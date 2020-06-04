Три наиболее важные российские военные технологии последних лет • 113 • Аналитика

Развитие военных технологий не стоит на месте. Регулярно мы узнаем о появлении новых видов вооружений, дополнительных возможностей у военной техники. Можно выделить 3 наиболее значимые военные технологии последних лет.





Технология подавления шумов в субмаринах

Долгое время инженеры бились над тем, как снизить шумы подводных лодок, что позволило бы значительно повысить их незаметность для противника и, следовательно, боевую эффективность.



По уровню развития технологий подавления шумов подводных лодок лидирует Россия, причем эта позиция была занята нашей страной еще в советское время. Наименее шумными из АПЛ являются атомные подводные лодки проекта 955 «Борей», которые «шумят» всего на 108 децибел. На вооружении АПЛ находятся межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».



Примененные технологии подавления шумов позволяют атомным подлодкам проекта 955 «Борей» оставаться практически незаметными для иностранных флотов. Так, когда в 2015 г. атомный подводный ракетоносец «Александр Невский» совершал переход с Северного флота на Тихоокеанский, американские корабли так и не смогли его отследить. Субмарине удалось незаметно проследовать даже через Берингов пролив, пройдя вдоль побережья Соединенных Штатов.



Технологии гиперзвукового оружия

Над созданием гиперзвукового оружия сейчас работают не только в России, но и в тех же США. Но пока только Россия, по словам президента Владимира Путина, является единственной в мире страной, обладающей гиперзвуковым оружием. Самый обсуждаемый в СМИ и в то же время засекреченный проект в данной области – гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон».



О важности этого оружия говорит тот факт, что впервые его технические характеристики обнародовал лично президент России Владимир Путин. Он заявил, что скорость полета боеприпаса составит 9 Махов, а дальность действия – 1 тыс. км.



Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Россия планирует вооружить надводный и подводный флот, включая многоцелевые атомные подводные лодки, фрегаты и корветы, большие противолодочные корабли. Не исключено, что помимо морской версии Россия разработает и сухопутную версию «Цирконов». По крайней мере, разрыв ДРСМД со стороны США ликвидировал формальные препятствия для реализации этих разработок в России.



Пока информация о «Цирконе» носит отрывочный характер. Военное ведомство хранит в тайне более подробные сведения о гиперзвуковой ракете. Но можно предположить, что системы противовоздушной и противоракетной обороны вероятного противника могут оказаться беспомощными против новейшего российского оружия.





В конце 2019 г. заступил на боевое дежурство и гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», оснащенный межконтинентальной баллистической ракетой.



От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз,

- рассказал об «Авангарде» президент Владимир Путин.



Китайское издание «Чжунго цзюньван» называет «Циркон» и «Авангард» главными козырями современной России в противостоянии с Соединенными Штатами. По мнению китайских аналитиков, Россия существенно опередила США в сфере технологий гиперзвукового оружия и теперь американцам предстоит догонять Москву.



Технологии радиоэлектронной борьбы

В современных вооруженных конфликтах роль и значение средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) значительно повышаются. Например, как иначе бороться с нашедшей широкое применение в Сирии и Ливии тактикой массированной атаки беспилотными летательными аппаратами?





В последние годы в России активно развиваются новые технологии, позволяющие значительно модернизировать находящиеся на вооружении российской армии средства радиоэлектронной борьбы. Например, мобильные комплексы семейства «Красуха» способны подавлять бортовые радиолокационные системы самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов противника на расстоянии до 400 км.



Новейший комплекс «Дивноморье-У» способен выполнять задачи и по подавлению радиолокационных систем летательных аппаратов противника, и по ведению радиоэлектронной разведки в воздушном пространстве, что также делает его незаменимым в современных условиях.



Очень эффективны российские системы РЭБ и против бронетехники противника. К такому выводу, например, пришел командир 11-го бронекавалерийского полка американской армии полковник Скот Вудворд по результатам испытаний в Национальном учебном центре США в форте Ирвин. Выяснилось, что несмотря на тщательную маскировку, американская бронетехника оставляет яркий радиоэлектронный след, который будет легко обнаружен российскими средствами РЭБ с последующим подавлением каналов коммуникации.



Конечно, спектр значимых военных технологий, разработанных в России в последнее время и успешно реализуемых на практике, гораздо шире. Развитие военных технологий не стоит на месте. Регулярно мы узнаем о появлении новых видов вооружений, дополнительных возможностей у военной техники. Можно выделить 3 наиболее значимые военные технологии последних лет.Долгое время инженеры бились над тем, как снизить шумы подводных лодок, что позволило бы значительно повысить их незаметность для противника и, следовательно, боевую эффективность.По уровню развития технологий подавления шумов подводных лодок лидирует Россия, причем эта позиция была занята нашей страной еще в советское время. Наименее шумными из АПЛ являются атомные подводные лодки проекта 955 «Борей», которые «шумят» всего на 108 децибел. На вооружении АПЛ находятся межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».Примененные технологии подавления шумов позволяют атомным подлодкам проекта 955 «Борей» оставаться практически незаметными для иностранных флотов. Так, когда в 2015 г. атомный подводный ракетоносец «Александр Невский» совершал переход с Северного флота на Тихоокеанский, американские корабли так и не смогли его отследить. Субмарине удалось незаметно проследовать даже через Берингов пролив, пройдя вдоль побережья Соединенных Штатов.Над созданием гиперзвукового оружия сейчас работают не только в России, но и в тех же США. Но пока только Россия, по словам президента Владимира Путина, является единственной в мире страной, обладающей гиперзвуковым оружием. Самый обсуждаемый в СМИ и в то же время засекреченный проект в данной области – гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон».О важности этого оружия говорит тот факт, что впервые его технические характеристики обнародовал лично президент России Владимир Путин. Он заявил, что скорость полета боеприпаса составит 9 Махов, а дальность действия – 1 тыс. км.Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Россия планирует вооружить надводный и подводный флот, включая многоцелевые атомные подводные лодки, фрегаты и корветы, большие противолодочные корабли. Не исключено, что помимо морской версии Россия разработает и сухопутную версию «Цирконов». По крайней мере, разрыв ДРСМД со стороны США ликвидировал формальные препятствия для реализации этих разработок в России.Пока информация о «Цирконе» носит отрывочный характер. Военное ведомство хранит в тайне более подробные сведения о гиперзвуковой ракете. Но можно предположить, что системы противовоздушной и противоракетной обороны вероятного противника могут оказаться беспомощными против новейшего российского оружия.В конце 2019 г. заступил на боевое дежурство и гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», оснащенный межконтинентальной баллистической ракетой.- рассказал об «Авангарде» президент Владимир Путин.Китайское издание «Чжунго цзюньван» называет «Циркон» и «Авангард» главными козырями современной России в противостоянии с Соединенными Штатами. По мнению китайских аналитиков, Россия существенно опередила США в сфере технологий гиперзвукового оружия и теперь американцам предстоит догонять Москву.В современных вооруженных конфликтах роль и значение средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) значительно повышаются. Например, как иначе бороться с нашедшей широкое применение в Сирии и Ливии тактикой массированной атаки беспилотными летательными аппаратами?В последние годы в России активно развиваются новые технологии, позволяющие значительно модернизировать находящиеся на вооружении российской армии средства радиоэлектронной борьбы. Например, мобильные комплексы семейства «Красуха» способны подавлять бортовые радиолокационные системы самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов противника на расстоянии до 400 км.Новейший комплекс «Дивноморье-У» способен выполнять задачи и по подавлению радиолокационных систем летательных аппаратов противника, и по ведению радиоэлектронной разведки в воздушном пространстве, что также делает его незаменимым в современных условиях.Очень эффективны российские системы РЭБ и против бронетехники противника. К такому выводу, например, пришел командир 11-го бронекавалерийского полка американской армии полковник Скот Вудворд по результатам испытаний в Национальном учебном центре США в форте Ирвин. Выяснилось, что несмотря на тщательную маскировку, американская бронетехника оставляет яркий радиоэлектронный след, который будет легко обнаружен российскими средствами РЭБ с последующим подавлением каналов коммуникации.Конечно, спектр значимых военных технологий, разработанных в России в последнее время и успешно реализуемых на практике, гораздо шире. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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