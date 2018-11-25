Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России

Три корабля ВМС Украины пересекли границу России, сообщает погрануправление ФСБ в Крыму. Отмечается, что суда незаконно и неправомерно вошли в закрытую акваторию РФ.

Согласно сообщениям погрануправления ФСБ в Крыму, украинские корабли вошли в территориальные воды РФ. В ФСБ отмечают, что суда пересекли границу России незаконно.

Сейчас они движутся к Керченскому проливу. Там, отметим, действует разрешительный порядок движения и стоянки судов.

Ранее, напомним, сообщалось, что министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море и предупредило Киев об ответственности за авантюры, направленные на одностороннее установление государственной границы в море.

В ведомстве напомнили, что Азовское море - внутренние воды РФ и Украины, открытые для свободного плавания только судов двух стран.

Что касается Керченского пролива, то он не является международным и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов.