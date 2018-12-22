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Три прихода Винницкой епархии УПЦ перешли в новую церковь Украины
22 декабря 2018, 00:09 • 87 • Украина
Три прихода Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви перешли в новую церковь Украины.
©orthodox.vinnica.ua
Об этом сообщила пресс-служба Винницкой епархии новой церкви Украины.
Отмечается, что решение о переходе приняли приход храма Святой великомученицы Параскевы в селе Тютьки, приходы в селе Ровец и селе Коло-Михайловка.
Ранее глава новой церкви Украины митрополит Епифаний заявил о готовности вести диалог с канонической Украинской православной церковью.
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