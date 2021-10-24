Три удара: США опубликовали план уничтожения России

Победить Россию в войне – затея безнадёжная. Но уничтожение её как силы, как государства и как цивилизации остаётся высшим приоритетом США. А потому, невзирая на растущее напряжение с Китаем, нужно заставить Россию бояться. Заставить нас распылять себя на борьбу с ложными или демонстрационными угрозами. Такова основная стратегия, которую в последних своих докладах предлагает правительству США мозговой центр "глубинного государства" корпорация RAND.

RAND Corporation – организация более чем влиятельная. Это некоммерческий аналитический центр по вопросам глобальной политики, финансируемый как правительством США, так и крупным бизнесом. Корпорация выросла из консалтинговой фирмы, готовившей исследования для Вооружённых сил США, и до сих пор тесно связана в первую очередь с военно-промышленным комплексом. Понятно, что её доклады – не агитки, а работа лучших американских аналитиков. Но и они, впрочем, всё реже способны взглянуть на свою страну без въевшихся в кровь и мозг идеологических аксиом.

Между тем эти доклады предназначены для лиц, принимающих конкретные решения. В них присутствует как реальный анализ, так и продуманные рекомендации. "Объективные анализы, эффективные решения" – этот лозунг, сопровождающий логотип РЭНД, соответствует действительности.

Но сегодня РЭНД юлит…

Проблема Китая? Нет, проблема – Россия!

На днях на сайте RAND Corporation появился весьма интересный документ под названием "Китайско-российское сотрудничество. Определяющие факторы, будущие траектории, последствия для Соединённых Штатов". В нём отражены многие тревоги, занимающие сегодня Вашингтон в связи с китайской проблематикой.

Основную опасность американские геостратеги видят не в Китае, не в России, а именно в русско-китайском сотрудничестве. Которое, справедливо замечают они, базируется на общем восприятии "угрозы со стороны Соединённых Штатов как Китаю, так и России". И –

если нынешние тенденции сохранятся, авторы ожидают, что отношения сотрудничества между Китаем и Россией будут устойчивыми.

Со своей стороны,

в отсутствие серьёзных (и, вероятно, нежелательных) изменений в политике США правительство или армия США мало что могут сделать, чтобы повлиять на траекторию китайско-российских отношений... Авторы ожидают, что китайско-российские отношения будут продолжать укрепляться из-за тенденций в балансе сил и продолжения политики США, которые указывают на агрессивные намерения США в отношении Китая и России.

Наотмашь, ничего не скажешь! Но поскольку изменения в политике США не предвидятся, да и нежелательны, американским военным следует "подготовиться к результатам более широкого китайско-российского сотрудничества". В том числе, в конечном счёте, –

возможности совместных военных операций.

А это уже серьёзно. С двумя подобными противниками вместе Штатам уже не совладать. Уже сегодня, утверждают авторы доклада, совокупная мощь Китая и России продолжает приближаться к мощи США, а после 2022 года угрожает эту американскую мощь и превысить. И поскольку

потенциал для усиления глобального присутствия китайских и российских сил… увеличивает вероятность контакта и, возможно, конфронтации с этими силами в глобальном масштабе,

то американские военные

должны ожидать более регулярных столкновений с китайскими и российскими войсками во время внешних (out-of-area) или экстренных операций.

При этом

Соединённые Штаты мало что могут или должны сделать для изменения общей траектории китайско-российских отношений, учитывая текущие общие приоритеты политики США, особенно политику в отношении России.

А поскольку, как мы уже знаем, серьёзные изменения в политике США нежелательны, то нужно… изменить Россию.

Путём уничтожения. Этому посвящены другие доклады РЭНД. Тоже из последних.

Задача – расшатывание России

Вот документ, относительно недавний. В августе 2021 года RAND опубликовал доклад под названием "Большая стратегия России – риторика и реальность".

Аналитики центра констатируют, что, по мнению Москвы, нынешний международный порядок переходит от однополярной системы к полицентричному миру; причём этот переход не только неизбежен, но и с точки зрения Кремля желателен.

Однако, сулит РЭНД, "сам переходный период будет характеризоваться растущей геополитической нестабильностью и эскалацией конфликтов". И цель России в этих условиях –

не только пережить этот нестабильный переходный период, но и ускорить переход, когда она увидит для этого возможности.

Дальше много говорится о том, что при этом Россия не обладает достаточными силами, и прежде всего экономическим потенциалом, чтобы соответствовать "уровню глобальной экспедиционной военной державы". Способности Москвы реализовать свои цели мешает "недостаток экономических ресурсов и отсутствие политического влияния". А потому слова Кремля часто расходятся с делами.

Каков же вывод? Точнее, какое же решение предлагают мастера эффективных решений?

Изматывать Россию! Растягивать её силы и тем выводить её из равновесного состояния. Заставить её "распылить себя в стратегической конкуренции" с помощью действий, "которые непосредственно затрагивают её уязвимости, тревоги и используют слабости, подрывая текущие преимущества России".

Можно ли добить Россию?

Ещё один доклад, июльский, был посвящён тому, можно ли побить, а затем добить Россию военным путём. Так бумага в 30 страниц и называлась: "Конкурировать с Россией по-военному. Последствия обычного и ядерного конфликтов".

Основной вывод следующий: хотя на ранних стадиях войны с НАТО русские будут обладать рядом преимуществ, но в затяжном конфликте ей не победить Атлантический блок.

Авторы перечисляют русские преимущества: мощная сеть ПВО, которую авиация НАТО сможет прорвать ценою больших потерь; высокие возможности ведения радиоэлектронной борьбы; относительно короткое плечо снабжения и доставки войск, в то время как силы НАТО (читай, силы США) вынуждены будут перемещаться по гораздо более длинным маршрутам. А поскольку главное – достижение превосходства в воздухе – окажется невозможным, то и справиться с Россией будет крайне сложно.

Поэтому убивать нас они планируют так:

Приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны средней и малой дальности может укрепить способность НАТО проводить операции… НАТО следует сократить сроки развёртывания… Укрепление инфраструктуры против электронных атак уменьшит влияние потенциала России и обеспечит информационное превосходство НАТО во время конфликта… НАТО следует принять меры по снижению уязвимости этих активов, с тем чтобы повысить порог для обычных или ядерных атак на критически важные инфраструктуры НАТО… НАТО также должна стремиться уменьшить зависимость от уникальных, высококачественных объектов, которые могут быть нацелены на российское высокоточное ударное оружие.

И тогда

В конце концов, общее военное и экономическое превосходство НАТО и отсутствие у России резервов делают Россию относительно уязвимой к затяжным конфронтациям.

Но, правда, есть одна трудность, констатируют авторы доклада. Оказывается, союзникам по блоку нужно быть готовыми к таким обстоятельствам, когда им придётся "сражаться с русскими войсками лицом к лицу". А это может быть больно. Ибо

Россия, в отличие от противников, с которыми обычно сталкиваются Соединённые Штаты, обладает способностью наносить крупномасштабные удары как в зоне боевых действий, так и по тылам противника, часто из глубины своей территории.

Опять же и ядерное оружие. Есть опасение, что "ограниченный ядерный удар по территории России, независимо от результатов, может вызвать ответные действия по целям в Соединённых Штатах". Надо же, какое низкое русское коварство! Ведь "если Россия применит ядерное оружие, способность НАТО вести обычную войну существенно снизится после таких атак, что позволит Москве достичь военной победы над НАТО, в иных случаях недостижимой".

Невоенное давление на Россию

Таким образом, военная победа над Россией всё же невозможна, дают понять аналитики РЭНД. Ясно, что Россия не собирается вести с НАТО проигрышный для неё длительный конвенциональный конфликт. Как только Запад попробует ударить по её территории, в ход пойдёт ядерное оружие. А значит?

А значит, та же задача – расшатывать Россию и заставить её распылять себя – должна решаться не только военными, и даже прежде всего не военным средствами. Какими? А теми, что сегодня зовутся "гибридными".

Например, экономическими. Сегодня, правда, забавно читать прошлогодние анализы РЭНД, где его специалисты буквально потирали руки, предвещая "падение уровня жизни" из-за низких тогда цен на газ и нефть. Но курс на выработку для России "затратных вариантов", которые вызвали бы дисбаланс во внутренней ситуации и перенапряжение во внешней, остался тем же.

Это должны быть, во-первых, "Меры, ведущие к экономическим издержкам". То есть всё те же санкции, всеобъемлющие и многосторонние; повышение способности Европы импортировать газ у других поставщиков, помимо России; поощрение эмиграции из России квалифицированной рабочей силы и хорошо образованной молодёжи. Вот только… "санкции сопряжены с издержками и, в зависимости от их тяжести, значительными рисками".

Вторым пунктом идут "Меры, ведущие к геополитическим издержкам". Предоставление Украине летальной помощи – "самая большая точка внешней уязвимости России". Но только, внимание, "без провоцирования гораздо более широкого конфликта, в котором Россия, по причине близости, будет иметь значительные преимущества". Усиление поддержки сирийских повстанцев может поставить под угрозу другие политические приоритеты США. Продвижение либерализации в Беларуси, скорее всего, не приведёт к успеху и может спровоцировать сильный ответ России. Расширение связей на Южном Кавказе было бы затруднительно из-за географии и истории. Сокращение российского влияния в Центральной Азии будет очень сложным и может оказаться дорогостоящим.

Так и видишь, как аналитики РЭНД разводят руками… Даже "переворот в Приднестровье и изгнание российских войск из региона будет ударом по престижу России", но! – "это также сэкономит деньги Москвы и, вполне возможно, наложит дополнительные расходы на США и их союзников". Сюрприз!

Разумеется, невозможно было обойтись без "Идеологических и информационных мер". Тут всё предсказуемо. Ослабление веры в российскую избирательную систему. Создание представления о том, что режим не преследует общественные интересы. Поощрение внутренних протестов и другого ненасильственного сопротивления. Подрыв имиджа России за рубежом.

Вот здесь да, признаем: здесь у врага нашего действительно работающие перспективы. И видно, как в нынешнем году именно в этот сектор были вложены серьёзные усилия США.

Далее идёт военный сектор. Об этом речь уже была, добавим лишь, что, по мнению американских аналитиков, основная задача их всё же не довести дело до войны, а

усилить тревогу России настолько, чтобы значительно увеличить инвестиции в её… оборону… использовать продемонстрированный Москвой страх перед возможностями и доктринами ВВС США… вовлечение в гонку вооружений, в результате которой стратегии, направленные против Соединённых Штатов, будут сопряжены с большими затратами.

Но и тут американцев поджидает знатная трудность:

Соединённые Штаты могут подтолкнуть Россию к дорогостоящей гонке вооружений, выйдя из режима контроля над ядерными вооружениями, но выгоды от этого вряд ли перевесят расходы США. Финансовые издержки гонки ядерных вооружений, вероятно, были бы столь же высоки для Соединённых Штатов, как и для России, возможно, даже выше. Но политические и стратегические затраты будут ещё более серьёзные.

Что нам с того?

А нам остаётся согласиться с главными выводами аналитиков РЭНД:

Наиболее перспективными вариантами ослабления России являются те, которые непосредственно затрагивают её уязвимости, тревоги и используют слабости, подрывая её текущие преимущества. В этой связи наибольшей уязвимостью России в любой конкуренции с Соединёнными Штатами является её экономика.

Но в то же время…

Когда анализируешь доклады РЭНД за несколько последних лет, трудно избавиться от ощущения, что американская стратегия становится всё более жалкой. Или, возможно, жалкой становится сама Америка – в конце концов, государство и его стратегия – понятия смежные. Но опорный пункт неоконсерваторов и стоящих за ними наднациональных корпораций в Америке тем и хорош, что обычно не юлит в своих докладах. А режет свои выводы и рекомендации, как правду-матку, – с размаху. И значит, когда РЭНД призывает одновременно пугать и пугаться, – это, похоже, юлит сама Америка…