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Три страны объяснились за бойкотирование встречи России в Совбезе ООН

03 декабря 2020, 09:30  •  142 • Политика
Фото: Li Muzi/XinHua/www.globallookpress.com
Западные державы рассказали, почему не готовы выслушать представителей Донбасса
Вчера состоялась инициированная Россией встреча в Совбезе ООН. Мероприятие было посвящено ситуации на юго-востоке Украины. Впрочем, самой Украины там не было, как и ряда ее сторонников. Великобритания, США и Эстония пояснили, почему приняли решение проигнорировать важное обсуждение.
В мероприятии поучаствовали представители ЛНР и ДНР. Жители Донбасса пришли высказать свою точку зрения на конфликт, разворачивающийся на их территории. Однако объективный формат обсуждений, где обе стороны противостояния – Украина и Донбасс – имеют право говорить, устроил не всех. Так, американцы, британцы и эстонцы не явились на мероприятие, так как считают, что предложенный формат своей задачей имеет "искажение" реального положения дел на Украине.
В совместном заявлении они указали, что цель встречи – ввести другие государства в заблуждение и в неверном свете представить ситуацию на юго-востоке Незалежной, пишет РИА "Новости".
Кстати, бойкотом государства не ограничились. Так, Германия и Франция не дали транслировать встречу с представителями ДНР и ЛНР на сайте ООН.

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