» повод начать массированные бомбежки Демократической Республики Вьетнам, а заодно и всего Индокитая. Были и вполне мифические «зверства югославской армии в Косово», трупы для которых обеспечивались американским спецназом и американскими же же бомбежками. Это дало «законные основания» для военного вторжения НАТО в этот край и его отторжения от Союзной Республики Югославии. Были и поистине чудесные по своей наглости американские пробирки черт знает с чем, после которых Америка, не долго думая, обвинила Ирак во всех смертных грехах и напала на него, как бандит в темной подворотне.Есть мнение, что и нынешняя военно-морская армада во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» направляется в Средиземное море с аналогичными целями:Единственное, что в этом сценарии американского издания «Сакер» представляется мне маловероятным, так это приказ Путина об утоплении эскадры ВМС США. Но для профессионалов в такого рода делах, которых за океаном всегда хватало, это сущие мелочи. Поскольку они могут обойтись и вовсе без Путина. Конечно, технически это будет немного сложней. Придется имитировать российскую ракетную атаку на американский авианосец, или придумать историю с русскими подводными беспилотниками: «Ну, вы же слышали, сам Путин про них рассказал!» Для чего просто взорвать под его днищем мощный заряд, который, вполне возможно, прикрутили туда еще в Норфолке. Думаю, что креатива у них для этого хватит. Хватило же его в случае с башнями-близнецами в Нью-Йорке. Рухнувшими аккурат в тот момент, когда правителям США срочно понадобился солидный повод для очередного тура глобальной экспансии.Так что это дело техники, которой у этих помешанных на всевозможных гаджетах парней всегда было в избытке. Что же касается возможностей и желания совокупного Запада устроить человечеству очередной глобальный пожар, то констатируем, что он на этой планете единственный, кто на такое способен хотя бы теоретически и может быть в этом заинтересован. Других кандидатов на роль мирового Герострата просто нет. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 68 Источник Похожие новости Их натравливают на Россию. Команда «фас» для террористов Удар СССР по фашистской Германии… в 1938 году Три в одном, или Почему зачинщиком ядерного Армагеддона может быть только Запад

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