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Три раунда на Припяти. Переговоры России и Украины завершены – СМИ
28 февраля 2022, 19:45 • 604 • Политика
Журналисты сообщают, что многочасовые переговоры представителей России и Украины завершились.
В Гомельской области завершились переговоры делегаций России и Украине по текущей обстановке. Деталей о том, что происходило за закрытыми дверями пока нет.
Известно, что в переговорном процессе было три раунда.
На данный момент, передает агентство "Белта", двери зала, где проходила встреча делегатов от России и Украины, открыты. Источник ТАСС также сообщает, что переговоры завершились.
Обсуждается возможность заявлений сторон для СМИ, передают журналисты.
На этом фоне стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Информацию об этом подтвердили и в украинской партии "Слуга народа".
Напомним, что в режиме прямой трансляции Царьград рассказывает о переговорах между Россией и Украиной. Встреча состоялась на территории Белоруссии в Гомельской области, близ Припяти. Несмотря на обман украинской стороны, встречу всё же удалось согласовать.
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