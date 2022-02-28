Три раунда на Припяти. Переговоры России и Украины завершены – СМИ

Журналисты сообщают, что многочасовые переговоры представителей России и Украины завершились.

В Гомельской области завершились переговоры делегаций России и Украине по текущей обстановке. Деталей о том, что происходило за закрытыми дверями пока нет.

Известно, что в переговорном процессе было три раунда.

На данный момент, передает агентство "Белта", двери зала, где проходила встреча делегатов от России и Украины, открыты. Источник ТАСС также сообщает, что переговоры завершились.

Обсуждается возможность заявлений сторон для СМИ, передают журналисты.

На этом фоне стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Информацию об этом подтвердили и в украинской партии "Слуга народа".

Напомним, что в режиме прямой трансляции Царьград рассказывает о переговорах между Россией и Украиной. Встреча состоялась на территории Белоруссии в Гомельской области, близ Припяти. Несмотря на обман украинской стороны, встречу всё же удалось согласовать.