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Три уровня сдерживания: Кулеба представил поддержанный Западом план Киева по Москве
18 ноября 2021, 12:50 • 65 • Политика
"Атаковать" Россию предполагается сразу с трех сторон
Киев смог убедить западных партнеров в агрессивной политике Москвы в отношении Украины. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Сейчас, по его словам, Киев вместе с союзниками работает над "планом сдерживания России", который включает совершенно конкретные меры.
Предполагается, что воздействие на Москву пойдет "сразу на трех уровнях", чтобы отбить у нее все желание нападать на Незалежную.
Первый – дипломатический. Он заключается в том, что партнеры Украины будут заявлять о своей поддержке Киева на каждом международном мероприятии.
Второй уровень – экономический.
"Он должен включать в себя удары в самые болезненные для РФ места, включая проект "Северный поток-2",
– цитирует Кулебу "Общественная служба новостей".
Третий уровень – военно-оборонительный. Здесь речь об укреплении обороноспособности Украины за счет поставок иностранного вооружения и увеличения военного присутствия третьих стран в регионе Черного моря.
Особая ценность этого "трехуровневого плана сдерживания России", по мнению Кулебы, в том, что зарубежные партнеры могут сами выбирать, на каком этапе присоединиться и какие меры предпринять. Кто-то готов помочь деньгами и оружием, а кто-то – "сильными заявлениями": Киев будет благодарен за все, заверил украинский министр в интервью "РБК – Украина".
Ранее глава дипломатического ведомства Незалежной отказался от предложения немецких депутатов разместить на Украине часть беженцев, скопившихся у границы Белоруссии и Польши.
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