Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кор...
Пострадавших – полсотни: Армия САР пошла в наступление на боевиков, обстрелявших...
ВСУ устроили захват подконтрольного им селения в «серой зоне» Донбасса
МИД Украины обвинил Россию в инциденте с кораблями
Главная / Политика

Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России

25 ноября 2018, 14:24  •  449 • Политика
Три корабля ВМС Украины пересекли границу России, сообщает погрануправление ФСБ в Крыму. Отмечается, что суда незаконно и неправомерно вошли в закрытую акваторию РФ.
Согласно сообщениям погрануправления ФСБ в Крыму, украинские корабли вошли в территориальные воды РФ. В ФСБ отмечают, что суда пересекли границу России незаконно.
Сейчас они движутся к Керченскому проливу. Там, отметим, действует разрешительный порядок движения и стоянки судов.
Ранее, напомним, сообщалось, что министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море и предупредило Киев об ответственности за авантюры, направленные на одностороннее установление государственной границы в море.
В ведомстве напомнили, что Азовское море - внутренние воды РФ и Украины, открытые для свободного плавания только судов двух стран.
Что касается Керченского пролива, то он не является международным и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

449
Источник
Похожие новости
24 ноября 2018, 18:54
Премьер Британии Тереза Мэй подкупила члена парламента для одобрения сделки по Brexit - СМИ
24 ноября 2018, 22:09
"Все это смешно и мелкотравчато": Киселев прокомментировал антироссийскую пропаганду Великобритании
24 ноября 2018, 22:09
Испания добилась от Евросоюза решения по Гибралтару на своих условиях - премьер

25 ноября 2018, 14:24
Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России
24 ноября 2018, 22:09
Пострадали не только украинцы: МИД России развенчал попытки политизировать голод 1930-х годов
24 ноября 2018, 22:09
Тайное замужество: Почему министр Лавров заговорил о неверных женах?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
23 ноября 2018, 23:24
«Нет, ни в коем случае»: Словакия выступила против строительства «Северного потока - 2»
22 ноября 2018, 01:54
Обострений не надо: Москва ответила Киеву и ЕС
20 ноября 2018, 04:25
Два в одном – союзники России и партнёры Порошенко
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
22 ноября 2018, 11:39
«Заболел после встречи с Путиным»: СМИ намекнули на странное стечение обстоятельств смерти главы ГРУ Коробова
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
20 ноября 2018, 10:39
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.