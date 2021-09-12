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Три препятствия на пути "Северного потока - 2": В Германии назвали, что мешает проекту

12 сентября 2021, 00:15  •  90 • Политика
В Германии назвали три препятствия для запуска "Северного потока - 2". Два из них связаны с бюрократией, а третий - с политической ситуацией в Германии.
Существует три препятствия для запуска газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген в своём материале, посвящённом газовому проекту России и Германии.
Препятствием номер один он называет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Данную процедуру осуществляет Федеральное сетевое агентство, которое подчиняется министерству экономики.
Препятствие номер два - газовая директива ЕС. Документ запрещает "Газпрому" быть одновременно поставщиком топлива и оператором газопровода. В настоящий момент компания пытается оспорить действие директивы на "Северный поток - 2", однако судебные разбирательства по этому поводу могут занять большое количество времени.
И препятствие номер три - это немецкая партия "Зелёные" и её результат на предстоящих выборах в парламент Германии. Если политическая сила победит, то это будет означать большие проблемы для "Северного потока - 2".
Они категорически отвергают трубопровод, как и многие эксперты, - например, из Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, которые просто считают "Северный поток - 2" лишним для поставок газа,
- указывает Флориан Гюсген.
Напомним, что на днях "Газпром" объявил об окончании строительства газопровода. Одновременно с этим цены на газ в Европе бьют все рекорды. В этой связи успешное завершение проекта "Северный поток - 2" называют победой Москвы в "газовых шахматах".

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