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Три ключевые темы будущего Совета Россия – НАТО. Без Украины не обошлось

04 января 2022, 22:30  •  205 • Политика
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, какие ключевые темы будут обсуждаться на совете Россия – НАТО.
На заседании Совета Россия – НАТО 12 января планируется обсудить вопросы безопасности. Причем речь будет идти как о ситуации в Европе, так и на Украине. Как сообщил в своем Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг, планируется затронуть темы по обстановке на Украине и вокруг нее.
Кроме того, будут подняты вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью военных как НАТО, так и России. На Совете стороны обсудят возможности, как снизить риски в военной сфере.
Кроме того, на встрече будут рассмотрены требования России по безопасности.
На данный момент, за неделю до мероприятия, представители стран НАТО проводят интенсивные многосторонние консультации.
Как сообщили в штаб-квартире альянса, 7 января главы МИД стран альянса проведут экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности и заявления о "концентрации российских войск у границ Украины".

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