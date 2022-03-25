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Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
25 марта 2022, 23:50 • 392 • Политика
Три страны НАТО намерены просить у президента России Владимира Путина разрешение влезть в Мариуполь. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна, а также Греция и Турция хотят организовать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя.
Об этом Макрон объявил в пятницу вечером, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Он намерен обсудить этот вопрос с Путиным в ближайшее время.
- отметил президент Франции.
Напомним, что Россия и так организует гуманитарные коридоры для эвакуации беженцев из Мариуполя. Вряд ли подключение к выводу гражданского населения западных стран позволит ускорить этот процесс, учитывая, что главным препятствием служат украинские националисты, которые мешают эвакуации. К тому же присутствие военных НАТО на Украине создаёт дополнительные риски. Именно поэтому США и НАТО ранее отказались от идеи ввода миротворцев.
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