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Три лучших современных танка с автоматами заряжания
03 апреля 2020, 16:35 • 95 • Аналитика
Автомат заряжания, обеспечивающий автоматическую зарядку орудия, кажется необходимым компонентом современного танка. Но многие танки западного (американского, европейского) производства им не оснащены. Попробуем разобраться, какие танки с автоматами заряжания являются наиболее востребованными в настоящее время.
AMX-56 Leclerc (Франция)
Французский танк AMX-56 Leclerc считается самым массовым современным танком, используемым в сухопутных войсках Франции. Его серийное производство началось тридцать лет назад, в 1990 году.
Большая часть танков, производимых в западных странах, обходится без автомата заряжания. Пушка заряжается вручную, что делает необходимым наличие в экипаже заряжающего.
Отличие французского танка «Леклерк» от других танков стран НАТО заключается как раз в том, что он оснащен автоматом заряжания орудия. Поэтому экипаж танка АМХ-56 насчитывает не 4 человека, а 3 человека – командир, наводчик и механик-водитель. Автомат заряжания позволил снизить на 7 тонн относительно других танков массу брони. Соответственно, была увеличена и подвижность танка.
Сам автомат заряжания находится в кормовой части башни танка в специальном отсеке. Он представляет собой ленточный конвейер, который придает пушке скорострельность до 10-12 выстрелов в минуту, причем как с места, так и во время движения танка. Конвейер АЗ заряжается через люк в кормовой стенке башни, также эту процедуру может осуществлять наводчик изнутри, пополняя автомат заряжания из боеукладки, находящейся справа от механика-водителя танка. Поскольку автомат заряжания отделен от мест командира и наводчика, экипаж находится в большей безопасности.
При этом танк оснащен современной электроникой, позволяющей экипажу чувствовать себя более комфортно. Но это обстоятельство объясняет и высокую стоимость танка «Леклерк». Именно поэтому более половины танков поступили на вооружение французской армии, а меньшую часть, предназначенную на экспорт, смогли приобрести лишь Объединенные Арабские Эмираты со своими нефтяными сверхдоходами. Сейчас «Леклерк» считается одним из самых дорогих в мире основных боевых танков, его стоимость составляет 9,3 млн евро.
MBT-2000/«Al-Khalid» (Китай-Пакистан)
Китай, как считается, научился делать неплохую военную технику. Свидетельство тому – танк MBT-2000/«Al-Khalid», производство которого началось в 1998 году. Странное для Китая название «Аль-Халид» объясняется тем, что танк создавался на экспорт, для армии Пакистана, и был назван в честь полководца Халида ибн Валида – сподвижника пророка Мухаммеда.
При создании танка использовался опыт советской танкостроительной школы, что повлияло и на наличие автомата заряжания орудия. Поэтому в танке – 3 члена экипажа. Калибр орудия – 125-мм. Многие компоненты системы управления огнем – французского производства, поэтому она отчасти схожа с системой управления огнем танка «Леклерк».
Танк MBT-2000/«Al-Khalid» представляет собой довольно неплохую машину за куда меньшую цену, чем тот же «Леклерк» - один танк обойдется в 4,3 млн долларов. Сейчас танки находятся на вооружении сухопутных войск Пакистана (415 машин), Мьянмы (150 машин), Марокко (150 машин), Бангладеш (44 машины), Шри-Ланки (22 машины).
Т-90 (Россия)
Российский танк Т-90 эксперты называют самым успешным танком XXI века. Его производство позволило России уверенно занять позиции мирового лидера по экспорту танков. Из 2100 танков Т-90 разных модификаций более 1500 танков пошли на экспорт в другие страны. Такой интерес к российской боевой машине вполне объясним – танк сочетает превосходные технические характеристики с весьма низкой стоимостью (экспортная модификация начинается от 2,5 млн долларов, максимально модернизированный танк – 4,3 млн долларов). Основные покупатели Т-90 – Индия, Вьетнам, Ирак, Египет, которые приобретают сотни боевых машин.
Наличие автомата заряжания орудия – одно из главных преимуществ российского танка на фоне большинства танков, стоящих на вооружении армий стран НАТО. Как уже отмечалось выше, автомат заряжания позволяет сократить экипаж машины с 4 до 3 человек, снижает общую массу танка и повышает маневренность.
В то же время, автомат заряжания орудия был серьезным препятствием для использования длинных бронебойных снарядов, что снижало бронепробиваемость российских боеприпасов. Поэтому в модификации Т-90АМ/МС были преодолены недостатки предыдущих моделей танков советского производства, в частности установлен новый автомат заряжания орудия, позволяющий стрелять более длинными снарядами.
Илья Полонский
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