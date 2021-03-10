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Три сценария майдана в Белоруссии: В Минске узнали о планах оппозиции
10 марта 2021, 01:25 • 98 • Политика
КГБ Белоруссии узнал о готовящихся сценариях протестов в марте. Белорусский майдан назначен на 25-27 марта.
В конце марта оппозиция Белоруссии готовит три сценария дестабилизации ситуации в стране. О них рассказал глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По информации, белорусский майдан запланирован на 25-27 марта. Всего предусмотрено три сценария, каждый из которых предусматривает выход людей на улицы и столкновения с правоохранителями.
Согласно первому сценарию, оппозиция попытается подать официальную заявку на проведение мероприятия 25 числа. Этот вариант предусматривает марш от площади Якуба Коласа до площадки в районе театра оперы и балета, а затем - неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов и провокации для столкновений с правоохранителями.
Второй сценарий ещё более жёсткий. Согласно ему, будет подана заявка на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске. За этим последует вывод людей в центральные районы города на несанкционированную акцию "с эмоциональным подогревом". При этом не исключено участие третьих лиц и нанесение ущерба здоровью людей.
- сообщил глава КГБ Белоруссии.
Он добавил, что в любом из трёх вариантов белорусские спецслужбы будут жёстко пресекать любую незаконную деятельность.
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