Три условия НАТО: Что надо выполнить Украине, чтобы попасть в военный блок

• 305 • Политика

В Верховной Раде рассказали об условиях вступления Украины в НАТО.

В Верховной Раде озвучили три главных условия, которые надо выполнить, чтобы Украина смогла вступить в военный блок НАТО. По словам украинского депутата Виктора Чумака - это установление стабильности, верховенства права и демократии.

Он пояснил, что под демократией подразумевается надлежащее управление страной, основанное на честной политической конкуренции и прозрачности в принятии решений. В настоящий же момент на Украине, по мнению парламентария, не демократия, а клептократическая олигархия.

"Демократия — это значит надлежащее управление. Это не клептократическая олигархия, а именно демократическая республика, когда принимаются прозрачные решения", - цитирует депутата украинский телеканал NewsOne.

Помимо этого, по мнению парламентария, для попадания в НАТО Украине необходимо сменить вектор политики с военной, на антикоррупционную и экономическую.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что вступление страны в НАТО - вопрос нескольких лет, а не десятилетий. При этом в самом военном блоке настаивают именно на десятилетиях.