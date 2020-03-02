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Три неудачи Эрдогана и удар в Сирии: Взять высоту перед встречей с Путиным Турции не удалось
02 марта 2020, 17:35 • 100 • Политика
До встречи президентов России и Турции, по всей видимости, остаются считаные дни. Вероятно, пройдёт она 5 марта, но говорит об этом лишь турецкая сторона. Рассказываем о трёх неудачах Эрдогана, разбитой военной колонне и позиции экспертов накануне переговоров. Пока выходит, что задел перед встречей с Путиным Эрдогану сделать не удалось.
Турецкие представители заявили, что встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта. Но... Здесь сразу стоит указать на три пункта, которые следует отнести к неудачам Эрдогана накануне важных переговоров.
Первое - президенту Турции так и не удалось организовать саммит с участием России, Турции, Франции и Германии. Второе - встреча с Путиным не пройдёт на территории Эрдогана. Наконец, третье - Кремль пока не подтвердил заявление турецкого коллеги. Хотя известно, что российские представители говорили: переговоры состоятся в ближайшее время.
Между тем главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин в личном телеграм-канале Сolonelcassad сообщил об ударе по турецкой военной колонне в Сирии.
Кроме того, Рожин приводит комментарий бывшего посла Франции в Израиле Жерара Аро, который как нельзя лучше иллюстрирует позицию стран Запада и Европы в сирийском конфликте.
"То, что делает Турция, является единственным способом изменить расчёты Путина. Если мы хотим остановить наступление на Идлиб по соображениям безопасности и по гуманитарным соображениям, мы должны поддержать Турцию", - сказал Аро, дав понять, что понимает, его заявление не выглядит популярным.
"Безопасность не гарантируем"
Россия не может гарантировать безопасность полётов авиации Турции в небе Сирии. С таким заявлением 1 марта выступил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Он отметил, что в связи с последними событиями правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. По этой причине командование группировки российских войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии.
Ранее стало известно о том, что турецкие ВВС в небе над Идлибом сбили два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. В свою очередь система ПВО Сирии уничтожила шесть ударных турецких беспилотников. Ситуация в зоне конфликта продолжает накаляться.
Что касается переговорного процесса, уже сейчас ясно, что Турция не выполнила сочинские договорённости, о чём Москва сообщила прямо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил турецкому лидеру, что Россия вообще-то единственная страна, которая находится в Сирии на законных основаниях. Москва оказывает военную поддержку Дамаску на основании официальной просьбы и приглашения законного президента Сирии Башара Асада.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что сирийские военные в Идлибе борются с террористами. А Турция взяла на себя обязательства деактивировать этих боевиков в рамках сочинских договорённостей.
"Убирайтесь с нашего пути"
В выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил содержание своего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу Сирии.
"Убирайтесь с нашего пути!" - такую фразу сказал Эрдоган, по его словам, Путину. Тогда, по мнению турецкого лидера, он сможет разобраться с сирийскими военными.
При этом он подчеркнул, что сирийский режим "заплатит цену" за гибель турецких войск в Идлибе. Что касается России, Эрдоган отметил: она должна оставить Дамаск один на один с Турцией и тогда последняя сделает "что необходимо".
Специалисты обращают внимание, что заявления Турции такого рода являются недопустимыми, а напор Эрдогана может лишь усилить помощь Сирии со стороны России.
"Важнее, что сказал Путин"
Сенатор Алексей Пушков в свою очередь заметил, что важно не то, что сказал Эрдоган, а то, что ответил ему Путин.
"Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", - напомнил в своём Twitter Алексей Пушков.
"Но не сказал, что ему ответил Путин. А вот это - самое важное", - констатировал российский сенатор.
В Кремле в свою очередь отметили, что беседа между двумя лидерами касалась урегулирования ситуации в Идлибе. Эрдоган же теперь заявил, что сделал Путину предложение. И, судя по его словам, весьма провокационное. Он предложил оставить Турцию "один на один" с властями Сирии.
Россию и Турцию подталкивают к войне - отец Андрей Ткачёв
Сегодняшнее напряжение в русско-турецких отношениях далеко не первое в многовековой истории соседства России и Турции. Но, как и в случае с уничтожением турецким истребителем российского бомбардировщика в ноябре 2015 года, сейчас наши страны вновь находятся на грани военного противостояния. Остудить горячие головы в своей авторской программе "Святая правда" попытался протоиерей Андрей Ткачёв, напомнивший, что в этот конфликт исторически нас втягивают и греки.
"Есть много сил, стравливающих Россию на войну с кем-то. Скажем, война России с Германией - и Первая мировая, и Вторая мировая - была вызвана не только внутренними какими-то противоречиями, а, скорее, усилиями британского посольства и тайной британской агентуры. У нас не было прямых столкновений с Германией на континенте, и все претензии Германии были к Франции и Англии, но не к России. И часто мы воюем с теми, с кем воевать не нужно. И сейчас нас могут стравить с Турцией. Об этом даже наши благословенные греки - друзья по вере, ближайшие сподвижники, к которым у нас отношение и как к Матери Церкви, поскольку именно от греков мы приняли и письменность, и культуру, и религию".
Говоря о чаяниях греков получить свою выгоду от столкновения Турции и России, священнослужитель вспомнил известное пророчество почитаемого афонского старца - преподобного Паисия Святогорца. Он, действительно, говорил о вероятной русско-турецкой войне, в результате которой Турция падёт. А греки придут к побеждённым вслед за победителями, то есть русскими.
"Константинополь будет наш", - это фантомная мечта любого грека. Они не называют город Стамбулом, а именно Константинополем. А как он будет наш? А русские придут и завоюют. Придут и наваляют туркам. "А крови будет по ноздри конские" - так у них там и пишется. Русские будут воевать, погибать, а потом мы зайдём и город будет наш. Потому что греки отчаялись уже завоевать свои города - турки им валяли, и валяют, и будут валять до скончания века".
Даже на уровне святых существует фантомная идея о победе русских - при потерях, собственно, и России, и Турции, ещё раз акцентировал внимание протоиерей Андрей Ткачёв. И тут логичным становится вопрос: а насколько это нужно самим русским?
"Я бы хотел остудить горячие головы. Русские воевать ни за кого больше не должны, - подчеркнул священнослужитель. - Русские слишком много воевали. При Елизавете Петровне и Анне Иоанновне - за пруссаков, при Николае II - за французов, при разных других Императорах за кого только не воевали. Мы вечно воюем... При красных, при Брежневе, при других этих жуликах краснопузых мы кормили половину Африки, половину Индокитая, Вьетнам, Камбоджу... Кормили половину вселенной в ущерб собственному человеку. Нужно завязывать с этой позорной практикой и беречь русского человека. Собственно, это политика Александра III", - подчеркнул протоиерей Андрей Ткачёв.
О витке противостояния России и Турции Царьград в деталях рассказывает в последние дни, а самые свежие хроники доступны по ссылке.
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