Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
Яркая вспышка и "гриб" на горизонте: Нашлось объяснение мощному взрыву...
Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предате...
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
Главная / Политика

Три шага: Как поступить русским сотрудникам сбежавших из России иностранных компаний

04 марта 2022, 12:50  •  162 • Политика
Правительство России примет меры по поддержке занятости населения после того как ряд иностранных компаний ушёл с русского рынка. Нужно всего три шага.
Первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов рассказал, как могут развиваться отношения с иностранными компаниями.
Первый вариант подразумевает, что компания продолжит работу в России, невзирая на санкции. Второй шаг: зарубежные акционеры временно передают свою долю под управление русских партнёров с тем уточнением, что впоследствии иностранцы смогут вернуться на рынок России.

И третье решение. Если зарубежная компания всё же уходит из России, то будет применена процедура ускоренного банкротства. Такое действие позволит поддержать занятость сотрудников и обеспечит социальное благополучие граждан, резюмировал Белоусов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


162
Источник
Похожие новости
04 марта 2022, 03:30
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
04 марта 2022, 01:45
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
04 марта 2022, 07:00
Чего ждать от Украины? Эксперт из США раскрыл тактику Запада
04 марта 2022, 01:45
Пошли на штурм: Сотни москвичей оказались способны воевать только за IKEA
04 марта 2022, 03:30
Зачем Украине менять место переговоров с Россией: Политолог раскрыл цели Киева
04 марта 2022, 07:00
Нуланд поставила России ультиматум по отмене санкций
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2022, 01:25
Когда Киев сдастся армии России? Эксперты и СМИ дали прогнозы
02 марта 2022, 08:05
Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предательстве экс-министра
28 февраля 2022, 02:40
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на Украине
28 февраля 2022, 02:40
Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте"
28 февраля 2022, 08:30
"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского
26 февраля 2022, 16:35
России готовили биоистребление? Вскрыты факты об американских лабораториях в Киеве и Одессе
25 февраля 2022, 13:45
Украинский политолог о взятии Мелитополя: "Всё было нормально, но произошла провокация"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.