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Три удара тяжёлыми ракетами по жилым домам. Азербайджан обстрелял столицу НКР
03 октября 2020, 18:30 • 172 • Политика
Вооружённые силы Азербайджана в пятницу обстреляли столицу Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. Военные нанесли три удара тяжёлыми ракетами по жилым домам.
Об этом сообщил единый информационный центр при правительстве Армении.
Далее уточняется, что удар пришёлся по жилым кварталам. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в свою очередь отметил, что в результате обстрела пострадали люди. Среди пострадавших оказались сотрудники МЧС Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, был нанесён серьёзный ущерб гражданской инфраструктуре города. Количество раненых и тяжесть их травм Ованнисян уточнять не стал.
Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в последние дни. Армения и Азербайджан обмениваются ударами, сообщая о потерях среди сил неприятеля. Лидеры России, США и Франции накануне призвали враждующие стороны немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Ситуацию в регионе в пятницу обсудили по телефону президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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