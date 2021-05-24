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Три пассажира Ryanair остались в Минске
24 мая 2021, 23:00 • 77 • В мире
Три пассажира авиалайнера Ryanair остались в Минске. Разрешение на это дала пограничная служба Белоруссии.
Самолёт Ryanair вылетел из Афин и направлялся в Вильнюс. Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за информации о наличии взрывного устройства на борту. Эти сведения после проверки не подтвердились.
В тот же день пассажиры вылетели в Вильнюс, но троим из них разрешили остаться на территории Белоруссии. Об этом в эфире сообщила "Белтелерадиокомпания". Все трое всё равно после посещения столицы Литвы планировали вернуться в Белоруссию.
Один из этих пассажиров рассказал журналистам, что сам попросил разрешения остаться.
"Я летел в Вильнюс, а потом должен был быть перелёт из Вильнюса в Минск, чтобы увидеть жену. За 15 минут до посадки нам сказали, что что-то случилось, какая-то проблема с безопасностью, и мы приземляемся в Минске", - произнёс по-английски мужчина. Находившаяся рядом с ним супруга перевела его рассказ.
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