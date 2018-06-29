Три страны, тысяча военных и новейшая техника: как проходили международные учения «Славянское братство — 2018»

В Краснодарском крае завершились учения «Славянское братство — 2018» с участием военнослужащих из России, Белоруссии и Сербии. В этом году впервые совместные манёвры прошли в формате полковой тактической группы. Десантники и спецназовцы трёх стран отработали технику ликвидации незаконных вооружённых формирований и освобождения заложников. Были задействованы новейшие образцы российской оборонной промышленности — БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

На полигоне Раевский под Новороссийском завершились тактические учения «Славянское братство — 2018», в которых приняли участие десантники из России, Белоруссии и Сербии. В этом году манёвры стали самыми крупными по количеству привлечённого личного состава и военной техники.

В учениях были задействованы 700 десантников усиленного батальона Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ, 250 военнослужащих Сил специальных операций Белоруссии и 50 бойцов бригады спецназначения Сербии.

Манёвры проходили с привлечением 150 единиц боевой техники — военно-транспортных самолётов Ил-76МД, армейской авиации, бронеавтомобилей «Рысь», танков Т-72Б, самоходных артиллерийских установок 2С25 «Спрут-СД», а также бронемашин, в том числе новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Россия, Белоруссия и Сербия провели совместные контртеррористические учения

Также для выполнения поставленных задач военнослужащие использовали разведывательные беспилотники «Орлан-10», радиолокационные комплексы «Аистёнок», средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Инфауна», автоматизированную систему управления (АСУ) войсками «Андромеда-Д».

Общее руководство учениями осуществлял заместитель командующего ВДВ России по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ генерал-лейтенант Александр Вязников.

Многонациональная группа

В 2018 году учения «Славянское братство» проходили в четвёртый раз. Первые манёвры в 2015 году проводила Россия. В них приняли участие более 700 человек. В 2016 году совместные учения состоялись на полигоне под Белградом, а в 2017 году — рядом с Брестом.

Как правило, манёвры «Славянское братство» проходят в два этапа. На первом (подготовительном) военнослужащие отрабатывают «слаживание многонациональной батальонной тактической группы», на втором (активном) — проводят антитеррористические мероприятия.

В 2018 году подготовительная фаза учений стартовала 18 июня. На полигоне Раевский были развёрнуты четыре пункта управления «коалиционной тактической группы». АСУ «Андромеда-Д» обеспечила передачу видеосигнала с координатами местоположения противника с БПЛА «Орлан-10». Кроме того, система применялась для взаимодействия подразделений посредством видео-конференц-связи.

По легенде, незаконные вооружённые формирования (НВФ) захватили участок приграничной территории, взяв в заложники мирных жителей. После сбора необходимых разведданных и ликвидации разведгрупп противника военнослужащие трёх стран приступили к активной фазе манёвров, которая проходила с 26 по 28 июня.

Десантники и спецназовцы совершили высадку на оккупированную территорию с Ил-76МД, затем провели операцию по блокировке и уничтожению бандформирований и освободили заложников.

Продвижение вглубь захваченного противником района осуществлялось под прикрытием танков, бронетехники и САУ. Машины форсировали водную преграду и обстреляли позиции террористов.

Расчёт тактического беспилотника на учениях «Славянское братство — 2018»

© Пресс-служба Минобороны

«Выступить единым фронтом»

Как сообщил журналистам Александр Вязников, в этом году впервые «Славянское братство» прошло в формате коалиционной полковой тактической группы, а не батальонной, как прежде. По его словам, расширение масштаба учений необходимо, чтобы придать войскам трёх государств «больше самостоятельности и способности и решать задачи в отрыве от главных сил».

По информации Минобороны, в состав тактической группы вошли подразделения разведки, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения, тыла, радио-, химической и биологической защиты. Кроме того, в манёврах дебютировали танковые части, которые недавно вошли в состав ВДВ.

Танк ВДВ на учениях «Славянское братство — 2018»

© Пресс-служба Минобороны

В беседе с RT военный эксперт подполковник запаса Владимир Язиков отметил, что «Славянское братство» имеет большое политическое и военное значение. Россия, Белоруссия и Сербия демонстрируют единство и готовность совместно отражать угрозы для национальной безопасности.

«Конечно, между Москвой, Минском и Белградом существуют определённые разногласия. Однако уровень военно-технического сотрудничества, особенно российско-белорусского, необычайно глубокий. Но самое главное, на мой взгляд, это осознание того, что в критическую минуту славянские государства должны выступить единым фронтом», — сказал Язиков.

Освобождение заложников на учениях «Славянское братство — 2018»

© Пресс-служба Минобороны

Эксперт пояснил, что «Славянское братство» предусматривает отработку множества практических задач. Интенсивные тренировки на полигонах способствуют повышению профессионализма и укреплению личных отношений между военнослужащими трёх государств.

«Учения — это в первую очередь отработка боевого слаживания. В «Славянском братстве» плечом к плечу действует многонациональная группировка. Если россияне и белорусы привыкли к тесному взаимодействию, то для сербов это всё же новый опыт. Я думаю, что в ближайшие годы масштаб наших совместных учений продолжит расти», — заключил Язиков.