Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё погов...
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности...
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
Главная / Политика

Три претензии к Кадырову: В Ингушетии ответили на требование главы Чечни

15 января 2022, 19:15  •  263 • Политика
Ингушский общественник Сараждин Султыгов предъявил три претензии к Кадырову в ответ на его требования. Также он предложил путь к снятию всех противоречий.
Ингушетия в претензии на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Претензии сформулировал и предъявил сопредседатель общественной организации "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов. Его видеообращение появилось на YouTube.
На днях отношения Чечни и Ингушетии вновь внезапно обострились. В этой связи Кадыров обратился к ингушскому народу и призвал чётко сформулировать претензии к нему.
Если я ваш враг - определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить,
- говорится в обращении главы Чечни.
На эту просьбу откликнулся ингушский общественник Сараждин Султыгов. Он заявил, что у него имеются три претензии к Рамзану Кадырову. Первая - это нерешённый территориальный вопрос между Чечнёй и Ингушетией. Вторая - это высказывания чеченских чиновников в адрес ингушского народа. А третья - действия в отношении беженцев из Ингушетии, проживавших в Грозном во время военной кампании.
Также Султыгов предложил Кадырову пути к решению данных противоречий. В частности, общественник призвал создать двустороннюю комиссию для определения границ между регионами.
Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом,
- говорится в видеообращении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



263
Источник
Похожие новости
15 января 2022, 09:20
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
15 января 2022, 00:00
В Казахстане избавляются от имени Нурсултана Назарбаева
15 января 2022, 01:45
"Зеленский никак не может понять": Пушков объяснил, в чём заблуждается президент Украины
15 января 2022, 00:00
"Нас уже много раз делили": Украинский политолог рассказал, что ждёт страну при вступлении в НАТО
15 января 2022, 09:20
Foreign Policy раскрыл план Вашингтона против России в Совбезе ООН
15 января 2022, 11:05
Военные козыри США против России оказались бесполезны: Сухое признание сделал офицер
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2022, 08:30
"Нам это и нужно": Генерал-майор ФСБ описал новый путь России фразой Екатерины II
09 января 2022, 01:40
Бои в Алма-Ате и паника из-за биооружия. Что происходит в Казахстане
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
13 января 2022, 02:30
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим"
10 января 2022, 09:45
России приготовили ловушку перед переговорами с США. Теперь взбешён весь Запад
15 января 2022, 09:20
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.