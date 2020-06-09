Три принципа президента Токаева

Казахстан воплощает в жизнь пакет политических реформ, призванных вывести страну на новый уровень либерализации общественно-политической жизни, сделать государственную машину более современной, упростить участие граждан в принятии политических решений, модернизировать механизм обратной связи между государством и обществом. В конце мая президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о дополнениях в конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» и изменениях в закон «О политических партиях». Новые законы расширят возможности женщин и молодёжи участвовать в политической жизни страны, упростят процесс создания новых партий. В частности, в избирательных списках партий вводится 30-процентная квота для представительниц прекрасного пола и молодёжи до 29 лет.

Дорогу молодым!

Квотирование партийных списков широко распространено в традиционных демократиях, квоты применяются в странах Европы, они закреплены в законодательствах Германии, Норвегии, Франции и Бельгии. Сегодня в парламенте Казахстана женщинам принадлежит 22% депутатских кресел, при этом показательная пропорция женщин-парламентариев в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляет 30%. В нижней палате парламента Казахстана заседает 29 женщин, в Сенате – 6. Молодые люди в возрасте до 29 лет в коридорах законодательной власти страны не представлены вообще, зато их количество в местных представительных органах составляет 53 человека, а общее число женщин-депутатов местных законодательных собраний – 740 или 22%, как и в федеральном парламенте.

По статистике, в 18-миллионном Казахстане насчитывается более 4,5 млн. экономически активных женщин и 2,8 млн. парней и девушек в возрастной группе 20-29 лет. С принятием нового закона они получат льготы при составлении предвыборных партийных списков, в том числе, вероятно, и при формировании их «проходной» части, за места в которой разворачивается самая жёсткая внутрипартийная конкуренция. Результаты этой реформы мы увидим уже в будущем году на выборах в нижнюю палату федерального парламента - Мажилис.

Поправки в закон «О политических партиях» снижают необходимое число подписей граждан для создания политического объединения с 40 до 20 тысяч человек, эта новация придаст дополнительный импульс развитию партийной системы страны. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 6 федеральных партий. Так что к следующим выборам политическая палитра Казахстана может стать более пёстрой, конкуренция повысится.

Впервые в Казахстане на уровне конституционного закона вводится институт парламентской оппозиции. На законодательном уровне государство гарантирует право выдвижения из числа депутатов парламентской оппозиции кандидатуры на должность руководящего состава республиканского парламента. В частности, закрепляется выбор председателя одного из комитетов Мажилиса и секретарей двух постоянных комитетов именно из числа депутатов парламентской оппозиции.

Кроме того оппозиционным фракциям даётся право вносить на рассмотрение альтернативные законопроекты, закрепляется возможность проведения парламентских слушаний и даётся право формировать повестку правительственного часа, проще говоря, вызывать министров «на ковёр» с отчётами перед парламентариями.

Митинги: разрешено всё, что не запрещено

Выдвигаясь в президенты Казахстана в 2019 году, Касым-Жомарт Токаев в предвыборной программе выделил ключевые принципы своей политики – «Преемственность. Справедливость. Прогресс». Принцип преемственности предполагает повышение роли молодёжи в политической жизни, «выращивание» новых управленческих элит, готовых принять эстафету управления государством.

Принцип справедливости относится к таким сферам, как гендерный баланс во власти, создание максимально комфортных административных условий для проведения гражданами мирных собраний и другой активности в публичном пространстве.

Принцип прогресса можно назвать «суммирующим» по отношению к двум первым, он провозглашает движение Республики Казахстан по пути политической модернизации и демократии. Одним из инструментов воплощения этого принципа стала концепция «Слышащего государства». «Мы формируем новую политическую культуру. На передний план выходят плюрализм мнений, альтернативные взгляды. Власть не считает, что несогласие – это деструктив. Мы в своей работе должны учитывать запросы наших граждан. Выше народа ничего и никого нет. И обществу, и государству пора адекватно отнестись к публичному выражению позиций. Это неизбежно. И лучше к этому прийти самостоятельно, осознанно, а не вынужденно», - заявил президент Казахстана на заседании Национального совета общественного доверия в конце прошлого года.

Одним из шагов в этом направлении стали принятые 20 мая поправки в закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», о котором «КП» уже писала. Напомним, что новый закон был принят четверть века назад и нуждался в серьёзном «ремонте» с учётом требований времени. В новой редакции закона о митингах упрощён механизм правового регулирования мирных собраний граждан. Анонсирование и проведение митингов носит уведомительный характер, местные власти и правоохранители призваны оказывать содействие организаторам и участникам уличных акций, равно как и журналистам, освещающим их. В городах Казахстана появятся публичные площадки – «гайд-парки» для публичных собраний, процедура уведомления об их проведении сократится с 15 до 5 дней.

Это митинги. А вот одиночные пикеты можно проводить практически везде, включая подступы к зданиям центральных, региональных и местных государственных органов, запрет распространяется лишь на кладбища, стратегические и военные объекты. В принятом законе о митингах закреплены фундаментальные принципы публичных собраний. Они должны быть мирными, законными, добровольными, исключающими насилие и призывы к национальной, социальной или религиозной розни. В основу поправок положен простой и универсальный принцип «разрешено всё, что не запрещено». Закон полностью соответствует 21-й статье Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Вот как оценивает последние законодательные новации в Казахстане заслуженный деятель науки РФ, ректор Дипломатической академии в 2011-19 годах, президент Евразийского института геостратегических исследований Евгений Бажанов:

«В политической сфере Казахстана происходят принципиальные изменения, движение вперёд. Касым-Жомарт Токаев считает, что правительство должно быть подконтрольным, чиновник должен контролироваться со стороны других ветвей власти, со стороны общественности, СМИ, с помощью инструментов выражения населением своих чаяний. На этом направлении очень многое сделано, чётко прослеживается курс на демократизацию, которая необходима для того, чтобы Казахстан стал процветающим, стабильным и уважаемым в мире государством».