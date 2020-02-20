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Три требования Путина к ФСБ. И один риторический вопрос: "Испугались?"

20 февраля 2020, 20:24  •  143 • Политика
В своём выступлении на коллегии ФСБ России Владимир Путин выдвинул требования сотрудникам службы. Кроме того, не обошлось без риторического вопроса. Обозначим его сразу: "Испугались?"
Президент России Владимир Путин зачитал доклад на коллегии ФСБ. В своём выступлении он подчеркнул, что в стране ежегодно сокращается число преступлений террористической направленности.
"Важно, что за отчётный период удалось сохранить позитивную динамику, позитивную тенденцию. Так, общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырёх в 2019-м, при этом предотвращено 57 таких преступлений, в 2018 году - 36", - подчеркнул Путин, поблагодарив собравшихся за хорошую работу.
В 2019 году предотвращено 34 теракта, добавил Путин, отметив:
"Мы с вами отдаём себе отчёт, что это такое и какие последствия были бы, если бы вам это сделать не удалось".
Кстати, благодарность президент России вынес и США - за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. Президент добавил, что русские спецслужбы будут отвечать тем же. Кроме того, Путин поставил ФСБ задачу пресекать призывы к агрессии и любые проявления национализма.

ФСБ предстоит обеспечить безопасность на 75-летие Победы

Одной из главных тем стало обеспечение самого высокого уровня защиты в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал президент.
Добавим, год 75-летия Победы ознаменовался и большим числом попыток переписать историю. В Польше, а теперь и в Эстонии стали заявлять, что СССР стал виновником начала Второй мировой войны. После ряда резких заявлений польских политиков Путин даже написал статью, где говорил об истинных исторических фактах.
Напомним, в июле 2019 года Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади, торжественный приём от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые пройдут 9 мая 2020 года.

Очистить стратегически важные отрасли экономики

ФСБ должна жёстким образом контролировать финансовые потоки, уверен Путин. Речь идёт в первую очередь о средствах, выделяемых на национальные проекты. В то же время контроль не должен мешать реализации проектов.
"Одним из безусловных приоритетов вашей работы остаётся обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции. Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе".
Права всех граждан России должны соблюдаться в свете поставленных задач неукоснительно. И если были нарушены права предпринимателей и в ФСБ получили об этом информацию, следует провести доскональное расследование.
В первую очередь, добавил Путин, нужно "обратить особое внимание" на антикоррупционную защиту национальных проектов, в рамках которых концентрируются огромные ресурсы.

Защита России от киберугроз - это важно

Активность зарубежных спецслужб на территории России не снижается, отметил Путин. А это значит, что большая ответственность ложится на ФСБ. Предстоит в том числе защищать информацию о новейших вооружениях России.
"По мере бурного развития цифровых технологий мощность такого информационного оружия, безусловно, будет только нарастать. Нам нужно это не просто учитывать, а соответствующим образом с опережением строить свою работу по защите интересов России".
В целом Россия нуждается в укреплении статуса надёжного международного партнёра в области информационной безопасности, отметил президент. Добиться этого можно, развивая сотрудничество с другими странами и организациями.
"Рассчитываю, что заметный вклад в эту работу внесет созданный в 2018 году Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам", - сказал президент.

"Испугались?"

Не обошлось в ходе выступления без инцидентов. Тогда и прозвучал обозначенный риторический вопрос.
Микрофон, установленный на президентской трибуне, начал скрипеть. Верховный главнокомандующий взял паузу, во время которой посторонние звуки исчезли - так об инциденте с микрофоном рассказывают авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк", добавляя, что решить технические проблемы удалось одним взглядом Путина.
В то же время автор канала "Пул № 3" журналист Дмитрий Смирнов добавляет цитат.
"Испугались?" - так начинает своё описание инцидента с кодовым названием "Путин и микрофон на коллегии ФСБ" Смирнов.

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