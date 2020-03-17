«Три приоритетных задачи»: правительство и ЦБ приняли меры по минимизации последствий пандемии коронавируса

Правительство не станет сокращать бюджетные расходы в 2020 году и гарантирует выполнение социальных обязательств. Об этом говорится в совместном с Банком России заявлении кабмина. В документе под названием «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития» также указывается, что ЦБ предпримет усилия по обеспечению необходимой ликвидности в банковской и финансовой сфере. Кроме того, утверждается обновлённый список системно значимых компаний и создаётся спецгруппа по мониторингу их финансового состояния.

Правительство и Центральный банк Российской Федерации вводят пакет мер поддержки населения и экономики для минимизации последствий от влияния распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Об этом говорится в совместном документе кабмина и ЦБ «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития».

Принимаемые усилия направлены на решение «трёх приоритетных задач»: обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики, а также поддержку населения и региональных бюджетов.

Относительно первого пункта правительство и Банк России уже приняли ряд мер, обеспечивших стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

«Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублёвой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям. При реализации прочих мер экономического пакета правительство и Банк России будут исходить из принципа безусловного сохранения финансовой стабильности», — говорится в сообщении.

Пункт о поддержании финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики разделён на два подпункта. Первый касается авиационного транспорта и туристической деятельности, которые понесли наиболее серьёзные потери. Отмечается, что уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. Кроме того, туристические компании до конца года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности. Вдобавок, ЦБ предоставил банкам возможность работать с заёмщиками в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения.

Второй подпункт касается других отраслей и секторов экономики. В частности, обновляется список системно значимых компаний, создана специальная группа по мониторингу их финансового состояния. Помимо этого, будут расширены существующие программы кредитования малых и средних предприятий. Также правительство приняло решение об изменении подхода к государственным контрактам по поставщикам и обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней «зелёного коридора» по отдельным видам социально значимых товаров.

В отдельном пункте — по мерам поддержки населения и региональных бюджетов — указывается, что ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат. Также кабмин примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине. При этом в 2020-м не планируется сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня.

«Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий», — говорится в сообщении.

Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 17 марта в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, 90 из них у граждан РФ. Пять человек выздоровело, уточняется на портале стопкоронавирус.рф. Кроме того, российские медики провели более 116 тыс. исследований по выявлению коронавируса.

Отметим, что в целях борьбы с распространением инфекции с 18 марта до 1 мая 2020 года временно ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. К тому же, приостановлена выдача туристических виз. В этой связи Ростуризм открыл горячую линию для представителей туристического бизнеса, а также предложил въездным туроператорам перенести сроки совершения путешествия иностранных туристов при их согласии.

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В то же глава первый замминистра транспорта РФ, Росавиации Александр Нерадько выразил опасение, что авиакомпании России на фоне вводимых ограничений рискуют понести серьёзный ущерь обанкротиться.

«Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации. Фактически, возникают риски банкротств авиаперевозчиков, в первую очередь, и других организаций гражданской авиации, находящихся в сложном финансовом положении», — заметил он.