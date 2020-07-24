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Три страны на первом этапе: Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

24 июля 2020, 17:00  •  65 • В России
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что на первом этапе станут доступны перелёты в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.
 
РИА Новости © Константин Михальчевский
 

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Глава правительства отметил, что кабмин принял такое решение на основании эпидемиологической обстановки, показателей заболеваемости и принципов взаимности.

«С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону», — уточнил Мишустин.

Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, власти решили пойти на такой шаг, поскольку на протяжении длительного времени в России снижаются темпы прироста числа новых выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Она напомнила, что десять дней назад власти выработали критерии, согласно которым можно возобновлять авиасообщение с иностранными государствами на взаимной основе. В частности, в стране должно быть не более 40 новых случаев COVID-19 в течение 14 дней на 100 тыс. населения. Кроме того, суточный прирост новых случаев за тот же период не должен превышать 1%, а коэффициент распространения коронавируса за семь дней должен быть не более единицы. 

Голикова подчеркнула, что на данный момент перелёты будут осуществляться только в три страны. Она отметила, что власти крайне аккуратно осуществляют этот шаг, чтобы избежать появления новых завозных случаев на территории РФ.

«С 1 августа 2020 года РФ на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Сразу хочу сказать, что это столица Великобритании — Лондон, и напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но для всех тех, кто прилетает в Великобританию, согласно требованиям страны, требуется 14-дневный карантин», — рассказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Также станут возможны перелёты в Турцию, причём с 1 августа будут выполняться рейсы в Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

Третьей страной станет Танзания, а точнее архипелаг Занзибар.

«Это туристический маршрут, который тоже был популярен у определённой категории наших граждан, здесь тоже возобновляется соответствующее авиационное сообщение», — пояснила вице-премьер.

  • Туристы на пляже в Турции
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

Голикова напомнила, что иностранные граждане за 72 часа до полёта в Российскую Федерацию должны сдать тест на коронавирусную инфекцию. Россияне, возвращающиеся домой, могут сдать такой тест в течение трёх суток уже на территории РФ. 

Она подтвердила, что восстановление регулярного авиасообщения планируется из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«Для этих городов отменяются ограничения, которые ранее применялись для прилёта: 500 (человек) в московский транспортный узел в сутки и 200 — в региональные города», — пояснила вице-премьер.

Оперативный штаб еженедельно отслеживает ситуацию с коронавирусной инфекцией и работает над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, добавила она.

В свою очередь, в Росавиации сообщили, что уведомят о соответствующем решении авиакомпании и аэропорты, а также проинформируют авиационные власти соответствующих иностранных государств.

Тем временем на новость о скором возобновлении авиарейсов отреагировали в посольстве Танзании в Москве. 

«Это хорошие новости. Мы открыли наши границы в конце мая, поэтому мы будем рады вам, если вы захотите туда поехать», — приводит РИА Новости сообщение диппредставительства.

В посольстве отметили, что в стране наблюдается спокойная ситуация с коронавирусом, однако напомнили о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, из-за пандемии коронавируса правительство России объявило о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения с другими странами с 27 марта. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полёты по поручению правительства.

10 июля в Росавиации сообщили, что разработали схему поэтапного восстановления авиасообщения. 

15 июля ряд турецких СМИ со ссылкой на Минтранс республики сообщил, что Москва и Анкара договорились возобновить перелёты.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали этот вопрос в ходе телефонного разговора, после чего соответствующим ведомствам были даны поручения приступить к переговорам.

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