Три предпосылки вхождения Донбасса в состав России • 30 • Аналитика

Не так давно бывший первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил о скором вхождении Донецкой и Луганской республик в состав России. Но есть ли для такой перспективы реальные предпосылки?





Хоть в Кремле и поспешили опровергнуть слова Бородая, стоит признать, что определенные основания говорить о возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав нашей страны все же есть. Нельзя отрицать существующие для этого исторические и этнокультурные основания: большинство населения Донбасса составляют русские и русскоязычные люди, а сам регион некогда вошел в состав Российской империи как Новороссия, то есть к малороссийским землям никогда не относился.



Значительная часть Донбасса в царское время входила в состав Области Войска Донского, такая же ситуация сохранилась и после революции. Лишь в 1920 году часть территории ОВД присоединили к Украинской ССР.



Однако одних исторических и этнокультурных оснований мало, нужны и реальные предпосылки.



Неопределенность политического статуса

Первой среди трех основных предпосылок к вхождению Донбасса в состав России можно назвать невозможность решения проблемы его политического статуса в текущей ситуации. Организовать возвращение Донбасса в состав Украины означает подтолкнуть регион к новой эскалации конфликта.



Единственная ситуация, в которой об этом можно было бы говорить, могла бы иметь место лишь в случае прихода к власти в Киеве пророссийских сил, но это сейчас невозможно. Вернуть же Донбасс Украине в условиях ее враждебного отношения к России было бы крайне недальновидным шагом.



Самостоятельно Донбасс не выживет, и Украине его не вернуть, соответственно, единственной нормальной перспективой для региона становится его вхождение в состав российского государства. Можно, конечно, представить и сценарий «буферных республик», вечно непризнанных, как Приднестровье, к примеру, однако не стоит забывать о том, что у ПМР нет границ с Россией, в отличие от ДНР и ЛНР.



Гражданство России и иные шаги к интеграции

Вторая важная предпосылка – постепенная интеграция политических и экономических структур с Россией. Не секрет, что значительная часть населения ДНР и ЛНР уже получила паспорта российских граждан. Зачем Москве начинать процесс выдачи паспортов, если бы она в перспективе не задумывалась о возможности включения республик в состав России?





Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР идет в массовом порядке и говорит о многом

Сегодня донецкие и луганские студенты получают дипломы российского образца, жители республик без препятствий работают в России, структуры власти в ДНР и ЛНР все больше напоминают российскую модель организации административной вертикали.



Что же касается экономической составляющей, то богатый природными ресурсами регион даже сейчас, после многолетней войны, представляет большой интерес, причем не только с ресурсной точки зрения, но и исходя из своего географического положения. Практически весь Донбасс объединился бы, войди ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. Тем более что в экономическом плане республики давно завязаны на сотрудничество с Россией.



Однако здесь есть определенная проблема: Донбасс сейчас разделен между республиками и Украиной, и экономическое единство региона серьезно нарушено. Ведь значительная его часть находится под контролем украинских вооруженных сил.



Поправки к Конституции и будущее Донбасса

Третья предпосылка к вхождению Донбасса в состав России имеет нормативно-правовой характер и связана с недавним принятием поправок в Конституцию Российской Федерации. Так, в российской Конституции появилось понятие «соотечественники», защита их интересов провозглашается на конституционном уровне.



Формально, конечно, из этой поправки прямо не следует, что Россия должна способствовать вхождению в свой состав территорий, населенных русским и русскоязычным населением, но ведь на Донбассе соотечественники как раз и находятся под угрозой украинской агрессии, то есть присутствует ситуация, когда им необходима защита со стороны российского государства.





Интеграция республик Донбасса с Россией все чаще становится главной темой специализированных форумов и конференций

В свое время в состав Российской Федерации был довольно оперативно и без особых проблем включен Крым. Воссоединение полуострова с Россией произошло по итогам референдума, но ведь никто не мешает провести такой референдум в ДНР и ЛНР.



Препятствия на пути

Несмотря на наличие предпосылок, существуют и несомненные препятствия для вхождения республик в состав России, и эти препятствия ничуть не менее весомы. Единственным актором, способным принять решение о вхождении республик в состав России, остается Кремль. Пока Москва ведет очень осторожную политику, продолжая говорить о территориальной целостности Украины. Но одно дело – официальные заявления представителей МИД или администрации Президента РФ, и совсем другое дело – реальные действия, которые свидетельствуют скорее в пользу перспективы вхождения.



Возможно, пока еще просто не пришло время для того, чтобы заявить свою позицию по Донбассу. Но если бы российская власть решилась на такой шаг, ее рейтинг пошел бы вверх, даже несмотря на экономические и социальные проблемы, которые присутствуют в жизни нашей страны. Не так давно бывший первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил о скором вхождении Донецкой и Луганской республик в состав России. Но есть ли для такой перспективы реальные предпосылки?Хоть в Кремле и поспешили опровергнуть слова Бородая, стоит признать, что определенные основания говорить о возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав нашей страны все же есть. Нельзя отрицать существующие для этого исторические и этнокультурные основания: большинство населения Донбасса составляют русские и русскоязычные люди, а сам регион некогда вошел в состав Российской империи как Новороссия, то есть к малороссийским землям никогда не относился.Значительная часть Донбасса в царское время входила в состав Области Войска Донского, такая же ситуация сохранилась и после революции. Лишь в 1920 году часть территории ОВД присоединили к Украинской ССР.Однако одних исторических и этнокультурных оснований мало, нужны и реальные предпосылки.Первой среди трех основных предпосылок к вхождению Донбасса в состав России можно назвать невозможность решения проблемы его политического статуса в текущей ситуации. Организовать возвращение Донбасса в состав Украины означает подтолкнуть регион к новой эскалации конфликта.Единственная ситуация, в которой об этом можно было бы говорить, могла бы иметь место лишь в случае прихода к власти в Киеве пророссийских сил, но это сейчас невозможно. Вернуть же Донбасс Украине в условиях ее враждебного отношения к России было бы крайне недальновидным шагом.Самостоятельно Донбасс не выживет, и Украине его не вернуть, соответственно, единственной нормальной перспективой для региона становится его вхождение в состав российского государства. Можно, конечно, представить и сценарий «буферных республик», вечно непризнанных, как Приднестровье, к примеру, однако не стоит забывать о том, что у ПМР нет границ с Россией, в отличие от ДНР и ЛНР.Вторая важная предпосылка – постепенная интеграция политических и экономических структур с Россией. Не секрет, что значительная часть населения ДНР и ЛНР уже получила паспорта российских граждан. Зачем Москве начинать процесс выдачи паспортов, если бы она в перспективе не задумывалась о возможности включения республик в состав России?Сегодня донецкие и луганские студенты получают дипломы российского образца, жители республик без препятствий работают в России, структуры власти в ДНР и ЛНР все больше напоминают российскую модель организации административной вертикали.Что же касается экономической составляющей, то богатый природными ресурсами регион даже сейчас, после многолетней войны, представляет большой интерес, причем не только с ресурсной точки зрения, но и исходя из своего географического положения. Практически весь Донбасс объединился бы, войди ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. Тем более что в экономическом плане республики давно завязаны на сотрудничество с Россией.Однако здесь есть определенная проблема: Донбасс сейчас разделен между республиками и Украиной, и экономическое единство региона серьезно нарушено. Ведь значительная его часть находится под контролем украинских вооруженных сил.Третья предпосылка к вхождению Донбасса в состав России имеет нормативно-правовой характер и связана с недавним принятием поправок в Конституцию Российской Федерации. Так, в российской Конституции появилось понятие «соотечественники», защита их интересов провозглашается на конституционном уровне.Формально, конечно, из этой поправки прямо не следует, что Россия должна способствовать вхождению в свой состав территорий, населенных русским и русскоязычным населением, но ведь на Донбассе соотечественники как раз и находятся под угрозой украинской агрессии, то есть присутствует ситуация, когда им необходима защита со стороны российского государства.В свое время в состав Российской Федерации был довольно оперативно и без особых проблем включен Крым. Воссоединение полуострова с Россией произошло по итогам референдума, но ведь никто не мешает провести такой референдум в ДНР и ЛНР.Несмотря на наличие предпосылок, существуют и несомненные препятствия для вхождения республик в состав России, и эти препятствия ничуть не менее весомы. Единственным актором, способным принять решение о вхождении республик в состав России, остается Кремль. Пока Москва ведет очень осторожную политику, продолжая говорить о территориальной целостности Украины. Но одно дело – официальные заявления представителей МИД или администрации Президента РФ, и совсем другое дело – реальные действия, которые свидетельствуют скорее в пользу перспективы вхождения.Возможно, пока еще просто не пришло время для того, чтобы заявить свою позицию по Донбассу. Но если бы российская власть решилась на такой шаг, ее рейтинг пошел бы вверх, даже несмотря на экономические и социальные проблемы, которые присутствуют в жизни нашей страны. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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