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Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России
25 ноября 2018, 14:24 • 449 • Политика
Три корабля ВМС Украины пересекли границу России, сообщает погрануправление ФСБ в Крыму. Отмечается, что суда незаконно и неправомерно вошли в закрытую акваторию РФ.
Согласно сообщениям погрануправления ФСБ в Крыму, украинские корабли вошли в территориальные воды РФ. В ФСБ отмечают, что суда пересекли границу России незаконно.
Сейчас они движутся к Керченскому проливу. Там, отметим, действует разрешительный порядок движения и стоянки судов.
Ранее, напомним, сообщалось, что министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море и предупредило Киев об ответственности за авантюры, направленные на одностороннее установление государственной границы в море.
В ведомстве напомнили, что Азовское море - внутренние воды РФ и Украины, открытые для свободного плавания только судов двух стран.
Что касается Керченского пролива, то он не является международным и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов.
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