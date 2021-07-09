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Три причины упрекнуть Меркель: Немецкий политик использовала громкий повод

09 июля 2021, 00:45  •  114 • Политика
Претендующая на пост канцлера Германии политик Анналена Бербок назвала проект "Северный поток - 2" просчётом Ангелы Меркель.
Давняя противница газового хаба Бербок в интервью журналу Ouest-France заявила, что проект является ошибкой политики Меркель. Кандидат на пост канцлера от партии "Зелёные" заявила, что у неё есть три причины это утверждать.
В частности, указала Анналена Бербок, газовый хаб, по которому топливо из России будет поставляться в Европу, направлен против безопасности Украины. Кроме того, проект мешает "энергетическому суверенитету" Европы, и в целом, по её словам, он ошибочен с точки зрения климатической политики.
Немка указала, что если в ЕС намерены достигать климатической нейтральности, то поставки газа из России - это не тот путь.
"На мой взгляд, этот проект - огромная ошибка", - указала кандидат на пост канцлера.
Впрочем, риторика Бербок не нова, она и раньше выступала против строительства газового хаба. В частности, политик утверждала, что он противоречит санкционной политике против России, передаёт РИА Новости.
Напомним, что строительство "Северного потока - 2" близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за полтора-два месяца.

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