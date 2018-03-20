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Три "кита" украинского давления должны привести в ужас Россию

20 марта 2018, 10:54  •  78 • Политика
По крайней мере, так считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В беседе с немецким изданием он требует усилить давление на Россию.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на Россию следует оказывать "большее политическое давление". Свою неоригинальную мысль Климкин высказал в беседе с Deutsche Welle.
Министр приводит и варианты такого политического давления.
- Могут быть варианты противостоять российским нетрадиционным угрозам: в сфере энергетики, кибертехнологий и в других областях, - перечисляет Климкин.
Все меры должны стать "жестким ответом на угрозу России", продолжает Климкин. Кстати, еще раньше министр заявил, что Евросоюзу следует ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера за его поддержку России. Напомним, в интервью Андрею Кондрашову Шредер заявил, что его отношения с Путиным не изменятся под влиянием политики ЕС - они дружны. В том числе за это высказывание уцепился Климкин, добавив, что санкции должны затронуть всех, кто "продвигает за границей проекты Москвы".

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