Три неудачи Эрдогана и удар в Сирии: Взять высоту перед встречей с Путиным Турции не удалось

Турецкие представители заявили, что встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта. Но... Здесь сразу стоит указать на три пункта, которые следует отнести к неудачам Эрдогана накануне важных переговоров.

Первое - президенту Турции так и не удалось организовать саммит с участием России, Турции, Франции и Германии. Второе - встреча с Путиным не пройдёт на территории Эрдогана. Наконец, третье - Кремль пока не подтвердил заявление турецкого коллеги. Хотя известно, что российские представители говорили: переговоры состоятся в ближайшее время.

Между тем главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин в личном телеграм-канале Сolonelcassad сообщил об ударе по турецкой военной колонне в Сирии.

Ночью между Сармином и Кминасом под удар попала турецкая военная колонна, - пишет Рожин. - Были 200-е и 300-е, раненых вывозили вертолётами в Хатай, а также машинами скорой помощи через КПП на границе.

Кроме того, Рожин приводит комментарий бывшего посла Франции в Израиле Жерара Аро, который как нельзя лучше иллюстрирует позицию стран Запада и Европы в сирийском конфликте.

"То, что делает Турция, является единственным способом изменить расчёты Путина. Если мы хотим остановить наступление на Идлиб по соображениям безопасности и по гуманитарным соображениям, мы должны поддержать Турцию", - сказал Аро, дав понять, что понимает, его заявление не выглядит популярным.

Россия не может гарантировать безопасность полётов авиации Турции в небе Сирии. С таким заявлением 1 марта выступил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он отметил, что в связи с последними событиями правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. По этой причине командование группировки российских войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии.

Ранее стало известно о том, что турецкие ВВС в небе над Идлибом сбили два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. В свою очередь система ПВО Сирии уничтожила шесть ударных турецких беспилотников. Ситуация в зоне конфликта продолжает накаляться.

Что касается переговорного процесса, уже сейчас ясно, что Турция не выполнила сочинские договорённости, о чём Москва сообщила прямо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил турецкому лидеру, что Россия вообще-то единственная страна, которая находится в Сирии на законных основаниях. Москва оказывает военную поддержку Дамаску на основании официальной просьбы и приглашения законного президента Сирии Башара Асада.

"Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права", - подчеркнул Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что сирийские военные в Идлибе борются с террористами. А Турция взяла на себя обязательства деактивировать этих боевиков в рамках сочинских договорённостей.

"Убирайтесь с нашего пути"

В выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил содержание своего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу Сирии.

"Убирайтесь с нашего пути!" - такую фразу сказал Эрдоган, по его словам, Путину. Тогда, по мнению турецкого лидера, он сможет разобраться с сирийскими военными.

"Я спросил господина Путина: "Чем вы там занимаетесь? Если вы создадите базу, сделайте это, но убирайтесь с нашего пути и оставьте нас лицом к лицу с режимом", - сказал Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что сирийский режим "заплатит цену" за гибель турецких войск в Идлибе. Что касается России, Эрдоган отметил: она должна оставить Дамаск один на один с Турцией и тогда последняя сделает "что необходимо".

Специалисты обращают внимание, что заявления Турции такого рода являются недопустимыми, а напор Эрдогана может лишь усилить помощь Сирии со стороны России.

"Важнее, что сказал Путин"

Сенатор Алексей Пушков в свою очередь заметил, что важно не то, что сказал Эрдоган, а то, что ответил ему Путин.

"Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", - напомнил в своём Twitter Алексей Пушков.

"Но не сказал, что ему ответил Путин. А вот это - самое важное", - констатировал российский сенатор.

В Кремле в свою очередь отметили, что беседа между двумя лидерами касалась урегулирования ситуации в Идлибе. Эрдоган же теперь заявил, что сделал Путину предложение. И, судя по его словам, весьма провокационное. Он предложил оставить Турцию "один на один" с властями Сирии.

Россию и Турцию подталкивают к войне - отец Андрей Ткачёв

Сегодняшнее напряжение в русско-турецких отношениях далеко не первое в многовековой истории соседства России и Турции. Но, как и в случае с уничтожением турецким истребителем российского бомбардировщика в ноябре 2015 года, сейчас наши страны вновь находятся на грани военного противостояния. Остудить горячие головы в своей авторской программе "Святая правда" попытался протоиерей Андрей Ткачёв, напомнивший, что в этот конфликт исторически нас втягивают и греки.