Три претензии к Кадырову: В Ингушетии ответили на требование главы Чечни

Ингушский общественник Сараждин Султыгов предъявил три претензии к Кадырову в ответ на его требования. Также он предложил путь к снятию всех противоречий.

Ингушетия в претензии на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Претензии сформулировал и предъявил сопредседатель общественной организации "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов. Его видеообращение появилось на YouTube.

На днях отношения Чечни и Ингушетии вновь внезапно обострились. В этой связи Кадыров обратился к ингушскому народу и призвал чётко сформулировать претензии к нему.

Если я ваш враг - определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить,

- говорится в обращении главы Чечни.

На эту просьбу откликнулся ингушский общественник Сараждин Султыгов. Он заявил, что у него имеются три претензии к Рамзану Кадырову. Первая - это нерешённый территориальный вопрос между Чечнёй и Ингушетией. Вторая - это высказывания чеченских чиновников в адрес ингушского народа. А третья - действия в отношении беженцев из Ингушетии, проживавших в Грозном во время военной кампании.

Также Султыгов предложил Кадырову пути к решению данных противоречий. В частности, общественник призвал создать двустороннюю комиссию для определения границ между регионами.

Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом,

- говорится в видеообращении.