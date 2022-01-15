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Три претензии к Кадырову: В Ингушетии ответили на требование главы Чечни
15 января 2022, 19:15 • 263 • Политика
Ингушский общественник Сараждин Султыгов предъявил три претензии к Кадырову в ответ на его требования. Также он предложил путь к снятию всех противоречий.
Ингушетия в претензии на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Претензии сформулировал и предъявил сопредседатель общественной организации "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов. Его видеообращение появилось на YouTube.
На днях отношения Чечни и Ингушетии вновь внезапно обострились. В этой связи Кадыров обратился к ингушскому народу и призвал чётко сформулировать претензии к нему.
- говорится в обращении главы Чечни.
На эту просьбу откликнулся ингушский общественник Сараждин Султыгов. Он заявил, что у него имеются три претензии к Рамзану Кадырову. Первая - это нерешённый территориальный вопрос между Чечнёй и Ингушетией. Вторая - это высказывания чеченских чиновников в адрес ингушского народа. А третья - действия в отношении беженцев из Ингушетии, проживавших в Грозном во время военной кампании.
Также Султыгов предложил Кадырову пути к решению данных противоречий. В частности, общественник призвал создать двустороннюю комиссию для определения границ между регионами.
- говорится в видеообращении.
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