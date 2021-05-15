Три пары мужских ног и некрасивые женские: Таинственный протест в Белоруссии

Прошлогодние массовые выступления в Белоруссии постепенно сошли на нет, что наглядно продемонстрировал безлюдный протест в так называемый День воли, с которым оппозиционные деятели связывали возрождение весенних протестов. Ни на День воли, ни позднее в майские праздники никто не выходил на улицу с антиправительственными лозунгами. Но лидерам оппозиции западные гранты оправдывать надо, больше, чем профессионально протестовать, они не умеют ничего.

Верхи больше не могут?

Лидеры оппозиции уже всеми силами стараются показать былую мощь протестного движения, но получается очень слабо, или не получается вовсе. Например, Тихановская. Дама облажалась уже, кажется, по всем фронтам, но нет предела совершенству. Буквально накануне в четверг в Минске Александру Лукашенко вручались верительные грамоты послов из шести стран. Одновременно с этим г-жа Тихановская ездит со своим турне под названием "Помогите, чем сможете, а лучше деньгами" по разным европейским странам. В день вручения грамот в телеграм-канале ейного подельника Франака Вячорки появляется информация, что Тихановская будет просить греческие власти не вручать Лукашенко верительную грамоту посла Греции, так как, понятное дело, Лукашенко – нелегитимен, а у Белоруссии президент Тихановская.

И – вуаля! Греческого посла нет на приёме у Лукашенко с верительной грамотой, а по оппозиционным телеграм-каналам, да что там, у самой Тихановской на официальном сайте как итог встречи с греческой президенткой Катериной Сакелларопулу появляется надпись: "Тихановская поблагодарила Грецию за то, что её посол не вручил верительные грамоты Лукашенко, так как он утратил легитимность и доверие беларуского народа".

Вот так вот. И никак не меньше. Тихановская "чисто одним днём порешала" проблему вручения-невручения верительной грамоты на одном своём тяжеловесном международном политическом авторитете. Ерунда, конечно, что вопросы аудиенций у первых лиц любого государства готовятся не один день и присутствие посла Греции на приёме у Лукашенко не планировалось изначально. Главное поблагодарить президента Греции, что помогла утереть нос "диктатору". Другой вопрос, что президент Греции – фигура чисто номинальная, и в его ведении находятся вопросы, какого цвета ботинки надеть на встречу с Тихановской, но зачем об этом распространяться. Лучше подать всю эту развесистую клюкву как неимоверную дипломатическую победу Тихановской. Змагары любят клюкву, съедят и эту.

И это только свежий эпизод деятельности оппозиционных лидеров Белоруссии. Там каждую неделю хватает событий на отдельную программу "Аншлаг, аншлаг". Кстати, есть что-то в Тихановской от ведущей "Аншлага". То ли пустота в глазах, то ли бессмысленность их деятельности, кроме стрижки бабла.

Низы не хотят

На уровне простых граждан Белоруссии протест продолжается. Конечно, не такой массовый, как в прошлом году, но всё же. Змагары регулярно выходят в разных регионах. Прямо вот все семь человек и выходят. Причём, судя по телеграм-каналам, которые на самых серьёзных щах это подают как протест в регионах Белоруссии, они просто переезжают из одного региона в другой. Благо Белоруссия не такая большая, как Россия, поэтому за день как раз можно проехать несколько крупных городов и сфотографироваться, пряча лица за бело-красно-белыми тряпками.

Фото: скриншот телеграм-канала "Беларусь головного мозга"

А потом в ежедневном режиме в карманных телеграм-каналах подавать это как региональный массовый протест.

Фото: скриншот телеграм-канала "Беларусь головного мозга"

Вообще, протестная деятельность в Белоруссии приобретает странный коммерческий характер. Поднявшийся на выступлениях в прошлом году телеграм-канал "Нехта" сейчас необъяснимо игнорирует вообще какую бы то ни было оппозиционную деятельность. Точнее, не совсем верно. Он её игнорирует в регулярном режиме. Но время от времени там появляются сообщения по неким оппозиционным мотивам, но от которых почему-то попахивает платной рекламой. А основным контентом "Нехты" теперь стали сообщения вроде: "Вчера во время вечернего прогноза погоды на американском телеканале FOX 9 произошёл внезапный сбой в матрице, и ведущая размножилась", о техническом сбое во время прогноза погоды. Или вот: "Обстановка в китайском городе Ухань, где началась эпидемия коронавируса, сейчас примерно вот такая. Кажется, ещё немного, и из воды вылезет Годзилла". Тоже про погоду. Про сильную грозу в Китае. Оппозиционненько так. Вообще, протестная деятельность в Белоруссии приобретает странный коммерческий характер. Поднявшийся на выступлениях в прошлом году телеграм-канал "Нехта" сейчас необъяснимо игнорирует вообще какую бы то ни было оппозиционную деятельность. Точнее, не совсем верно. Он её игнорирует в регулярном режиме. Но время от времени там появляются сообщения по неким оппозиционным мотивам, но от которых почему-то попахивает платной рекламой. А основным контентом "Нехты" теперь стали сообщения вроде: "Вчера во время вечернего прогноза погоды на американском телеканале FOX 9 произошёл внезапный сбой в матрице, и ведущая размножилась", о техническом сбое во время прогноза погоды. Или вот: "Обстановка в китайском городе Ухань, где началась эпидемия коронавируса, сейчас примерно вот такая. Кажется, ещё немного, и из воды вылезет Годзилла". Тоже про погоду. Про сильную грозу в Китае. Оппозиционненько так.

Канал "Байпол", якобы по легенде созданный "бывшими белорусскими силовиками, перешедшими на сторону сил добра", а на самом деле финансируемый из тех же источников, что и "Нехта", – доблестными польскими спецслужбами, уже в каждом сообщении клянчит деньги. Для чего им деньги – неясно. Вы же за идею работаете, парни. Не?

Вывод тут напрашивается один: поняв, что с этой гвардией свергнуть режим Лукашенко не вышло, поляки потеряли интерес к этим информационным ресурсам и просто перестали их финансировать. Перевели этих змагар на самоокупаемость, вот те и крутятся, как могут. Привлекая внимание читателей сильным ветром в Китае.

Похоже, что протестный морок покинул белорусские умы и вернул граждан республики к нормальной жизни. Жаль, что здравомыслие белорусов не пришло к нам в 90-е.