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Три поручения Путина: Президент подвёл итоги совещания по развитию транспортного сектора России

07 мая 2020, 19:10  •  51 • Политика
Владимир Путин подвёл итоги совещания по развитию транспортного сектора, дав три важных поручения правительству. Президент велел расширить перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, не потерять инвестиционный горизонт и перенаправить грузопотоки.
Президент России Владимир Путин подвёл итоги совещания по развитию транспортного сектора и дал правительству три важных поручения. Они прозвучали во время прямой трансляции совещания.
В первую очередь глава государства поручил правительству расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. В частности, в список добавили речной транспорт и пригородный железнодорожный транспорт.
Во-вторых, Путин велел чиновникам не потерять инвестиционный горизонт на транспорт с комплексным эффектом на экономику. А в-третьих, президент дал указание перенаправить грузопотоки на отечественные порты.
Кроме того, из уст главы государства прозвучал призыв форсировать развитие внутреннего туризма при участии транспортных компаний, турагентств, гостиничного бизнеса. Также президент призвал при участии всех компаний формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в стране, куда можно будет удобно добраться.

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