Три сценария развития событий на Украине от Guardian

«Британские эксперты» решили внести свой вклад в истерику по поводу нападения на Украину

Британские СМИ подхватили американскую истерику по поводу российского наступления на Украину и решили эту тему развить и немного приукрасить, конечно же, не без помощи «британских экспертов». На этот раз «британские эксперты» ссылаются на данные, полученные британской разведкой.

Так, известное британское издание The Guardian пополнило копилку версий «нападения России на Украину», опубликовав статью «Российско-украинский кризис: каков расклад?» и предложив своим читателям три сценария развития событий на Востоке Украины в самое ближайшее время. Получился настоящий «ужастик»: сотни танков и сотни тысяч (!) военных уже стоят на украинской границе и только и ждут команды наступать.

Ну а чтобы как-то отличиться от остальных западных СМИ, «эксперты» от The Guardian «вывели» на украинскую границу и баллистические ракеты, которые тоже ждут команды. А затем вообще решили не ограничиваться украинской границей – по версии The Guardian , российские войска стоят в полной боевой готовности до самой Сибири.

Всего у некогда серьёзного британского издания три версии грядущего «наступления» на Украину.

Первый вариант – нападение буквально со всех сторон.

«Наихудший сценарий заключается в пересечении российскими войсками украинской границы с востока и параллельной атаке с территории аннексированного Крыма, а также высадка морского десанта в Одессе при поддержке российских солдат из Приднестровья и войск, введённых из Белоруссии. Некоторые аспекты плана, такие как наступление с востока и через Крым, кажутся правдоподобными уже сегодня, тогда как другие, вроде атаки со стороны Белоруссии, по-видимому, берут в расчёт ещё не прибывшие в регион войска»,

– пишет The Guardian.

Впрочем, отмечает издание, такая масштабная операция ни к чему, всё можно сделать гораздо меньшими силами, достаточно нанести авиаудары по украинским складам с боеприпасами, а также по позициям ВСУ на линии разграничения в зоне вооружённого конфликта на Донбассе. После чего украинская армия будет выведена из строя, и можно заключать мирное соглашение на российских условиях.

Одно непонятно – если всё так просто, зачем же те «сотни тысяч от украинских границ до Сибири» ждут команды?

Второй сценарий от The Guardian предполагает прорыв «сепаратистских сил» из Донецка, в результате которого будет установлен сухопутный коридор между Ростовской областью России и Крымом. В этот коридор войдёт и Херсонская область и Северо-Крымский канал, который снимет проблемы обеспечения Крыма пресной водой. «Британские эксперты» честно признаются – этот сценарий они позаимствовали у американского Института изучения войны (Institute for the Study of War). По этой версии предполагается только лишь помощь «сепаратистским силам» со стороны российских военных.

Третий вариант, по мнению «экспертов», является самым вероятным – проблема решится дипломатическим путём, США и НАТО пойдут на уступки, а Россия возьмёт Украину под контроль без применения силы. То есть «сотни тысяч от Украины до Сибири» опять остаются не у дел? Также как и баллистические ракеты, непонятно зачем выведенные британскими экспертами на украинские границы.

И последнее откровение касается сроков всех этих действий. The Guardian настаивает – в конце января, не позже, убедительно аргументируя:

«Времени у Путина мало: войска не могут оставаться вне гарнизонов постоянно, и к концу января их придётся либо бросить в бой, либо уйти на исходные позиции, потому что на границе холодно». Опять что-то у «британских экспертов» не вяжется: дома в Сибири, где якобы наготове стоят войска, гораздо холоднее, чем у границы с Украиной.

«Британские учёные» уже получили мировую славу, теперь, судя по всему, очередь «британских экспертов» и «британской разведки».