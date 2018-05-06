Три медали от Путина, одна - от Медведева

Сейчас вот держу на ладонях (еле-еле умещаются!) эти четыре памятные медали, и очень жалею...

Прежде всего - о том, что президент СССР Михаил Горбачев и Президент России Борис Ельцин (когда и где проходили церемонии их вступления в должности, читайте ниже) не отчеканили своих инаугурационных памятных знаков, так бы их у меня в коллекции было семь.

А если бы к тому же Президент Владимир Путин (точнее, его окружение и протокол) возродили бы эту традицию - дарить всем присутствующим специальные жетоны - не в 2004-м, когда Владимир Владимирович был избран на второй срок, а в 2000-м, перед первым сроком - у меня бы их, этих медалей, сейчас и вовсе было бы аж восемь.

Корреспондент "КП" Александр Гамов присутствовал на всех инаугурациях советского, а затем и российских президентов

Потому что ваш корреспондент - один из немногих журналистов кремлевского пула - если не единственный - участвовал (точнее - присутствовал) на всех инаугурациях советского, а затем и российских президентов, каждую из них освещал в своих репортажах.

Первую памятную серебряную медаль "в честь Владимира Путина" отчеканили на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Медаль в честь вступления в должность Президента России Владимира Путина. 7 мая 2004 г.Фото: Александр ГАМОВ

Всего тогда было изготовлено 1750 таких знаков - по числу гостей, приглашенных на инаугурацию Президента России.

Автор эскиза - художник Монетного двора Антон Щаблыкин. Он тогда предложил более полутора десятков вариантов медалей, на которых предполагалось разместить различные изображения.

В итоге заказчик утвердил вариант с видом на Кремль со стороны знабережной Москвы-реки. Под изображением - надпись: «7 мая 2004 года», а сверху начертано: «Москва - Кремль». На лицевой стороне медали - герб России, который также обрамляет надпись: «Вступление В. В. Путина в должность Президента России».

Медаль в честь вступления в должность Президента России Дмитрия Медведева. 7 мая 2008 г.Фото: Александр ГАМОВ

После этого были отчеканены еще три медали - две (в 2012 -м и 2018-м) "от Путина" и одна (в 2008-м) "от Медведева". Оформлены они по тем же эскизам и по тому же принципу, только менялись даты, имя главы государства и виды Кремля.

Кстати, на одной стороне нового памятного знака - Спасская башня Кремля и подпись "Москва. Кремль. 7 мая 2018 года", стрелка на Курантах показывает полдень. (Именно в это время начнется инаугурация избранного президента.) На обратной стороне - двуглавый орел и подпись "Вступление В.В. Путина в должность Президента России".

Медаль в честь вступления в должность Президента России Владимира Путина. 7 мая 2012 г.Фото: Александр ГАМОВ

Все четыре медали - из серебра 925-й пробы.( См. фото.)

Одно время было принято считать, что с появлением этих инаугурационных жетонов в России была возрождена традиция, которая существовала со времени Петра Первого. Однако бывший шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко на днях мне пояснил, что аналогию в данном случае проводить не стоит, потому что коронация и инаугурация - это церемонии совершенно разные.

Медаль в честь вступления в должность Президента России Владимира Путина. 7 мая 20018 г.Фото: Александр ГАМОВ

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