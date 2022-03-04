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Три шага: Как поступить русским сотрудникам сбежавших из России иностранных компаний
04 марта 2022, 12:50 • 162 • Политика
Правительство России примет меры по поддержке занятости населения после того как ряд иностранных компаний ушёл с русского рынка. Нужно всего три шага.
Первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов рассказал, как могут развиваться отношения с иностранными компаниями.
Первый вариант подразумевает, что компания продолжит работу в России, невзирая на санкции. Второй шаг: зарубежные акционеры временно передают свою долю под управление русских партнёров с тем уточнением, что впоследствии иностранцы смогут вернуться на рынок России.
И третье решение. Если зарубежная компания всё же уходит из России, то будет применена процедура ускоренного банкротства. Такое действие позволит поддержать занятость сотрудников и обеспечит социальное благополучие граждан, резюмировал Белоусов.
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