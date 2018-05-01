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Три киевских сценария для Донбасса, ни один из которых не может быть реализован

01 мая 2018, 21:54  •  165 • В России

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак выступил в эфире украинского радио с очередной порцией украинских мечтаний, о том, что они могли бы ух!, если что. Как и следовало ожидать, речь идет о процессе урегулирования конфликта на Донбассе, который давно стал гражданской войной, что уже начинают потихоньку признавать некоторые из стран-соседей Украины.

Впрочем, если кто ждет от украинских должностных лиц внятного плана, который может быть реализован в реальности, сразу предупреждаю – вам не сюда. Похоже, власти незалежной в этом вопросе могут только бредить. И Грымчак тут совсем не исключение. Что же он предлагает.

Как заявил Юрий Грымчак, на сегодня есть три сценария урегулирования на Донбассе. Первый – наступательная операция украинской армии. По его мнению, украинские войска способны «освободить» Донбасс за две недели. Наверное, господин Грымчак насмотрелся на «Джавелины», и их вид помутил его рассудок. Потому что достаточно задать лишь один вопрос – почему, если части ВСУ способны на такое наступление, они вот уже четыре года не могут этого сделать. Не могли, когда защитники Донбасса представляли собой разрозненные отряды ополчения и милиции, но смогут сейчас, когда в результате военных действий и непрекращающейся военной учебы у ЛДНР есть полноценные армейские корпуса? Не смешите окружающих. Да, армия Украины тоже многому научилась, но у реальных украинских военных нет никакого желания нарываться на контрудар. И это понятно.

Второй сценарий от Грымчака напоминает «один из двух хорватских».

- В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт, - вспоминает он. Кого он имеет в виду по аналогии с сербской армией, догадаться не сложно. Речь о Вооруженных Силах России. Потому что армия ЛДНР уж совершенно точно не останется в казармах. Повторим еще раз для супернепонятливых – ЛДНР, уважаемые господа, которые нам совсем не товарищи, не беспомощна сама по себе, в отличие от Сербской Краины. А если армий ЛДНР окажется мало, то Путин – это совсем не Милошевич

Самый «хитрый» - третий план Грымчака. Его суть – разоружить Донбасс силами введенных в регион международных миротворческих подразделений. И – обязательно вывести оттуда некие «иностранные войска». Какой скромняга!

- Также необходимо разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины, бредит украинский замминистра. Почему бредит? Потому что было ясно сказано, что переговоры о вводе миротворцев необходимо проводить с руководством ДНР и ЛНР. Которые вряд ли согласятся на такую перспективу. А разоружать, извините, кто кого станет? А кто тогда реально кого разоружит, не скажете?

На самом деле есть, как минимум, два плана, которые можно предложить Киеву, и они горазда более реальны, нежели наговоренный Грымчаком свидомый бред. Первый – Киев прекращает боевые действия на Донбассе и эвакуирует войска в места постоянных дислокаций. ДНР и ЛНР под международным контролем проводят свои референдумы и решают, как они дальше будут жить. На этот вариант Киев вряд ли пойдет, потому что украинская власть прекрасно представляет себе итоги голосования.

Второй вариант – Киев на самом деле, а не на словах, и то путаясь и отказываясь, выполняет Минские соглашения. Так, как они записаны. Слово в слово. Но и на это нынешняя Украина неспособна. Единственное, что они могут – это мечтать о собственном величии. И о том, как они, пылая ненавистью к мирному населению Донбасса, зачистят всех неугодных и несогласных.

Ах да, чуть не забыл. Еще и выписать каждому участнику АТО по два батрака с Донбасса. А вот на участников новой, широко разрекламированной операции ВСУ в регионе это тоже будет распространяться, или как?

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