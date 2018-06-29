Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лондон делает ставку на Варшаву
Оставив жизнь в прошлом
В Ассоциации международного вещания прокомментировали запрет на въезд на Украину...
Никонов: После встречи с Кимом Трамп может себе позволить ВСЕ! Вечер с Владимиро...
Главная / В России

Три страны, тысяча военных и новейшая техника: как проходили международные учения «Славянское братство — 2018»

29 июня 2018, 01:54  •  52 • В России
В Краснодарском крае завершились учения «Славянское братство — 2018» с участием военнослужащих из России, Белоруссии и Сербии. В этом году впервые совместные манёвры прошли в формате полковой тактической группы. Десантники и спецназовцы трёх стран отработали технику ликвидации незаконных вооружённых формирований и освобождения заложников. Были задействованы новейшие образцы российской оборонной промышленности — БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
 
Торжественное открытие учения «Славянское братство — 2018» © Пресс-служба Минобороны
 

На полигоне Раевский под Новороссийском завершились тактические учения «Славянское братство — 2018», в которых приняли участие десантники из России, Белоруссии и Сербии. В этом году манёвры стали самыми крупными по количеству привлечённого личного состава и военной техники.

В учениях были задействованы 700 десантников усиленного батальона Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ, 250 военнослужащих Сил специальных операций Белоруссии и 50 бойцов бригады спецназначения Сербии.

Манёвры проходили с привлечением 150 единиц боевой техники — военно-транспортных самолётов Ил-76МД, армейской авиации, бронеавтомобилей «Рысь», танков Т-72Б, самоходных артиллерийских установок 2С25 «Спрут-СД», а также бронемашин, в том числе новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

  • Россия, Белоруссия и Сербия провели совместные контртеррористические учения
Шойгу: Минобороны реорганизовало Военно-научный комплекс

Также для выполнения поставленных задач военнослужащие использовали разведывательные беспилотники «Орлан-10», радиолокационные комплексы «Аистёнок», средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Инфауна», автоматизированную систему управления (АСУ) войсками «Андромеда-Д».

Общее руководство учениями осуществлял заместитель командующего ВДВ России по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ генерал-лейтенант Александр Вязников.

Многонациональная группа

 

В 2018 году учения «Славянское братство» проходили в четвёртый раз. Первые манёвры в 2015 году проводила Россия. В них приняли участие более 700 человек. В 2016 году совместные учения состоялись на полигоне под Белградом, а в 2017 году — рядом с Брестом.

Как правило, манёвры «Славянское братство» проходят в два этапа. На первом (подготовительном) военнослужащие отрабатывают «слаживание многонациональной батальонной тактической группы», на втором (активном) — проводят антитеррористические мероприятия.

В 2018 году подготовительная фаза учений стартовала 18 июня. На полигоне Раевский были развёрнуты четыре пункта управления «коалиционной тактической группы». АСУ «Андромеда-Д» обеспечила передачу видеосигнала с координатами местоположения противника с БПЛА «Орлан-10». Кроме того, система применялась для взаимодействия подразделений посредством видео-конференц-связи.  

«Да у нас вся страна - оркестр!»

По легенде, незаконные вооружённые формирования (НВФ) захватили участок приграничной территории, взяв в заложники мирных жителей. После сбора необходимых разведданных и ликвидации разведгрупп противника военнослужащие трёх стран приступили к активной фазе манёвров, которая проходила с 26 по 28 июня.

Десантники и спецназовцы совершили высадку на оккупированную территорию с Ил-76МД, затем провели операцию по блокировке и уничтожению бандформирований и освободили заложников.

Продвижение вглубь захваченного противником района осуществлялось под прикрытием танков, бронетехники и САУ. Машины форсировали водную преграду и обстреляли позиции террористов.

  • Расчёт тактического беспилотника на учениях «Славянское братство — 2018»
  • © Пресс-служба Минобороны

«Выступить единым фронтом»

 

Как сообщил журналистам Александр Вязников, в этом году впервые «Славянское братство» прошло в формате коалиционной полковой тактической группы, а не батальонной, как прежде. По его словам, расширение масштаба учений необходимо, чтобы придать войскам трёх государств «больше самостоятельности и способности и решать задачи в отрыве от главных сил».

По информации Минобороны, в состав тактической группы вошли подразделения разведки, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения, тыла, радио-, химической и биологической защиты. Кроме того, в манёврах дебютировали танковые части, которые недавно вошли в состав ВДВ.

  • Танк ВДВ на учениях «Славянское братство — 2018»
  • © Пресс-служба Минобороны
Участник АТО признался в Киеве в передаче взрывчатки Сенцову

В беседе с RT военный эксперт подполковник запаса Владимир Язиков отметил, что «Славянское братство» имеет большое политическое и военное значение. Россия, Белоруссия и Сербия демонстрируют единство и готовность совместно отражать угрозы для национальной безопасности.

«Конечно, между Москвой, Минском и Белградом существуют определённые разногласия. Однако уровень военно-технического сотрудничества, особенно российско-белорусского, необычайно глубокий. Но самое главное, на мой взгляд, это осознание того, что в критическую минуту славянские государства должны выступить единым фронтом», — сказал Язиков.

  • Освобождение заложников на учениях «Славянское братство — 2018»
  • © Пресс-служба Минобороны

Эксперт пояснил, что «Славянское братство» предусматривает отработку множества практических задач. Интенсивные тренировки на полигонах способствуют повышению профессионализма и укреплению личных отношений между военнослужащими трёх государств.

«Учения — это в первую очередь отработка боевого слаживания. В «Славянском братстве» плечом к плечу действует многонациональная группировка. Если россияне и белорусы привыкли к тесному взаимодействию, то для сербов это всё же новый опыт. Я думаю, что в ближайшие годы масштаб наших совместных учений продолжит расти», — заключил Язиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
52
Источник
Похожие новости
28 июня 2018, 22:39
«На десятилетия опережает зарубежные аналоги»: Путин назвал сроки поставок в войска комплексов «Авангард» и «Сармат»
28 июня 2018, 17:54
Президенты тоже бьют пенальти
28 июня 2018, 01:39
Егор Холмогоров: Над тем, что Россия украла у Украины название страны, можно хохотать до нулей

29 июня 2018, 01:54
Три страны, тысяча военных и новейшая техника: как проходили международные учения «Славянское братство — 2018»
27 июня 2018, 22:24
«Да у нас вся страна - оркестр!»
27 июня 2018, 19:09
Шойгу: Минобороны реорганизовало Военно-научный комплекс
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 июня 2018, 02:56
Расследование по Пашинскому - тeppopизм
23 июня 2018, 22:24
На Украине произошёл взрыв ёмкостей почти с 500 тоннами биоэтанола
25 июня 2018, 07:10
Детали крупного поражения ВС Сирии под Даръа. Открытое небо над Абу-Кемалем
25 июня 2018, 05:40
Вечер с Владимиром Соловьевым от 24.06.18
26 июня 2018, 09:09
«Месть Сталина» спасёт Россию
22 июня 2018, 13:54
Советник Порошенко прокомментировал приговор «Народного трибунала» в Донбассе
26 июня 2018, 05:54
Лукашенко просит Путина принять Беларусь в состав РФ? (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.