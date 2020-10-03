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Три удара тяжёлыми ракетами по жилым домам. Азербайджан обстрелял столицу НКР

03 октября 2020, 18:30  •  172 • Политика
Вооружённые силы Азербайджана в пятницу обстреляли столицу Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. Военные нанесли три удара тяжёлыми ракетами по жилым домам.
Об этом сообщил единый информационный центр при правительстве Армении.
Азербайджан нанёс по Степанакерту три удара тяжёлыми ракетами, - говорится в сообщении.
Далее уточняется, что удар пришёлся по жилым кварталам. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в свою очередь отметил, что в результате обстрела пострадали люди. Среди пострадавших оказались сотрудники МЧС Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, был нанесён серьёзный ущерб гражданской инфраструктуре города. Количество раненых и тяжесть их травм Ованнисян уточнять не стал.
Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в последние дни. Армения и Азербайджан обмениваются ударами, сообщая о потерях среди сил неприятеля. Лидеры России, США и Франции накануне призвали враждующие стороны немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Ситуацию в регионе в пятницу обсудили по телефону президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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