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Три слова за две минуты - зал "стоял на ушах": шоу талантов в США теперь не про песни

26 июля 2021, 02:35  •  43 • В мире
В США шоу талантов теперь не про песни. Оказалось, можно просто выйти на сцену, стоять там и даже не улыбаться. Три слова за две минуты - и зал "стоял на ушах".
Один из участников America's Got Talent ("В Америке есть таланты", эквивалентное ему русское шоу - "Минута славы") вышел на сцену с вокальным номером. Молодой мужчина с усиками, в брюках и рубашке с галстуком больше напоминал неуверенного в себе мелкого клерка в заштатной провинциальной фирмочке. Рядом с ним стоял большой монитор, и по бегущей полоске таймера можно было понять, что впереди зрителей ждёт стилизация под караоке.
Заиграла очень популярная мелодия, хорошо знакомая всем. Сначала исполнителя поприветствовали аплодисментами, потом зал начал танцевать. Ведущие приготовились слушать, а потом на их лицах отразилось недоумение. Мужчина не пел. Ведущий за кулисами и зал продолжали танцевать. Лишь на 40-й секунде раздались слова. Точнее одно слово - Tequila.
Это же слово до конца композиции исполнитель повторил ещё дважды. Всего три слова за две минуты - зал "стоял на ушах". На местах не усидели даже скептически настроенные зрители.
Tequila - это инструментальный рок-н-ролл с мексиканскими мотивами, записанный в 1958 году Чаком Рио и группой The Champs. Композиция быстро стала хитом и держалась в чартах рекордно долго. До сих пор её активно используют в развлекательной индустрии - поп-культуре, фильмах и сериалах, телешоу.
Забавным видео из американского шоу талантов, которое теперь не про песни, поделился Андрей Бочаров в своём Telegram-канале "Перевёл и озвучил".

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