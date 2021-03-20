Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
Главная / Политика

Три стратегии отнять Арктику у русских: США готовятся взять реванш

20 марта 2021, 19:55  •  123 • Политика
В США готовятся взять у России реванш за своё поражение в Арктике. Получится или нет? Пока всё говорит о том, что шансов никаких. Однако выделить три американские стратегии давления всё же можно.
Россия занимается развитием Арктики на протяжении многих лет. Более того, так называемые американские партнёры до поры не понимали, зачем нам это нужно. И даже подтрунивали над стратегией. В своё время мы попросту не подпустили США к освоению Северного морского пути, а затем окончательно вытеснили из северных широт. Теперь же Штаты надеются переломить ситуацию и выбить русских из Арктики.
"Первый новостной" отметил три стратегии выдавить русских. Первая - политическая. США пытались доказать, что арктический шельф никогда не принадлежал России. Тут ничего не вышло. Задумка была в том, чтобы для начала объявить территории Северного Ледовитого океана ничейными, а после забрать всё себе. Однако Москва доказала, что арктический шельф наш. То же самое пытались сделать и с Северным морским путём. И здесь США также провалили операцию.
Вторая стратегия - военная. Генерал ВВС США Глен Ван Хёрк предложил создать в Арктике базу военно-морского флота, чтобы успешно противостоять России в этом регионе земного шара. Возможно, база будет создана. Однако надо понимать, что в распоряжении США нет ледоколов. А у России таких несколько и строятся новые.
Третья стратегия - забрать территории хитростью. Казалось бы, вот она, привычная стратегия Штатов. Однако тут всё зависит от конкретных обстоятельств. Пока ясно, что администрация Джо Байдена готова идти не на хитрость, а на прямое столкновение. По крайней мере, если вспомнить недавнее интервью с Джо Байденом и его обвинения в адрес президента России Владимира Путина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий недуг
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
20 марта 2021, 00:40
Байден открыто поддержал хамство главы Госдепа: "Я очень горжусь госсекретарём США"
20 марта 2021, 14:25
"Я серьезно недооценивал русских" – с Максимом Шугалеем связался его похититель
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий неду...
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговорил о Крыме
15 марта 2021, 07:00
Судьба Югославии: Какое будущее уготовил Зеленский для Украины
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
14 марта 2021, 21:50
«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающего мятежа во власти
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.