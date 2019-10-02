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Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры
02 октября 2019, 10:54 • 157 • Украина
Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
©112 Украина
Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что в эфире телеканалов были показаны люди в студиях с заклеенными чёрным скотчем ртами.
«Такая акция — ответ властям Украины на попытки придушить свободу слова в стране», — указывается в материале.
Все три СМИ на 30 минут прекратили активное вещание.
Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу «112 Украина».
5 сентября стало известно, что этот же орган принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NEWSONE лицензии и его закрытия.
Подробнее по теме — в материале RT.
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