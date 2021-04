Три миллиарда ущерба: Ангелу Меркель вызвали на допрос по самому крупному делу о коррупции • 82 • Политика Германия вновь оказалась в центре ошеломительного по своим масштабам коррупционного и лоббистского скандала, связанного с хищением миллиардов евро из национальной финтех-компании Wirecard. В отставку уже была отправлена верхушка финансовых властей страны, должностей лишились чиновники и топ-менеджеры целого ряда учреждений. Теперь очередь за канцлером Ангелой Меркель, которая будет допрошена по этому делу и постарается сохранить лицо перед сентябрьскими общенациональными выборами. Что вообще там происходит, у немцев? Допрос госпожи федерального канцлера по делу о коррупции – серьёзный прецедент как для Германии, так и для всего Евросоюза. Изначально коррупционный характер деятельности немецкой платёжной системы Wirecard был выявлен в рамках расследования, которое провели в 2020 году журналисты британской деловой газеты Financial Times. А 19 апреля издание опубликовало новую статью-расследование, в которой не только сообщило о вызове на допрос Ангелы Меркель, но и перечислило имена тех высокопоставленных чиновников и финансистов Германии, которые могли участвовать в афере. Причём перед нами не просто афера, а дело о самых крупных финансовых махинациях в высших правительственных и финансовых кругах Германии за весь послевоенный период. Расследование достигло апогея Financial Times пишет, что расследование дела о коррупции в компании Wirecard вскоре достигнет своей кульминационной точки, так как в Бундестаге ФРГ будут допрошены два самых влиятельных политика Германии – канцлер Ангела Меркель, а также министр финансов и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Олаф Шольц. Wirecard – это крупнейшая финтех-компания Германии, акциями которой в своё время владели многие немецкие чиновники высокого ранга. В технокомпанию также инвестировали федеральные ведомства и учреждения Германии, которые теперь, после её банкротства, потеряли все свои вложения. Например, только власти города Монхайм-на-Рейне (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) перевели на счета в банке 38 млн евро. В середине 2020 года не без помощи британских журналистов выяснилось, что в бухгалтерии Wirecard годами процветала коррупция, а по результатам аудита (его проводила компания Ernst&Young) в её финансах была найдена "дыра" в 1,9 млрд евро, которые исчезли в неизвестном направлении. Прокуратура Германии уверена, что этих денег изначально и не было, но о них говорилось, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. А вот Мюнхенская прокуратура, ведущая это дело, полагает, что реальный ущерб составляет не 1,9 млрд евро, а более чем 3 млрд евро. Наконец, весомым фигурантом этого дела оказалось Федеральное управление финансового надзора ФРГ (BaFin), которое прикрывало махинации Wirecard даже тогда, когда в отношении её деятельности уже шло расследование по делу о фальсификации финбаланса, мошенничестве, рыночных манипуляциях и отмывании денег. BaFin, будучи основным немецким финансовым регулятором, провело проверку и сделало вид, что никаких махинаций в Wirecard нет. Основная цель расследования, начатого ещё в октябре прошлого года, – выяснить, почему немецкие регулирующие органы не смогли выявить один из крупнейших случаев корпоративного мошенничества в стране и предпринять шаги для его предотвращения, а также исключить повторение этого сценария. Немецкие власти были ошеломлены, когда узнали о банкротстве Wirecard и заявлении о пропаже с её счетов 1,9 млрд евро, – пишет об этом Financial Times. Как отмечает FT, ключевым моментом следствия стал допрос в прошлом году некоего Ральфа Бозе, главы федерального агентства Apas, контролирующего деятельность аудиторов в Германии. У Бозе спросили, торговал ли он акциями Wirecard. Утвердительный ответ этого чиновника вызвал "политическое землетрясение и положил конец его более чем 30-летней карьере", пишет FT. Выяснилось, что в личных корыстных интересах Бозе мог закрывать глаза на итоги аудита Wirecard. Это его признание в декабре прошлого года стало одним из кульминационных моментов расследования, которое наэлектризовало политический класс Берлина и привело к череде отставок в высших регулирующих органах и к отставкам финансовых руководителей, – говорится в статье. Отставки и допрос Меркель У депутатов Бундестага ФРГ теперь есть крайне неприятные вопросы к Ангеле Меркель. Как пишет FT, они поинтересуются у госпожи федерального канцлера, почему она лоббировала деятельность Wirecard, когда в отношении компании вот уже несколько месяцев шло открытое следствие. Депутаты также призовут к ответу и министра финансов Олафа Шольца. Его спросят о том, почему он не указал на мошенничество, скрыл финансовые проблемы Wirecard и дал команду запретить распродажу её акций, когда началось расследование. Также у Шольца попробуют узнать, почему он закрывал глаза на преследования журналистов FT, проводивших расследование. Шольц, который баллотируется в качестве кандидата на пост канцлера от социал-демократов на сентябрьских выборах, возложил основную вину на аудиторов Wirecard. Он также пытался успокоить своих критиков, инициировав широкомасштабную реформу финансового регулирования в Германии, существенно усилив полномочия BaFin и переманив на пост нового главы BaFin Марка Брэнсона - уважаемого главу швейцарского регулирующего органа Finma, – пишет FT. Словом, Меркель и Шольц будут давать показания по делу, у которого по размахам нет равных в Германии. Британское издание отмечает, что расследование коррупции в Wirecard оказалось одним из самых масштабных из всех, когда-либо проводившихся бундестагом. Обладая полномочиями вызывать в суд, схожими с полномочиями прокуроров по уголовным делам, депутаты собрали почти терабайт данных и 174 тыс. страниц документов, допросили более 80 свидетелей и экспертов, сказано в материале. Особое внимание в новом расследовании по Wirecard FT уделяет допросу бывшего главы компании Маркуса Брауна, называя этот процесс "театром абсурда". Браун, в частности, почти на любой вопрос следователей отвечал "Я не готов говорить об этом", "Ничего не знаю", а также отказался подтвердить, что у него есть дочь, и не смог озвучить название своей докторской диссертации. На деле Wirecard погорели не только глава BaFin Феликс Хуфельд и его заместитель Элизабет Рёгеле, которые были уволены в январе. Должностей лишились также руководитель службы контроля бухгалтерского учёта Группы по обеспечению соблюдения финансовой отчётности (FREP) Эдгар Эрнст, глава Ernst&Young в Германии Хуберт Барт, член наблюдательного совета Deutsche Bank Александр Шютц, руководитель отдела рынков акционерного капитала UniCredit Яна Хеккер, аналитик Commerzbank Хайке Паулс и руководитель отдела аудита Deutsche Bank Андреас Лётчер. FT пишет, что перед комиссией в бундестаге была поставлена задача успеть завершить расследование до выборов в сентябре, поэтому её члены оказывали на подозреваемых "безжалостное давление". Они работали круглосуточно, а некоторые допросы продолжались всю ночь до раннего утра. Деньги Wirecard уже в… Белоруссии? Интересно, что, хотя FT в своём расследовании не делает таких выводов, бундестаг едва ли хочет выставлять себя идиотом накануне выборов. Поэтому депутаты быстро "нашли" украденные из Wirecard деньги. Согласно одной из продвигаемых ими версий, BaFin также виновно в том, что не затребовало ордер на арест бывшего главного операционного директора Wirecard Яна Марсалека. "Это низкопробно": МИД России оценил дипломатический скандал с Чехией В тот день, когда компания обнаружила огромную дыру в своём балансе, Марсалек, который считается одним из организаторов мошенничества и в настоящее время находится в розыске по линии Интерпола, смог бежать в столицу Белоруссии Минск. С тех пор его никто не видел и о нём ничего не слышно, – говорится в расследовании FT. Это ведь очень удобно – найти одного виновного, который обвёл вокруг пальца всех самых влиятельных чиновников и финансистов Германии, а затем скрылся. Хорошо хоть, что пунктом назначения тут не указана Москва – видимо, из-за того, что год назад режим Александра Лукашенко в Белоруссии в Европе считали временно более "кровавым", чем "путинский" в России. Мюнхенская прокуратура между тем сообщила о том, что в 2020 году юрист Wirecard якобы пожаловался на шантаж со стороны журналистов американского делового агентства Bloomberg и их коллег из Financial Timex. Те, как заявляется, требовали от компании поделиться с ними украденными из компании деньгами в обмен на отказ от публикации компромата. Правда это или нет – пока не знает никто. "Бревно в своём глазу" Из расследования FT следует, что немецкие ведомства покрупнее молчали о "дырах" в Wirecard из-за заинтересованности в надувании "пузыря" её акций, которыми владели сами чиновники, а ведомства поменьше просто не могли ничего с этим поделать. Например, служба по борьбе с финансовыми преступлениями, отделение которой базируется в Нижней Баварии, где также располагался офис Wirecard. Депутаты были шокированы тем, насколько плохо сотрудники службы оснащены для работы с такими крупными компаниями. У них даже не было полной базы данных фирм, находящихся в их юрисдикции, – указывает FT. Отмечается, что у службы был штат из шести-семи сотрудников, которые контролируют тысячи автосалонов и агентств недвижимости. Они никак не могли уследить за компанией с 58 филиалами (включая заграничные), акции которой к тому же представлены в индексе DAX на немецком фондовом рынке. Одним словом, были те, кто не хотел, и те, кто не мог. Однако такая мощная заварушка перед выборами – это, безусловно, удар по Меркель и её кабинету. Дело тут, вероятно, не в коррупции как таковой, хотя свои обогатившиеся на этой афере в Германии тоже есть. Дело в принципе. Самая крупная немецкая финансово-технологическая компания оказалась пшиком, служила для обогащения ряда высокопоставленных чиновников правительства Меркель, а может, и для её собственного обогащения. И это происходит – внимание! – в демократической и свободной Германии, которая неоднократно ставила нам на вид коррупцию в России (против чего, как известно, якобы сражался и "берлинский пациент" Алексей Навальный). 