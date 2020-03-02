Три пункта: Песков коротко ответил на вопрос о намерении Путина возглавить список "Единой России"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коротко ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли президент России Владимир Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму.

Всего три пункта дали исчерпывающий ответ о планах президента по этому вопросу на сегодняшний день.

Никаких ни действий, ни подготовки, ни решений (…) нет, - цитирует его ТАСС.

Песков объяснил, что, в связи с этим обсуждать этот вопрос пока преждевременно.

Ранее эксперты в беседе с "Коммерсантом" не исключили, что "Единая Россия" попытается добиться помощи президента Владимира Путина, чтобы обеспечить себе конституционное большинство в парламенте на ближайших выборах в Госдуму. Позиции слишком шатки, но захочет ли президент помогать?

Кроме того, издание "Медуза" сообщало, что "Единая Россия" готовит ребрендинг, чтобы улучшить свои позиции перед выборами. Предполагалось объединение с ОНФ и переименование. Ряд экспертов назвали подобное ожидаемым шагом, однако представители "Единой России" версию опровергли, отметив, что не готовят подобные масштабные планы.

К слову, учредитель Царьграда Константин Малофеев очень просто объяснил происходящее вокруг "Единой России". Рейтинг партии, действительно, падает. Но поднять его никакой ребрендинг не сможет. Нужны более реалистичные решения. Более того, при правильной организации работы ребрендинг и не нужен. Лучше делом заняться и провести, к примеру, чистку рядов, избавившись от мошенников.

О возможном переименовании Малофеев высказался язвительно.

"У нынешнего лидера ЕР Дмитрия Медведева большой опыт по переименованию. Милицию в полицию. Он автор многих "судьбоносных" решений… Поэтому новая партия, если вдруг она возникнет из старой "Единой России" и будет называться "Единый народный фронт" или "Общероссийская Россия", - вот это, конечно, совершенно "перевернёт" мнение избирателей о них", - иронично отметил он в эфире программы "Царьград. Главное".

ЕР не пришлось бы думать о смене имиджа, если бы она проводила внутреннюю ротацию и чистку рядов.

"А не приходило ли членам партии в голову, например, оставить свои посты? Оставьте, вернитесь к людям, перестаньте быть кастой", - посоветовал он.

Кроме того, следует заняться и работой с кадровым составом партии. А если уж хочется быстрых решений, то у Дмитрия Медведева как у главы партии - единственный шанс. Это показательный суд, считает Малофеев.

"Если не справился, то где лишение партбилета? А то это происходит лишь тогда, когда уголовное дело возбуждают. А где товарищеские суды? Где моральный облик, где работа с кадровым составом? Заставьте поверить, что у вас есть внутренняя ротация, что вы не закоснели, - порекомендовал он. - А когда они себя переименовывают... Не надо себя переименовывать. Например, провели бы показательный суд. Вот в ЦК в Китае показательные суды проводят. И китайская партия, уже давно став социалистическо-капиталистической, продолжает править. Ей название менять не надо. Почему? Потому что она ряды свои чистит. Возьмите сто коррупционеров и выведите их из рядов партии за утрату доверия до возбуждения уголовных дел. Потому что не исполнили, не справились. И тогда мы начнём верить, что "Единая Россия" - это возможно. Пусть функционеры из аппарата вернутся к людям, откуда они пришли. А так мы заканчиваем опять "общероссийской Россией" партаппаратчиков".