Три шага: Как поступить русским сотрудникам сбежавших из России иностранных компаний

Правительство России примет меры по поддержке занятости населения после того как ряд иностранных компаний ушёл с русского рынка. Нужно всего три шага.

Первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов рассказал, как могут развиваться отношения с иностранными компаниями.

Первый вариант подразумевает, что компания продолжит работу в России, невзирая на санкции. Второй шаг: зарубежные акционеры временно передают свою долю под управление русских партнёров с тем уточнением, что впоследствии иностранцы смогут вернуться на рынок России.



И третье решение. Если зарубежная компания всё же уходит из России, то будет применена процедура ускоренного банкротства. Такое действие позволит поддержать занятость сотрудников и обеспечит социальное благополучие граждан, резюмировал Белоусов.