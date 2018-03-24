|
Три условия НАТО: Что надо выполнить Украине, чтобы попасть в военный блок
24 марта 2018, 09:09 • 305 • Политика
В Верховной Раде рассказали об условиях вступления Украины в НАТО.
В Верховной Раде озвучили три главных условия, которые надо выполнить, чтобы Украина смогла вступить в военный блок НАТО. По словам украинского депутата Виктора Чумака - это установление стабильности, верховенства права и демократии.
Он пояснил, что под демократией подразумевается надлежащее управление страной, основанное на честной политической конкуренции и прозрачности в принятии решений. В настоящий же момент на Украине, по мнению парламентария, не демократия, а клептократическая олигархия.
Помимо этого, по мнению парламентария, для попадания в НАТО Украине необходимо сменить вектор политики с военной, на антикоррупционную и экономическую.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что вступление страны в НАТО - вопрос нескольких лет, а не десятилетий. При этом в самом военном блоке настаивают именно на десятилетиях.
Подпишитесь на нас
305
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
18 марта 2018, 13:24
|
18 марта 2018, 16:39
|
23 марта 2018, 13:39
|
23 марта 2018, 23:24
|
21 марта 2018, 09:39
|
21 марта 2018, 19:24
|
19 марта 2018, 21:54