Три плана уничтожения России: от Хуснуллина до ЕСПЧ

Россию пытались развалить, уничтожить годами. В лихие 1990-е усилиями либералов это едва не случилось. Страна оказалась на грани краха. После этого возрождали страну как великую державу 20 лет. И теперь страну снова пытаются разрушить.

Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по её результатам, и в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской И мперии, Советского Союза и Российской Федерации сегодня,

- такой урок истории преподал президент России Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции 23 декабря .

К сожалению, и сегодня в нашей стране немало прозападных лоббистов, а политические элиты не оставляют попыток разрушить Россию. Создание "человейников", миграционный бум , попытки влезть в семью, атаки на Русскую Православную Церковь… - всё это в конечном итоге работает для одной-единственной цели, о которой предупредил глава государства: развалить страну изнутри. Вот три особо настораживающих плана уничтожения Росси и.

"Х уснулли зация"

Укрупнени е центров, создани е агломераций - вот идея, которую представил и активно поддерживает вице-премьер России Марат Хуснуллин. П о задумке чиновника , с карты нашей страны исчезнут целые города. В деталях о проекте с уничтожением городов ранее рассказывал ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

План Хуснуллина - убийственный для России. В нём нет места многодетной семье, зато есть условия для мигрантов, способных жить в "человейниках".

Стратегия находится в жёстком клинче с другим правительственным документом. Речь идёт о стратегии так называемого агрессивного развития инфраструктуры, которую лоббирует вице-премьер федерального правительства, - напомнил Пронько. - На 37-й странице плана новая карта нашей с вами страны, где бОльшая часть территории России - безлюдная пустыня. В этом, на наш взгляд, крайне опасном документе чёрным по белому написано: "Агломерации - основной драйвер жилищного строительства". 70% жилья, возводимого в стране, - это "человейники", построенные в этих многомиллионных гетто.

Для кого возводятся клетушки в "человейниках"? Многодетной семья в подобных условиях вряд ли будет. И ведь наша страна уже проходила подобный этап, когда в Советском Союзе экстренно застраивали города из-за нехватки жилья. У чредитель телеканала Царьград Константин Малофеев подметил, что " и тогда проблема была придумана, ведь сначала Никита Хрущёв всех вывез из деревни в город, а потом начал придумывать, куда расселять бедных людей, оторванных от земли".

Придумали этот эрзац в виде дачных кооперативов. И людей, так и быть, наградили шестью сотками, для того чтобы тоже могли в земле покопаться. А в то время как у нас в Советском Союзе вывозили всех с земли, в Америке всех завозили на землю,

- напомнил Константин Малофеев.

Н а форуме Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), рассуждая о главной идее развития России - образе будущего, в котором предстоит жить нашим детям и внукам, Константин Малофеев обратил внимание на тот факт, что "т акой путь однажды уже прошла одна огромная страна" и, "о существив свой демографический подъём, переломила кризис и вышла на повышение своей рождаемости в два раза".

Это было в современной истории. Страна называется Соединённые Штаты Америки. Время - 30-50-е годы XX века. После величайшего кризиса в истории Америки, когда бедняки стояли в очереди за похлёбкой после жуткого кризиса, вызванного жадностью уолл-стритовских банкиров, Рузвельт объявил новый курс. Это было не только строительство дорог, которое дало работу миллионам людей, но ещё и переселение людей из городских бараков в пригороды,

- подчеркнул учредитель Царьграда .

К слову, идея агломераций не нашла отклика в Кремле. Владимир Путин во время встречи с учителями в своё время подчеркнул, что всё население России не следует собирать в нескольких мегаполисах. Государству следует осознать, что развивать предстоит все территории без исключений:

Наша страна большая, территория - огромная, самая большая в мире, государству надо за это заплатить,

- сказал тогда президент .

А услышал ли эту мысль главы государства Хуснуллин? Скорее всего, нет. И это весьма отчётливо прозвучало в его недавнем в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица". Комментируя предложение министра обороны России Сергея Шойгу построить новые города в Сибири, вице-премьер заметил, что, на его взгляд, " нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть", а "любой новый масштабный проект - это колоссальная нагрузка на инфраструктуру" и надо оценивать каждый конкретный случай. А где инфраструктура, там и деньги. И весьма… весьма большие деньги.

В прочем, есть в идеях, которыми фонтанирует Хуснуллин, и ещё один тревожный звоночек, который в последнее время больше напоминает тревожный набат и, увы, имеет немалое количество лоббистов, что называется, "в верхах". Речь об активном наполнении России трудовыми мигрантами или, как иронично назвал этот процесс и звестный режиссёр и сценарист Виктор Мережко, "хуснуллизаци и ". Артист не сомневается, что таким способом русских уже скоро превратят в нацменьшинство. И в этом - ключевая ошибка властей.

ЕС начнёт спецоперацию по блокаде Приднестровья сразу после Нового года - WarGonzo Нельзя, чтобы Россия стала колонией Средней Азии. Пусть они живут себе там. Но зачем их берут сюда? Я понимаю, что это дешёвая рабочая сила, там можно половину денег, как я догадываюсь, красть, и половину платить этим несчастным гастарбайтерам, - пояснял в беседе с "Первым русским" Мережко. - Но понимаете, таким образом, идя на поводу у людей, желающих заработать побольше денег, можно всю страну превратить в Среднюю Азию.

Впрочем, хочется надеяться, что "хуснуллизацию" хотя бы удастся притормозить, несмотря на активность миграционного лобби, а чиновники прислушаются к тому самому набату, в который бьёт не только русский народ, но и руководители силовых ведомств.

"С окуровщина"

С овместно е заседани е президента Владимира Путина и Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое проходило 9 декабря в режиме видеоконференции, ещё неделю будоражило народ по всей России. А всё из-за спора, который случился у главы государства с режиссёр ом Александр ом Сокуров ым. Последний высказал мнение, что северокавказские республики необходимо отпустить, если они не желают оставаться в составе страны. Президент остудил пыл режиссёр а .

Две тысячи разных претензий (территориальных. - Ред.) на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят,

- предупредил оппонента глава государства. Путин добавил, что подобные предложения могут высказывать те, кто хочет превратить многонациональную и многоконфессиональную страну в Московию, и призвал относиться к данному вопросу очень серьёзно.

Почему слова Сокурова вызвали такой широкий резонанс? Всё просто - фактически режиссёр предложил развалить Россию. И звестный учёный, сотрудник Института философии РАН Владимир Буданов, комментируя спор президента и режиссёра, заметил , что сама идея уничтожения национального государства является доминирующей в планах ультраглобалистов: "У них две идеи фикс: сократить население и убрать национальные государства, фактически культурные идентичности".

По словам эксперта , эти силы хотят превратить народ в "атомизированное стадо, которым легко управлять". К слову, чуть позже и сам Сокуров признал, что ему не следовало говорить о разделении России.

Буданов же обратил внимание на то, о чём сторонники идеи режиссёра и не задумываются даже.

Они просто думают, что если всех отпустить, то все будут благостно взаимодействовать, сосуществовать, мир, жвачка и так далее. На самом деле начнётся война всех против всех, - предупредил учёный . - Ну и этот хаос, собственно, государство удерживает, его культура удерживает от этого хаоса. Это же слой культуры весьма тонкий.

Евросудилище

Есть и ещё один план разрушения России изнутри, который на первый взгляд имеет, казалось бы, благородную цель: защитить семью, "бороться с насилием". Более того, план даже вылился во вполне осязаемый документ в виде законопроекта о так называемом семейно-бытовом насилии.

Но по факту никакой защитой семьи в документе и не пахнет. И даже, напротив, смердит попытками феминистского сообщества влезть в отношения, которые испокон веков оставались таинством. Теперь нам с остервенением навязывают закон, который уже неоднократно отвергали наши законодатели и по отношению к которому большинство общественных организаций настроены крайне негативно.

Не так давно у лоббистов этого закона появилась новая поддержка - с Запада. Продавить отвергаемый многими в России законопроект теперь пытается Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Причём продавить дерзко, с наскока, без стеснения требуя.

Россия должна внести в законодательство поправки, направленные на предотвращение повторных актов домашнего насилия и защиту жертвы подобного насилия,

- прямым текстом говорится в резолюции этого международного органа к удовлетворённым искам четырёх женщин из России, пострадавших от рук мужей. Всем истицам присуждены крупные выплаты. Маргарита Грачёва получит беспрецедентные 370 тысяч евро (свыше 30 миллионов рублей), Наталье Туниковой, Елене Гершман и Ирине Петраковой государство должно выплатить по 20 тысяч евро.

В ЕСПЧ не учитывают одного: уголовное и административное законодательство России вполне достаточно защищает граждан нашей страны от насилия. Независимо от их пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации и, самое главное, независимо от того, где именно происходит преступление, в квартире или на улице, и кто является преступником, близкий человек или незнакомец.

Но это почему-то не останавливает тех, кто, как сектантскую мантру, повторяет: нам нужен закон о домашнем насилии, нам нужен закон о домашнем насилии. Нет, нам нужен закон о защите семьи, материнства, отцовства и детства. Нам нужна нетерпимость к насилию на всех уровнях, включая семейно-бытовое.

Законопроект, который нам сегодня активно навязывают теперь и с подачи ЕСПЧ фактически нацелен как раз не на защиту семьи, а на её подрыв. Для чего это делается, очень чётко и понятно в студии "Первого русского" пояснила известная актриса Ольга Будина в беседе с ведущей Анной Шафран.

Зачем они лезут в наши семьи? Я думаю, это происходит потому, что семья - это последний рубеж, это тот консервативный институт, который может остановить наступление надгосударственных "элит", - высказалась Будина, которая является одной из ярых противниц законопроекта. - Если разрушится и семья, то произойдёт полная атония общества, люди уже ничего не будут хотеть и с ними можно будет делать всё что угодно.

Актриса объясняет, почему этот законопроект на самом деле не защитит от реального насилия. Он, как отметила Будина, даже не ставит такой задачи. А под так называемым "семейно-бытовым насилием" можно понимать всё что угодно. Документ, который упорно (и, к счастью, пока безуспешно) пытаются протащить на рассмотрение, сыграет на руку разве что "ювенальщикам". Но никак не семьям.

Реальными случаями насилия должны заниматься полицейские, а закон "ювенальщиков" направлен на разрушение института семьи, - подчёркивает Будина. - Если на женщину нападёт кто-то вне семьи, то этот закон с такой ситуацией разбираться не будет. Получается, что именно семьи ставятся в уязвимую позицию. В конечном счёте брак и рождение детей станут опасными.

В таких у словиях, когда уже ЕСПЧ ведёт себя крайне нагло, нахраписто, выставляя нам ультиматумы, русским стоит жёстко, но непримиримо осадить "советчиков": р азберёмся со своими делами и без евросудилищ. Тем более необходимые законные рычаги воздействия для этого есть.

У нас национальное государство и примат национального права по Конституции в соответствии с поправками, которые её обновили в прошлом году, - напомнила Ольга Будина. - В условиях, которые складываются сегодня, надо выходить из такого рода структур, и из ЕСПЧ в частности. И хватит уже плестись в хвосте и реагировать на вызовы, а надо самим формировать смыслы, самим формировать повестку и вести за собой.

Депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова также напомнила о том, что как бы ни беспокоился ЕСПЧ, "по Конституции России у нас в стране есть приоритет российского законодательства над международным", и "если Западу это так нравится - пусть давят на самих себя, а в России всё урегулировано Уголовным и Административным кодексами".