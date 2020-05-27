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«Три пакета общей стоимостью 85 млрд рублей»: Собянин рассказал о мерах поддержки бизнеса Москвы

27 мая 2020, 00:50  •  55 • В России
Сергей Собянин заявил, что власти Москвы приняли новый пакет мер поддержки столичного бизнеса. Как отметил мэр города, объём помощи предпринимателям составил 85 млрд рублей. По словам градоначальника, на помощь правительства Москвы теперь могут рассчитывать частные медклиники, малые инновационные фирмы, а также распространители печатной продукции.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

Есть веские основания надеяться, что в скором времени в работе большинства московских бизнесов завершится пауза, возникшая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин по случаю Дня российского предпринимательства.

«Конечно, лучшим подарком для бизнеса и москвичей ко Дню предпринимательства было бы снятие или смягчение действующих ограничений. Но такие решения не принимаются «к праздникам». Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать», — пояснил Собянин.

Он отметил, что тысячи представителей московского бизнеса «проявили чудеса энергии, смекалки и предприимчивости, чтобы обеспечить многомиллионный мегаполис всем необходимым» для жизни в условиях эпидемии. В частности, было налажено производство санитайзеров и средств защиты, без перебоев ведут свою деятельность продуктовые магазины и такси.

«Большинство предпринимателей ведут себя ответственно и стараются по максимуму сохранить трудовые коллективы. Многие продолжили реализацию инвестиционных проектов развития, за что им отдельное спасибо», — добавил градоначальник.

Собянин выразил уверенность, что у столичных предпринимателей «хорошие перспективы». По его словам, в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленных предприятий возобновили работу более 90% предприятий.

«И когда настанет время, так же быстро и энергично откроет свои двери торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока ещё вынужден находиться в простое», — сказал Собянин.

Напомним, в Москве до 31 мая действует режим повышенной готовности. Кроме того, в городе обязательно ношение масок и перчаток вне дома, а для передвижения на автомобиле или общественном транспорте необходимо оформлять цифровые пропуска.

Согласно последним данным, в столице в общей сложности было выявлено 169 303 случая коронавирусной инфекции COVID-19. При этом были выписаны по выздоровлении 61 619 человек. Вместе с тем от осложнений, связанных с коронавирусом и другими заболеваниями, умерли 2110 пациентов.

Поддержка бизнеса

Мэр Москвы также сообщил, что столичное правительство приняло три пакета мер поддержки бизнеса общим объёмом 85 млрд рублей. Как отметил Сергей Собянин, налоговые льготы и рассрочки по оплате аренды и другим обязательным платежам получили объекты торговли, рестораны, представители сферы услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других отраслей в период эпидемии COVID-19.

«К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тыс. организаций, в которых работают свыше 750 тыс. человек», — пояснил он.

  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Кроме того, в рамках городской программы льготного рефинансирования (компенсация 6% ставки) и кредитования (компенсация 8% ставки) малого и среднего бизнеса уже выданы кредиты на общую сумму 2,4 млрд рублей, тогда как на рассмотрении заявки объёмом 180 млрд рублей.

«Принят отдельный комплекс мер поддержки для бизнеса, реализующего программы развития, — в общей сложности 13 различных субсидий на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов», — добавил Собянин.

Наряду с этим власти Москвы приняли решение о поддержке предпринимателей ещё ряда отраслей. Так, частные медицинские организации столицы включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии, поэтому получат поддержку со стороны столичных властей.

«Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу», — заявил мэр.

Помимо этого, от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности (но не ранее 1 июля 2020 года) будут освобождены частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы.

Вдобавок от уплаты от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца (с 1 апреля по 30 июня) освобождены киоски, распространяющие печатные издания.

Вместе с тем правительство Москвы запустило программу пилотных тестирований для малых инновационных фирм. Свою инфраструктуру для этого предоставят несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений и коммерческих компаний.

«Специализированное Агентство инноваций города Москвы станет посредником, который сведёт между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования. Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow», — констатировал Собянин.

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