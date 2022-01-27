Три причины, по которой большой войны с Россией не будет. При чём тут пенсионеры?

Политический консультант Андрей Перла сделал прогноз после эскалации напряжения на Украине. Он убеждён, что полномасштабной войны не будет. Эксперт перечислил три аргумента в пользу своей точки зрения.

Политический консультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла в своём Telegram-канале дал прогноз по развитию ситуации вокруг Украины. Перла уверен, что войны, "как мы её себе представляем", не будет. Судя по всему, постоянно будут возникать угрозы, но до прямого военного противостояния не дойдёт.

Эксперт назвал три причины, которые позволяют ему так думать. Перла напомнил, что Запад боится войны: дело в том, что "порог неприемлемого ущерба" для жителей слишком низкий. А убедительного военного ответа на "русское наступление на Украине" придумать не получается. Пока единственное, на что решаются западные страны, - это привычные угрозы санкциями.

"Во-вторых, Россия войны, по привычке, тоже боится. То есть войны в стиле Второй мировой. Армия России нужна для того, чтобы войны не было. "Лишь бы не было войны" - это важная часть нашей идеологии", - напомнил Перла.

Также он заметил, что власти России опасаются действий, которые резко ухудшат материальное положение большинства населения. Имеется в виду не просто экономический кризис, а война. "И без крайней из крайних необходимостей государство на это не пойдёт", - уверен Перла.

"Даже если забрать Восточную Украину можно будет вовсе без сопротивления - Россия трижды подумает. О том, насколько уменьшатся реальные располагаемые доходы населения в Центральном Черноземье после того, как из федерального бюджета начнут платить пенсии и пособия харьковчанам, заплаты бюджетникам в Одессе и компенсировать расходы на тепло в Херсоне", - считает эксперт.