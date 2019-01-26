Три недели паузы: Трамп заявил о временной приостановке шатдауна

Президент США Дональд Трамп договорился с Демократической и Республиканской партиями о временном прекращении самого долгого в истории страны шатдауна. Финансирование федеральных учреждений возобновится после 35-дневного перерыва. Соглашение не включает в себя пункт о строительстве стены на границе с Мексикой, на чём ранее настаивал глава государства. В то же время хозяин Белого дома подчеркнул, что если за три недели конгрессмены не договорятся об усилении мер безопасности, бюджетный кризис продолжится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг соглашения с оппозицией и они сформировали временный бюджет, который будет действовать до 15 февраля.

«Я с большой гордостью объявляю сегодня, что мы достигли соглашения, чтобы положить конец шатдауну и вновь открыть федеральное правительство», — сказал он.

https://t.co/RUFlgMxOUq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 января 2019 г.

Сенат уже принял документ о прекращении шатдауна. Теперь его должна будет одобрить палата представителей, после чего он отправится на подпись Трампу.

Заключённая сделка не включает в себя финансирование стены на американо-мексиканской границе, на чём настаивал Трамп. При этом он выразил надежду, что республиканцы и демократы за предстоящие три недели договорятся о мерах безопасности на границе с Мексикой.

«После 36 дней оживлённых споров и диалогов я видел и слышал от достаточного числа демократов и республиканцев, что они, мне кажется, готовы отложить в сторону приверженность партийным интересам и поставить безопасность американского народа на первое место», — сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что если этого не произойдёт, то шатдаун возобновится 15 февраля.

«Позвольте мне сказать совершенно ясно: у нас действительно нет выбора, кроме как выстроить мощную стену или установить стальной барьер», — заявил Трамп.

Трамп также подчеркнул, что сотрудникам федерального правительства, которые не получили уже вторую зарплату, будут сделаны все соответствующие выплаты.

Напомним, ранее в Белом доме отмечали, что Трамп может подписать временный бюджет только в том случае, если он будет включать первый взнос на строительство стены.

«Он уже дал понять сенатору Линдси Грэму, что временный бюджет может быть принят, только если в него будет включён первоначальный взнос на строительство стены», — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Таким образом, самый долгий шатдаун в истории США продолжался 34 дня 14 часов 34 минуты. Всё это время федеральное правительство страны недополучало финансирование. Порядка 800 тыс. работников были отправлены в вынужденный отпуск или работали без зарплаты.

«Без стены это не работает»

24 января сенат США проголосовал против двух законопроектов, которые предусматривали окончание шатдауна. Первый документ, предложенный Трампом, подразумевал строительство стены на границе с Мексикой, тогда как в предложении демократов этого пункта не было. Предложения провалились из-за противоречий между Демократической и Республиканской партиями.

Демократы выступают против строительства стены, так как считают, что в ней нет необходимости. При этом мероприятия по укреплению американо-мексиканской границы будут стоить более $5,7 млрд. Трамп настаивает на включении этих расходов в бюджет и строительстве стены.

«Нэнси (спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. — RT) только что сказала, что она «просто не понимает почему». Очень просто: без стены это всё не будет работать», — написал он в Twitter.

Nancy just said she “just doesn’t understand why?” Very simply, without a Wall it all doesn’t work. Our Country has a chance to greatly reduce Crime, Human Trafficking, Gangs and Drugs. Should have been done for decades. We will not Cave! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 января 2019 г.

10 января в Вашингтоне сотни работников федеральных учреждений и членов профсоюзов, недовольные отсутствием финансирования, устроили протесты у Белого дома.

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Согласно опросам издания The Hill и исследовательской компании HarrisX, проведённым в первой половине января, рейтинг одобрения деятельности Трампа снизился с 47% в декабре 2018 года до 44%.

В то же время в самом шатдауне американцы винят не партии, которые не могут договориться, а самого Трампа. 51% участников опроса Reuters/Ipsos считают, что большая часть вины лежит на главе государства.

Чтобы достичь компромисса с Демократической партией, Трамп предлагал продлить программу DACA, защищавшую от депортации молодых мигрантов. Эта мера была введена в 2012 году предыдущим американским президентом Бараком Обамой и не позволяла высылать из страны тех, кто попал в США ребёнком.

Её действие было остановлено в 2017 году Трампом. Тогда этот его поступок подвергся критике среди демократов. Его текущее предложение вернуть программу также было раскритиковано.

«Его предложение — это компиляция нескольких ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, а в целом они не являются добросовестной попыткой вернуть определённость в жизнь людей. Маловероятно, что какое-либо из этих предложений в отдельности могло бы получить одобрение палаты представителей. Собранные вместе, они тем более обречены на провал», — сказала Пелоси.

В свою очередь, Трамп, объявляя о временном завершении шатдауна, подчеркнул, что возведение стены — единственное возможное решение в вопросе пограничной безопасности.