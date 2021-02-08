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Три страны объявили о высылке российских дипломатов

08 февраля 2021, 20:20  •  337 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres/www.globallookpress.com
Власти государств объявили россиян персонами нон грата
Такой шаг назвали ответной мерой.
Сразу три страны 8 февраля объявили о высылке российских дипломатов. Персонами нон грата граждане РФ стали в Польше, Швеции и ФРГ. Об этом со ссылкой на заявления внешнеполитических ведомств сообщает РИА Новости.
"Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано",
– цитирует информагентство заявление Берлина.
Шведы назвали решение российских властей "неприемлемым". Об этом глава министерства иностранных дел Анн Линде написала в Твиттере.
We have informed the Russian Ambassador that a person from the Russian embassy is asked to leave Sweden. This is a clear response to the unacceptable decision to expel a Swedish diplomat who was only preforming his duties.
— Ann Linde (@AnnLinde) February 8, 2021
Поляки так же заявили, что их дипломата попросили покинуть РФ "без уважительной причины".
Напомним, ранее из России выслали троих дипломатов стран Евросоюза. Причина была веская – они участвовали в незаконных акциях на территории нашей страны. Москва была вынуждена поступить таким образом, ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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