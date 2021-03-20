Три стратегии отнять Арктику у русских: США готовятся взять реванш

В США готовятся взять у России реванш за своё поражение в Арктике. Получится или нет? Пока всё говорит о том, что шансов никаких. Однако выделить три американские стратегии давления всё же можно.

Россия занимается развитием Арктики на протяжении многих лет. Более того, так называемые американские партнёры до поры не понимали, зачем нам это нужно. И даже подтрунивали над стратегией. В своё время мы попросту не подпустили США к освоению Северного морского пути, а затем окончательно вытеснили из северных широт. Теперь же Штаты надеются переломить ситуацию и выбить русских из Арктики.

"Первый новостной" отметил три стратегии выдавить русских. Первая - политическая. США пытались доказать, что арктический шельф никогда не принадлежал России. Тут ничего не вышло. Задумка была в том, чтобы для начала объявить территории Северного Ледовитого океана ничейными, а после забрать всё себе. Однако Москва доказала, что арктический шельф наш. То же самое пытались сделать и с Северным морским путём. И здесь США также провалили операцию.

Вторая стратегия - военная. Генерал ВВС США Глен Ван Хёрк предложил создать в Арктике базу военно-морского флота, чтобы успешно противостоять России в этом регионе земного шара. Возможно, база будет создана. Однако надо понимать, что в распоряжении США нет ледоколов. А у России таких несколько и строятся новые.

Третья стратегия - забрать территории хитростью. Казалось бы, вот она, привычная стратегия Штатов. Однако тут всё зависит от конкретных обстоятельств. Пока ясно, что администрация Джо Байдена готова идти не на хитрость, а на прямое столкновение. По крайней мере, если вспомнить недавнее интервью с Джо Байденом и его обвинения в адрес президента России Владимира Путина.