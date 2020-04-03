Три лучших современных танка с автоматами заряжания • 95 • Аналитика

Автомат заряжания, обеспечивающий автоматическую зарядку орудия, кажется необходимым компонентом современного танка. Но многие танки западного (американского, европейского) производства им не оснащены. Попробуем разобраться, какие танки с автоматами заряжания являются наиболее востребованными в настоящее время.



AMX-56 Leclerc (Франция)

Французский танк AMX-56 Leclerc считается самым массовым современным танком, используемым в сухопутных войсках Франции. Его серийное производство началось тридцать лет назад, в 1990 году.







Большая часть танков, производимых в западных странах, обходится без автомата заряжания. Пушка заряжается вручную, что делает необходимым наличие в экипаже заряжающего.



Отличие французского танка «Леклерк» от других танков стран НАТО заключается как раз в том, что он оснащен автоматом заряжания орудия. Поэтому экипаж танка АМХ-56 насчитывает не 4 человека, а 3 человека – командир, наводчик и механик-водитель. Автомат заряжания позволил снизить на 7 тонн относительно других танков массу брони. Соответственно, была увеличена и подвижность танка.





Сам автомат заряжания находится в кормовой части башни танка в специальном отсеке. Он представляет собой ленточный конвейер, который придает пушке скорострельность до 10-12 выстрелов в минуту, причем как с места, так и во время движения танка. Конвейер АЗ заряжается через люк в кормовой стенке башни, также эту процедуру может осуществлять наводчик изнутри, пополняя автомат заряжания из боеукладки, находящейся справа от механика-водителя танка. Поскольку автомат заряжания отделен от мест командира и наводчика, экипаж находится в большей безопасности.



При этом танк оснащен современной электроникой, позволяющей экипажу чувствовать себя более комфортно. Но это обстоятельство объясняет и высокую стоимость танка «Леклерк». Именно поэтому более половины танков поступили на вооружение французской армии, а меньшую часть, предназначенную на экспорт, смогли приобрести лишь Объединенные Арабские Эмираты со своими нефтяными сверхдоходами. Сейчас «Леклерк» считается одним из самых дорогих в мире основных боевых танков, его стоимость составляет 9,3 млн евро.



MBT-2000/«Al-Khalid» (Китай-Пакистан)

Китай, как считается, научился делать неплохую военную технику. Свидетельство тому – танк MBT-2000/«Al-Khalid», производство которого началось в 1998 году. Странное для Китая название «Аль-Халид» объясняется тем, что танк создавался на экспорт, для армии Пакистана, и был назван в честь полководца Халида ибн Валида – сподвижника пророка Мухаммеда.



При создании танка использовался опыт советской танкостроительной школы, что повлияло и на наличие автомата заряжания орудия. Поэтому в танке – 3 члена экипажа. Калибр орудия – 125-мм. Многие компоненты системы управления огнем – французского производства, поэтому она отчасти схожа с системой управления огнем танка «Леклерк».





Танк MBT-2000/«Al-Khalid» представляет собой довольно неплохую машину за куда меньшую цену, чем тот же «Леклерк» - один танк обойдется в 4,3 млн долларов. Сейчас танки находятся на вооружении сухопутных войск Пакистана (415 машин), Мьянмы (150 машин), Марокко (150 машин), Бангладеш (44 машины), Шри-Ланки (22 машины).



Т-90 (Россия)

Российский танк Т-90 эксперты называют самым успешным танком XXI века. Его производство позволило России уверенно занять позиции мирового лидера по экспорту танков. Из 2100 танков Т-90 разных модификаций более 1500 танков пошли на экспорт в другие страны. Такой интерес к российской боевой машине вполне объясним – танк сочетает превосходные технические характеристики с весьма низкой стоимостью (экспортная модификация начинается от 2,5 млн долларов, максимально модернизированный танк – 4,3 млн долларов). Основные покупатели Т-90 – Индия, Вьетнам, Ирак, Египет, которые приобретают сотни боевых машин.





Наличие автомата заряжания орудия – одно из главных преимуществ российского танка на фоне большинства танков, стоящих на вооружении армий стран НАТО. Как уже отмечалось выше, автомат заряжания позволяет сократить экипаж машины с 4 до 3 человек, снижает общую массу танка и повышает маневренность.



В то же время, автомат заряжания орудия был серьезным препятствием для использования длинных бронебойных снарядов, что снижало бронепробиваемость российских боеприпасов. Поэтому в модификации Т-90АМ/МС были преодолены недостатки предыдущих моделей танков советского производства, в частности установлен новый автомат заряжания орудия, позволяющий стрелять более длинными снарядами. Автомат заряжания, обеспечивающий автоматическую зарядку орудия, кажется необходимым компонентом современного танка. Но многие танки западного (американского, европейского) производства им не оснащены. Попробуем разобраться, какие танки с автоматами заряжания являются наиболее востребованными в настоящее время.Французский танк AMX-56 Leclerc считается самым массовым современным танком, используемым в сухопутных войсках Франции. Его серийное производство началось тридцать лет назад, в 1990 году.Большая часть танков, производимых в западных странах, обходится без автомата заряжания. Пушка заряжается вручную, что делает необходимым наличие в экипаже заряжающего.Отличие французского танка «Леклерк» от других танков стран НАТО заключается как раз в том, что он оснащен автоматом заряжания орудия. Поэтому экипаж танка АМХ-56 насчитывает не 4 человека, а 3 человека – командир, наводчик и механик-водитель. Автомат заряжания позволил снизить на 7 тонн относительно других танков массу брони. Соответственно, была увеличена и подвижность танка.Сам автомат заряжания находится в кормовой части башни танка в специальном отсеке. Он представляет собой ленточный конвейер, который придает пушке скорострельность до 10-12 выстрелов в минуту, причем как с места, так и во время движения танка. Конвейер АЗ заряжается через люк в кормовой стенке башни, также эту процедуру может осуществлять наводчик изнутри, пополняя автомат заряжания из боеукладки, находящейся справа от механика-водителя танка. Поскольку автомат заряжания отделен от мест командира и наводчика, экипаж находится в большей безопасности.При этом танк оснащен современной электроникой, позволяющей экипажу чувствовать себя более комфортно. Но это обстоятельство объясняет и высокую стоимость танка «Леклерк». Именно поэтому более половины танков поступили на вооружение французской армии, а меньшую часть, предназначенную на экспорт, смогли приобрести лишь Объединенные Арабские Эмираты со своими нефтяными сверхдоходами. Сейчас «Леклерк» считается одним из самых дорогих в мире основных боевых танков, его стоимость составляет 9,3 млн евро.Китай, как считается, научился делать неплохую военную технику. Свидетельство тому – танк MBT-2000/«Al-Khalid», производство которого началось в 1998 году. Странное для Китая название «Аль-Халид» объясняется тем, что танк создавался на экспорт, для армии Пакистана, и был назван в честь полководца Халида ибн Валида – сподвижника пророка Мухаммеда.При создании танка использовался опыт советской танкостроительной школы, что повлияло и на наличие автомата заряжания орудия. Поэтому в танке – 3 члена экипажа. Калибр орудия – 125-мм. Многие компоненты системы управления огнем – французского производства, поэтому она отчасти схожа с системой управления огнем танка «Леклерк».Танк MBT-2000/«Al-Khalid» представляет собой довольно неплохую машину за куда меньшую цену, чем тот же «Леклерк» - один танк обойдется в 4,3 млн долларов. Сейчас танки находятся на вооружении сухопутных войск Пакистана (415 машин), Мьянмы (150 машин), Марокко (150 машин), Бангладеш (44 машины), Шри-Ланки (22 машины).Российский танк Т-90 эксперты называют самым успешным танком XXI века. Его производство позволило России уверенно занять позиции мирового лидера по экспорту танков. Из 2100 танков Т-90 разных модификаций более 1500 танков пошли на экспорт в другие страны. Такой интерес к российской боевой машине вполне объясним – танк сочетает превосходные технические характеристики с весьма низкой стоимостью (экспортная модификация начинается от 2,5 млн долларов, максимально модернизированный танк – 4,3 млн долларов). Основные покупатели Т-90 – Индия, Вьетнам, Ирак, Египет, которые приобретают сотни боевых машин.Наличие автомата заряжания орудия – одно из главных преимуществ российского танка на фоне большинства танков, стоящих на вооружении армий стран НАТО. Как уже отмечалось выше, автомат заряжания позволяет сократить экипаж машины с 4 до 3 человек, снижает общую массу танка и повышает маневренность.В то же время, автомат заряжания орудия был серьезным препятствием для использования длинных бронебойных снарядов, что снижало бронепробиваемость российских боеприпасов. Поэтому в модификации Т-90АМ/МС были преодолены недостатки предыдущих моделей танков советского производства, в частности установлен новый автомат заряжания орудия, позволяющий стрелять более длинными снарядами. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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